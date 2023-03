Mladé klenoty. 5 nejdražších teenagerů, kteří působí v české Fortuna lize

Aktuálně nejdražším ligovým hráčem je podle portálu TransferMarkt sedmadvacetiletý Peter Olayinka ze Slavie. Nadějní teenageři za ním v tomto ohledu značně zaostávají, ale za pár let by mohlo být všechno úplně jinak. Pětici nejhodnotnějších „náctiletých“ fotbalistů najdete v následujících kapitolách.

5. Filip Prebsl (19 let, Slovan Liberec) – 350 tisíc eur Devatenáctiletý Filip Prebsl je odchovancem Slavie, která ho loni v únoru pustila na hostování Liberce. Ligovou premiéru si odbyl v aktuální sezoně, v níž dostává překvapivě mnoho prostoru na hřišti. Naskočil do šestnácti ligových utkání a jen čtyřikrát nebyl v základní sestavě. V Edenu jistě s potěšením sledují jeho výkonnostní růst a už se těší na jeho návrat. Hostování, stejně jako platná smlouva, mu vyprší po skončení sezony. Podle portálu TransferMarkt jeho tržní cena činí 350 tisíc eur. Foto: Profimedia.cz

4. Denis Višinský (19 let, Slovan Liberec) – 400 tisíc eur Záložník Denis Višinský je odchovancem slávistické akademie, ale v A týmu si ve Fortuna lize zahrál v sešívaném dresu jen dvakrát. Debut si odbyl v sezoně 2020/21, ale už v létě byl odeslán na půlroční hostování do druholigové Vlašimi. Po návratu se během zimní přípravy do prvního týmu neprosadil a loni v lednu ho Pražané prodali do Liberce. Ve smlouvě ale existuje klauzule, která zaručuje Slavii tohoto mladíka odkoupit zpět za předem dohodnutou částku. Sledujte přenos utkání Slovan Liberec - Bohemians Praha 1905 online! Nyní devatenáctiletý hráč si vede na severu Čech velmi zdatně. V aktuálním ročníku nastoupil do 15 utkání a vybojoval si stálé místo v základní sestavě. Na kontě má jeden gól a asistenci, jednou získal ocenění pro nejlepšího borce zápasu. Od loňského června jeho tržní cena vyskočila podle portálu TransferMarkt téměř na dvojnásobek a činí přibližně 400 tisíc eur. Foto: Profimedia.cz

3. Matěj Jurásek (19 let, Slavia Praha) – 650 tisíc eur Útočník Matěj Jurásek debutoval v nejvyšší soutěži dospělých už v ročníku 2020/21. V dresu pražské Slavie dostal šanci ve dvou zápasech. Následně byl z Edenu vyexpedován na hostování do konce sezony do Karviné, kde navzdory nízkému věku sbíral cenné minuty mezi zkušenými hráči. Loni na jaře pak hostoval ve Vlašimi. Trenér Trpišovský stále tasí nové trumfy. 4 teenageři, kteří v aktuální sezoně oblékli dres Slavie V aktuální ligové sezoně se objevil v deseti střetnutích, ve čtyřech z nich jako člen základní jedenáctky, a blýskl se čtyřmi góly a dvěma nahrávkami. V Edenu dobře vědí, že v talentovaném mladíkovi mohou mít uložené peníze. Jeho tržní cena jde vytrvale nahoru. Smlouvu ve Slavii má podepsanou do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

2. Lukáš Endl (19 let, Zbrojovka Brno) – 900 tisíc eur Lukáš Endl okusil poprvé nejvyšší soutěž dospělých v sezoně 2020/21. Tehdy mu bylo 17 let a naskočil do sedmi utkání. Se Zbrojovkou zažil pád do druhé ligy a následný rychlý návrat mezi elitu a v současném ročníku už patří mezi členy základní jedenáctky. Odehrál 15 ligových zápasů, pokaždé byl v základní sestavě a na hřišti pracoval od úvodního po závěrečný hvizd rozhodčího. Na první branku zatím čeká, ale čekat může také velký zájem bohatší ligové konkurence, která už po talentovaném mladíkovi lačně pokukuje. V moravské metropoli má podepsaný kontrakt do roku 2025 a portál TransferMarkt jeho cenu odhaduje na 900 tisíc eur. Foto: Profimedia.cz