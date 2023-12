Mladé klenoty z Edenu. 4 čeští fotbalisté, na kterých Slavia může pořádně vydělat

Pokud z reprezentace nadobro vypadne Vladimír Coufal, bude nastupovat místo něj. V opačném případě však může hrát i vlevo, což prokázal v posledních kvalifikačních duelech. Hodně mu sedlo utkání s Moldavskem, ve kterém dal i gól. Pětadvacetiletý David Douděra přišel do Edenu před rokem a půl z Mladé Boleslavi a v současné době patří k nejlepším hráčům sešívané družiny.

Jednadvacetiletý univerzál přišel do Slavie v lednu z Mladé Boleslavi. Na jaře si připsal sedm ligových startů, stejně tak byl členem českého týmu na Euru jednadvacítek. V létě mu vyšla příprava a klepal na dveře základní sestavy, jenže před startem ročníku se zranil a na plac se ještě nevrátil. David Pech však nabízí hodně velký potenciál.

Matěj Jurásek – 20 let

Dvacetiletý ofenzivní univerzál, který nakoukl i do seniorské reprezentace, ukázal kus svých kvalit už v minulé sezoně. Do statistik zapsal šest branek a přidal pět asistencí. Letos se trefil zatím dvakrát, do hry však chodí převážně z lavičky náhradníků. Kvůli zdravotním problémům více než měsíc nehrál, celou kariéru má ovšem ještě před sebou. V Edenu ví, že na něm jednou vydělají.

