Mladé naděje. 5 talentovaných mladíků, kteří jednou mohou dovést Dallas Stars ke Stanley Cupu

Dallas může být týmem budoucnosti v NHL, prorokují zámořští experti. Usuzují tak podle mladých hokejistů, kteří klubu vyzrávají v juniorských soutěžích, ve farmářském celku, v Evropě, nebo už hrají v prvním týmu Stars. Letos zůstalo mužstvo už potřetí za sebou těsně před branami finále play-off, v dalších letech by ale hráči texaského klubu mohli nejcennější trofej zvednout nad hlavu. Pětici možných budoucích tahounů Dallasu najdete v následujících kapitolách. Nikdo z nich nemá víc než 23 let.

Christian Kyrou, 21 let – obránce (Kanada)

Nebýt jeho nevysokého vzrůstu v době draftu, mohl obránce Christian Kyrou figurovat při výběru talentů do NHL v roce 2022 o něco výš, než tomu bylo. Dallas sáhl po kanadském zadákovi ve druhém kole a jak jeho výkony v juniorské soutěži OHL tak uplynulé dvě sezony ve farmářském celku v AHL ukazují, že to byla zřejmě slušná volba.

Kyrou je hbitý a neobyčejně obratný hokejový štírek, jehož starší bratr Jordan je už několik let oporou St. Louis Blues. V příštím ročníku by možná i on mohl dostat šanci v NHL. Vstupní kontrakt v Dallasu má podepsaný do roku 2026.

