Mladé naděje. 5 talentovaných hokejistů, kteří jednou mohou dovést Dallas Stars ke Stanley Cupu

V ročníku 2019/20 hrál poprvé mezi dospělými ve farmářském celku Texas Stars v AHL a vůbec si nevedl špatně. Letos prožil nováčkovskou sezonu v NHL, nastoupil do ní bez humbuku a jakéhokoli očekávání, a byla to náramná jízda. Odehrál 51 zápasů a posbíral 45 bodů (17+28). Byl druhým nejžhavějším kandidátem na Calder Trophy po Kirillu Kaprizovovi pro nejlepšího nováčka roku.

Miro Heiskanen, 21 let - obránce (Finsko)

Miro Heiskanen byl třetím nejvýše umístěným hráčem v draftu před čtyřmi lety. Jednadvacetiletý finský bek je mimořádným talentem - je to excelentní bruslař s téměř atletickými dovednostmi, je agilní, energický, s pukem to umí jako málokdo mezi obránci. Je to typ moderního zadáka, který se nebojí individuálních akcí, ale je také vynikající na rozehrávce a při tvorbě hry. Než by nahrál hůře postavenému či napadanému spoluhráči, raději vymyslí - třeba i v tísni - něco překvapivého.

Nebojí se fyzické hry a nevyhýbá se osobním soubojům. Je to ideální zadák pro přesilové hry, protože je klidný, nezmatkuje a hýří kreativitou. Jeho počínání na ledě je radost sledovat.

Ještě než zamířil do NHL, hrál už v osmnácti letech v dresu IFK Helsinki a byl oceněn jako nejlepší obránce finské ligy a zároveň byl hráčem s nejvyšším průměrným časem na ledě na zápas v celé soutěži. V posledních třech sezonách už patřil stabilně do sestavy Stars.

Foto: Profimedia.cz