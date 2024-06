Mladá kvalita z Letné. 4 hráči Sparty, kteří patří do reprezentační jednadvacítky

Patrik Vydra (21 let)

Předloni na jaře debutoval v nejvyšší soutěži dospělých v dresu Sparty obránce Patrik Vydra. Bylo mu v tu chvíli 18 let a do konce ročníku zvládl naskočit do tří utkání, z toho jednou v základní sestavě. V sezoně 2022/23 se objevil na hřišti ve Fortuna lize pětkrát a v té nedávno skončené zasáhl jako střídající hráč do pěti střetnutí a tři zápasy zvládl jako člen základní jedenáctky, z toho dva od první do poslední minuty. Objevil se také ve třech zápasech Evropské ligy. Talentovaný stoper je jedním z příslibů Sparty i české reprezentace do 21 let. V prosinci 2021 portál TransferMarkt vyčíslil jeho cenu na 50 tisíc eur, nyní je čtrnáctinásobně vyšší a může i nadále růst.