Mladé pušky. 18 nejlepších střelců v historii hokejových mistrovství světa do 18 let

Víc než dvě desetiletí, to už je délka extrémně dlouhé a bohaté hokejové kariéry. Tak dlouho už se konají světové šampionáty hráčů do 18 let. Nahlédli jsme do statistik a sestavili žebříček z nejlepších střelců v historii turnajů této věkové kategorie. Do seznamu jsme zařadili jen hráče, kteří nasázeli aspoň deset gólů. Mezi střeleckou elitou najdete řadu borců, kteří se z nadějných talentů vypracovali ve hvězdy. V žebříčku, který objevíte v následujících kapitolách a ve fotogalerii, figuruje také jeden český hokejista. Při stejném počtu gólů jsme vždy zařadili výš hráče, který odehrál méně zápasů.

18. Patrik Bärtschi (Švýcarsko) Počet odehraných zápasů na MS: 15

Počet branek: 10

Pořadí v draftu NHL: 202. v pořadí v roce 2002 (Pittsburgh Penguins)

Aktuální věk: 36 let

Současný klub: ukončil kariéru v roce 2017 Foto: Profimedia.cz

17. Artturi Lehkonen (Finsko) Počet odehraných zápasů na MS: 14

Počet branek: 10

Pořadí v draftu NHL: 55. v pořadí v roce 2013 (Montreal Canadiens)

Aktuální věk: 25 let

Současný klub: Montreal Canadiens Foto: Profimedia.cz

14. - 16. Oliver Wahlstrom (USA) Počet odehraných zápasů na MS: 14

Počet branek: 11

Pořadí v draftu NHL: 11. v pořadí v roce 2018 (New York Islanders)

Aktuální věk: 20 let

Současný klub: AIK Stockholm (na hostování z New Yorku Islanders) Foto: Profimedia.cz

14. - 16. Sean Bergenheim (Finsko) Počet odehraných zápasů na MS: 14

Počet branek: 11

Pořadí v draftu NHL: 22. v pořadí v roce 2002 (New York Islanders)

Aktuální věk: 36 let

Současný klub: ukončil kariéru v roce 2018 Foto: Profimedia.cz

14. – 16. Jevgenij Kuzněcov (Rusko) Počet odehraných zápasů na MS: 14

Počet branek: 11

Pořadí v draftu NHL: 26. v pořadí v roce 2010 (Washington Capitals)

Aktuální věk: 28 let

Současný klub: Washington Capitals Foto: Profimedia.cz

13. Nikita Kučerov (Rusko) Počet odehraných zápasů na MS: 7

Počet branek: 11

Pořadí v draftu NHL: 58. v pořadí v roce 2011 (Tampa Bay Lightning)

Aktuální věk: 27 let

Současný klub: Tampa Bay Lightning Foto: Profimedia.cz

12. Jeremy Morin (USA) Počet odehraných zápasů na MS: 14

Počet branek: 12

Pořadí v draftu NHL: 45. v pořadí v roce 2009 (Atlanta Trashers)

Aktuální věk: 29 let

Současný klub: ukončil kariéru v roce 2019 Foto: Profimedia.cz

11. Andrej Kostisyn (Bělorusko) Počet odehraných zápasů na MS: 20

Počet branek: 13

Pořadí v draftu NHL: 10. v pořadí v roce 2003 (Montreal Canadiens)

Aktuální věk: 35 let

Současný klub: Neftěchimik Nižněkamsk Foto: Profimedia.cz

9. - 10. Auston Matthews (USA) Počet odehraných zápasů na MS: 14

Počet branek: 13

Pořadí v draftu NHL: 1. v pořadí v roce 2016 (Toronto Maple Leafs)

Aktuální věk: 23 let

Současný klub: Toronto Maple Leafs Foto: Profimedia.cz

9. - 10. Kevin Romy (Švýcarsko) Počet odehraných zápasů na MS: 14

Počet branek: 13

Pořadí v draftu NHL: 108. v pořadí v roce 2003 (Philadelphia Flyers)

Aktuální věk: 35 let

Současný klub: ukončil kariéru v roce 2019 Foto: Profimedia.cz

7. – 8. Toni Rajala (Finsko) Počet odehraných zápasů na MS: 12

Počet branek: 13

Pořadí v draftu NHL: 101. v pořadí v roce 2009 (Edmonton Oilers)

Aktuální věk: 29 let

Současný klub: EHC Biel-Bienne Foto: Profimedia.cz

7. – 8. Ilja Kovalčuk (Rusko) Počet odehraných zápasů na MS: 12

Počet branek: 13

Pořadí v draftu NHL: 1. v pořadí v roce 2001 (Atlanta Trashers)

Aktuální věk: 37 let

Současný klub: Washington Capitals Foto: Profimedia.cz

6. Jakub Vrána (Česká republika) Počet odehraných zápasů na MS: 18

Počet branek: 14

Pořadí v draftu NHL: 13. v pořadí v roce 2014 (Washington Capitals)

Aktuální věk: 24 let

Současný klub: Washington Capitals Foto: Profimedia.cz

5. Jack Hughes (USA) Počet odehraných zápasů na MS: 14

Počet branek: 14

Pořadí v draftu NHL: 1. v pořadí v roce 2019 (New Jersey Devils)

Aktuální věk: 19 let

Současný klub: New Jersey Devils Foto: Profimedia.cz

4. Phil Kessel (USA) Počet odehraných zápasů na MS: 12

Počet branek: 16

Pořadí v draftu NHL: 5. v pořadí v roce 2006 (Boston Bruins)

Aktuální věk: 33 let

Současný klub: Arizona Coyotes Foto: Profimedia.cz

3. Teemu Pulkkinen (Finsko) Počet odehraných zápasů na MS: 12

Počet branek: 17

Pořadí v draftu NHL: 111. v pořadí v roce 2010 (Detroit Red Wings)

Aktuální věk: 28 let

Současný klub: Dynamo Moskva Foto: Profimedia.cz

2. Cole Caufield (USA) Počet odehraných zápasů na MS: 14

Počet branek: 18

Pořadí v draftu NHL: 5. v pořadí v roce 2019 (Montreal Canadiens)

Aktuální věk: 19 let

Současný klub: Univ. of Wisconsin Foto: Profimedia.cz