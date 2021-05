Mladé klenoty. Toto je 5 nejdražších teenagerů, kteří působí v české Fortuna lize

Aktuálně nejdražšími ligovými hráči jsou podle portálu TransferMarkt dva borci, kteří ještě nemají ani dvacet let. Další teenageři v české nejvyšší soutěži za nimi v tomto ohledu značně zaostávají. Pětici nejhodnotnějších „náctiletých“ fotbalistů najdete v následujících kapitolách.

Záložník Kryštof Daněk se na prvoligovém pažitu objevil už v minulém ročníku, když mu bylo teprve sedmnáct let. V dresu Sigmy Olomouc odehrál tři utkání a zaznamenal jednu asistenci. V aktuální sezoně už dostává o hodně větší prostor. Naskočil do 19 ligových zápasů a nastřílel tři branky. Cena talentovaného mladíka raketově roste. Od prosince vyskočila podle portálu TransferMarkt na více než dvojnásobek a momentálně činí půl milionu eur. což z něho dělá pátého nejdražšího teenagera v tuzemské soutěži.

3. Adam Karabec (17 let, Sparta Praha) – 1,5 milionu eur

Záložník Adam Karabec má teprve sedmnáct let, ale v prvním týmu Sparty debutoval už minulém ročníku, v němž odehrál deset utkání a vstřelil premiérovou ligovou branku. V tom současném naskočil do 18 zápasů a zaznamenal dva góly. Mládežnický reprezentant, který má na Letné podepsaný kontrakt do roku 2023, stál už loni v prosinci podle portálu TransferMarkt rovný milion eur a za poslední půlrok jeho cena poskočila o další půlmilion nahoru. Už nyní je v hledáčku mnoha bohatých evropských velkoklubů.

Foto: Profimedia.cz