Mladé naděje. 13 talentovaných hokejistů, kteří jednou mohou dovést Dallas Stars ke Stanley Cupu

Dallas Stars může být týmem budoucnosti v NHL, prorokují zámořští experti. Usuzují tak podle mladých hokejistů, kteří klubu vyzrávají v juniorských soutěžích, ve farmářském celku, nebo už hrají v prvním týmu. Letos zůstal tým těsně před branami finále play-off, v dalších letech by ale hráči Stars mohli zvednou nejcennější trofej nad hlavu. Třináct možných budoucích tahounů Dallasu najdete v následujících kapitolách. Nikdo z nich nemá víc než 24 let.

Matthew Seminoff, 19 let – útočník (Kanada) Někdy můžete najít poklad i tam, kde ho ostatní nehledají nebo nevidí. Třeba v šestém kole draftu. To se možná podařilo Dallasu v případě útočníka Matthewa Seminoffa. DRAFT NHL 2000: 10 podceněných hráčů, kteří se (navzdory předpokladům) dokázali prosadit Kanadský mladík má za sebou mimořádně povedenou sezonu v juniorské lize WHL, v níž v dresu celku Kamloops Blazers posbíral 82 bodů (31+51) v 62 zápasech základní části a 19 bodů (10+9) ve 14 střetnutích v play-off. Skvělý týmový hráč s nesmírně šikovnýma rukama by se jednou mohl stát produktivním tahonem Dallasu. Vstupní kontrakt do NHL podepsal letos v březnu a je platný do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Christian Kyrou, 19 let – obránce (Kanada) Nebýt jeho nevysokého vzrůstu, mohl kanadský zadák Christian Kyrou figurovat v loňském draftu o něco výš, než tomu bylo. Dallas sáhl po 178 centimetrů vysokém zadákovi ve druhém kole, ale zatím v juniorské soutěži OHL ukazuje, že to byla zřejmě šťastná volba. Šampioni z kanadské juniorky. 9 českých hokejistů, kteří dosud vyhráli Memorial Cup Kyrou je hbitý štírek, který díky neobyčejné obratnosti kompenzuje výškový handicap. V aktuální sezoně, kterou odehrál v dresech dvou týmů – Erie Otters a Sarnia Sting – měl průměr více než jednoho bodu na utkání. V 64 zápasech dal 20 branek a přidal k nim 57 nahrávek. V příštím ročníku by možná mohl dostat šanci v NHL. Foto: Profimedia.cz

Lian Bichsel, 19 let – obránce (Švýcarsko) Téměř dvoumetrový a skoro metrák vážící zadák Lian Bichsel se stal kořistí Dallasu v loňském draftu. Stars si ho vytáhli z osudí jako 18. hráče v celkovém pořadí. Báječní borci a bohové. 8 superhokejistů, jejichž příjmení začíná na „B“ Sezonu před draftem strávil ve Švédsku, kde hrál v tamní nejvyšší soutěži v dresu Leksandu. V tomto klubu strávil i současný ročník, který však poznamenalo zranění kotníku. Tvrdý a fyzicky skvěle disponovaný zadák, jenž má kvalitní rozehrávku i přihrávku, má všechny předpoklady, aby se jednou etabloval v NHL. Zatím se ale zřejmě do zámoří nechystá. V Leksandu má podepsaný kontrakt do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Logan Stankoven, 20 let – útočník (Kanada) Logan Stankoven je jen 173 centimetrů vysoký „prcek“, ale hokejovou chytrostí, odvahou, kreativitou a individuálními dovednostmi ční vysoko nad mnohem více fyzicky disponovanější borce. Je to neúnavný dříč v ofenzívě i defenzívě, špičkový bruslař a střelec s dokonalým přehledem o hře. Co ukázal čas. Toto jsou nejlepší výběry všech klubů v draftech NHL od roku 2000 Dallas si ho vytáhl v předloňském draftu ve druhém kole. Nyní má za sebou čtyři sezony v juniorské soutěži WHL, v níž patří k největším superhvězdám. V minulém ročníku zaznamenal 104 bodů (45+59) v 59 zápasech, v tom aktuálním měl na kontě 97 bodů (34+63) v 48 utkáních. V obou sezonách zářil také v play-off a byl pokaždé nejproduktivnějším hráčem. Dvojnásobný zlatý medailista z mistrovství světa juniorů a šampion ze světového šampionátu osmnáctek má opravdu mimořádný hokejový potenciál. Foto: Profimedia.cz

Wyatt Johnston, 20 let – útočník (Kanada) Rodáka z kanadského Toronta draftoval Dallas v prvním kole v roce 2021 a vypadá to, že skauti měli šťastnou ruku. Wyatt Joshnston si v ročníku 2022/23 odbyl premiéru v NHL a nezmeškal v něm jediné utkání v základní části ani v play-off. Opravená historie. Takto by vypadal draft NHL v roce 1996, kdyby skauti věděli... Kreativní centr, jenž je mistrem světa do 18 let, se blýskl 24 góly a 17 asistencemi v 82 zápasech a stal se nejlepším střelcem mezi nováčky v lize. Ve vyřazovací části posbíral šest bodů (4+2). Vstupní kontrakt má platný do roku 2025 a v klubu si mohou mnout spokojeně ruce, jelikož za málo peněz odvádí hodně skvělé muziky. Foto: Profimedia.cz

Mavrik Bourque, 21 let – útočník (Kanada) S legendárním obráncem Rayem Bourquem má sice Mavrik Bourque stejné příjmení i státní příslušnost, ale spřízněni nijak nejsou. Jednou by ale i on mohl své jméno proslavit v NHL. Předpoklady k tomu má. Třicítka draftu z roku 2020 se v juniorských soutěžích pravidelně prezentovala průměrem více než jednoho bodu na utkání a nevedl si špatně ani po přesunu mezi dospělé. V sezoně 2022/23, jež byla jeho premiérovou v AHL, posbíral v barvách farmářského celku Texas Stars do statistik 47 bodů (20+27) v 70 zápasech. 13 nejlepších čtyřicátníků v historii NHL. Nechybí mezi nimi Jágr ani Hašek Bourque má mimořádně vysokou hokejovou inteligenci, z ničeho dokáže na ledě vykouzlit velkou šanci, nečekanou přihrávku nebo nebezpečnou střelu. Je velmi efektivní, málokdy chybuje a skvěle bruslí. Všechny tyto atributy naznačují, že by v příštím ročníku mohl dostat první šanci v NHL. Foto: Profimedia.cz

Thomas Harley, 21 let – obránce (Kanada) Zatímco v minulé sezoně dělil obránce Thomas Harley herní čas téměř spravedlivě mezi farmářským celkem Texas Stars a prvním týmem v NHL, ročník 2022/23 strávil téměř celý v soutěži AHL. V celku Dallasu však odehrál celé play-off a vedl si velmi dobře. V 19 zápasech se prezentoval devíti body za gól a osm nahrávek. Střelci v pubertě. 10 hokejistů, kteří dali první gól v NHL v nejnižším věku Harley je typem beka, který dobře dokáže číst hru, skvěle bruslí a umí přesně a ve správný čas přihrát. V soubojích jeden na jednoho je velmi silný a málokdy přes něho protivník projde do obranného pásma. V texaském klubu má ještě rok platný vstupní kontrakt do NHL. Foto: Profimedia.cz

Nils Lundkvist, 22 let – obránce (Švédsko) Nils Lundkvist je bronzovým medailistou z mistrovství světa osmnáctek i dvacítek. Přestože je mu teprve 22 let, má už za sebou šest sezon v nejvyšších soutěžích dospělých - čtyři ve Švédsku, kde hájil barvy celku Lulea HF, a dvě v NHL. Severská kvalita. 13 nejproduktivnějších švédských obránců v historii NHL Na obránce nevysoký (jen 179 centimetrů) borec, však vyniká excelentním bruslením, chytrostí a taktickou vyspělostí. Do NHL byl draftován v prvním kole v roce 2018 New Yorkem Rangers, v jehož dresu odehrál minulý ročník, před tím aktuálním byl vytrejdován do Dallasu, kde se velmi rychle dokázal adaptovat. V 60 zápasech nasbíral 16 bodů (6+10). Foto: Profimedia.cz

Ty Dellandrea, 22 let – útočník (Kanada) Třináctý výběr draftu z roku 2018 se v NHL poprvé objevil v sezoně 2020/21. Ty Dellandrea nastřádal do statistik 26 startů a pět bodů za tři góly a dvě nahrávky. K oporám mužstva sice nepatřil, ale jasně naznačil, že v něm vězí slušný hokejový potenciál. Šampioni z mistrovství světa juniorů v Třinci a Ostravě. 14 zlatých Kanaďanů, kteří už pronikli do NHL V aktuálním ročníku už patřil mezi neopominutelné stavební kameny týmu – odehrál všech 82 utkání v základní části soutěže a 15 střetnutí přidal v play-off. Na začátku července se ocitne bez smlouvy, ale v Dallasu se nejspíš dočká nového, vylepšeného kontraktu. Foto: Profimedia.cz

Albin Eriksson, 22 let – útočník (Švédsko) Albina Erikssona si Dallas pojistil ve druhém kole draftu v roce 2018, ale talentovaný švédský mladík zatím do zámoří nezamířil a působí ve své domovině. Urostlý - 195 centimetrů vysoký a 95 kilogramů vážící - forvard je skvělým bruslařem, díky fyzickým dispozicím si umí perfektně pokrýt puk a dokáže přesně vystřelit. Experti hodně vysoko hodnotí jeho pracovní morálku a charakter. V NHL se však téměř jistě neobjeví ani v sezoně 2023/24, protože má podepsanou smlouvu v druholigovém klubu BIK Karlskoga. Foto: Profimedia.cz

Jason Robertson, 23 let – útočník (USA) Jason Robertson byl draftován Dallasem v roce 2017 jako 39. hráč v celkovém pořadí. Ohromoval skauty, když hrál v juniorské soutěži OHL, přičemž ve třech ročnících v této věkové kategorii pokaždé skončil s průměrem více než jednoho bodu na utkání. V sezoně 2018/19 odehrál 62 střetnutí, v nichž nastřílel 48 branek a k nim přidal 69 nahrávek. 10 nejlepších útočných formací v aktuální sezoně NHL. Jsou v nich 3 Češi V ročníku 2019/20 hrál poprvé mezi dospělými ve farmářském celku Texas Stars v AHL a vůbec si nevedl špatně. Nováčkovskou v NHL pro něho byla sezona 2020/21, nastoupil do ní bez humbuku a jakéhokoli očekávání, a byla to náramná jízda. Odehrál 51 zápasů a posbíral 45 bodů (17+28). Byl druhým nejžhavějším kandidátem na Calder Trophy po Kirillu Kaprizovovi pro nejlepšího nováčka roku. Od té doby jde jeho výkonnost raketově nahoru a nyní, ve 23 letech, je největší hvězdnou celku. V aktuální sezoně se dostal v kanadském bodování základní části poprvé v kariéře nad stobodovou hranici, když v 82 zápasech nastřílel 46 branek a zaznamenal 63 asistencí. Dalších 18 bodů v 19 utkáních si připsal na konto v play-off. Foto: Profimedia.cz

Miro Heiskanen, 23 let – obránce (Finsko) Miro Heiskanen byl třetím nejvýše umístěným hráčem draftu v roce 2017. Třiadvacetiletý finský bek je mimořádným talentem - je to excelentní bruslař s téměř atletickými dovednostmi, je agilní, energický, s pukem to umí jako málokdo mezi obránci. Je to typ moderního zadáka, který se nebojí individuálních akcí, ale je také vynikající na rozehrávce a při tvorbě hry. Než by nahrál hůře postavenému či napadanému spoluhráči, raději vymyslí - třeba i v tísni - něco překvapivého. FOTO: Podívejte se na dresy týmů v NHL před 27 lety a nyní. Vypadají teď lépe, či hůř? Nebojí se fyzické hry a nevyhýbá se osobním soubojům. Je to ideální zadák pro přesilové hry, protože je klidný, nezmatkuje a hýří kreativitou. Jeho počínání na ledě je radost sledovat. Ještě než zamířil do NHL, hrál už v osmnácti letech v dresu IFK Helsinki a byl oceněn jako nejlepší obránce finské ligy a zároveň byl hráčem s nejvyšším průměrným časem na ledě na zápas v celé soutěži. V posledních pěti sezonách je nepostradatelnou součástí sestavy Stars. Foto: Profimedia.cz