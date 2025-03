Mladé klenoty. 5 nejdražších teenagerů, kteří působí v české Chance lize

Část 1 / 6



Aktuálně nejdražším ligovým hráčem je podle portálu TransferMarkt El Hadji Malick Diouf ze Slavie. Nadějní teenageři za ním v tomto ohledu značně zaostávají, ale za pár let by mohlo být všechno úplně jinak. Pětici nejhodnotnějších „náctiletých“ fotbalistů najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 6 5. Dominik Pech (18 let, Slavia Praha) – cca 20 milionů korun Ve věku 18 let, jeden měsíc a 20 dní se stal na konci října záložník Dominik Pech nejmladším hráčem Slavie, který nastoupil do soutěžního utkání v dresu prvního týmu. Stalo se tak v souboji na hřišti Bilbaa v Evropské lize, v němž naskočil na hřiště na poslední dvě minuty. O měsíc později se mihl v sestavě i v domácím souboji s Fenerbahce Istanbul. Kouč Trpišovský stále tasí nové trumfy. 4 teenageři, kteří v aktuální sezoně oblékli dres Slavie V rezervním celku Slavie ve druhé lize na podzim odehrál 12 střetnutí a zaznamenal dvě asistence. Na kontě má ale také deset utkání v nejvyšší soutěži. Třikrát se objevil v základní sestavě a do statistik si zapsal první gól a asistenci mezi dospělými. V Edenu dobře vědí o jeho slibném potenciálu a mladou hvězdičku si pojistili do roku 2028. Portál TransferMarkt odhaduje jeho současnou tržní cenu na 20 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 4. Mikuláš Konečný (18 let, Slavia Praha) – cca 22,5 milionu korun Osmnáctiletý stoper Mikuláš Konečný odehrál v této sezoně 15 utkání v B týmu Slavie ve druhé lize, ve kterých dal dvě branky a přidal k nim jednu asistenci. Trefil se také v zápase třetího kola MOL Cupu na hřišti Benátek nad Jizerou. Na hřišti strávil celých 90 minut. Po čtvrthodině hry zvyšoval hlavou po asistenci Matěje Juráska na 2:0. Sešívaní vyhráli i s jeho výrazným přispěním 4:1. Mládí v akci. 3 teenageři Slavie, kteří zasáhli do utkání proti Táborsku Odbyl si už také debut v Chance lize, když v polovině listopadu odehrál závěrečných devět minut v domácím duelu s Karvinou (5:1). Druhý start přidal na začátku března v souboji s Bohemians (2:0). Vysoký zadák je jednou z velkých defenzivních nadějí českého fotbalu. Prošel všemi reprezentačními věkovými výběry a momentálně je hráčem nároďáku do 19 let. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 3. David Planka (19 let, MFK Karviná) – cca 30 milionů korun V 19 letech je záložník David Planka pilířem v sestavě Karviné. Subtilní středopolař je odchovancem pražské Slavie, v Edenu ale zřejmě neviděli v jeho osobě budoucnost, tak jej v minulém ročníku uvolnili na hostování do druholigové Vlašimi, odkud se pak loni v létě přesunul do Slezska. Chance ligu v zimě opustilo 17 gólů. Toto je 11 podzimních střelců, kteří zamířili do ciziny V novém působišti si vede nadmíru dobře a v současné sezoně nastupuje pravidelně v základní sestavě. Ve 23 ligových utkáních dal jednu branku a k ní přidal dvě asistence. Jednou získal ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. Během jediného roku jeho tržní cena vyskočila na osminásobek a nyní dosahuje 30 milionů korun. Hodnota reprezentanta z výběru do 20 let by mohla i nadále růst. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 2. Jiří Panoš (17 let, Viktoria Plzeň) – cca 45 milionů korun Jiří Panoš je benjamínkem v sestavě Plzně. Když loni 20. července naskočil do debutového utkání v nejvyšší soutěži dospělých, bylo mu 16 let, osm měsíců a pět dní. Od té doby si zapsal v ligové soutěži do statistik 13 startů, z toho tři v základní sestavě, a jednu asistenci. Odchovanec Viktorie nastoupil také v šesti zápasech Evropské ligy. Jelikož je na očích a podává nadějné výkony, jde cena talentovaného záložníka a člena reprezentace do 20 let vytrvale nahoru. Podle portálu TransferMarkt se nyní pohybuje kolem 45 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 1. Divine Teah (18 let, Slavia Praha) – cca 75 milionů korun Bude to trefa do černého? To se teprve ukáže, ale ve Slavii si od nákupu liberijského záložníka Divine Teaha hodně slibují. Teprve osmnáctiletý mladík už má na triku 14 startů v seniorské reprezentaci své země, ve kterých zaznamenal dvě branky. Poprvé se v ní objevil už v 15 letech a v necelých 16 letech se stal historicky nejmladším střelcem gólu v národním celku. Na cestě vzhůru. 6 fotbalistů z české ligy, jejichž tržní cena podle portálu TransferMarkt vyskočila nejvíc nahoru Pražský klub si jej pojistil už v průběhu podzimu a na začátku ledna se stal oficiálně hráčem sešívaných. V Edenu podepsal smlouvu do roku 2029. Do švédského Hammarby za něj putovalo téměř 90 milionů korun (3,5 milionu eur). O talentovaného středopolaře se silnou levačkou a skvělou technikou prý stál Liverpool, ale také italské kluby Juventus a AC Milán, německý Bayern Mnichov a Leverkusen či portugalský Sporting Lisabon. Manažeři Slavie odvedli kvalitní práci a v Praze nyní věří, že se investice vyplatí. Foto: Profimedia.cz