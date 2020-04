Mistrovství světa v Kataru – šampionát zaplacený tisícovkami životů Drahomír Kvasnička Mistrovství světa v Kataru, které se má hrát v roce 2022, byl fotbalovému světu dlužen sám ďábel. Bohatí ropní šejkové zachrastili měšci napěchovanými petrodolary a dostali pěkný dárek - pořadatelství šampionátu. Už řadu let za to platí stovky dělníků, kteří pracují na stavbách stadionů a infrastruktuře, svými životy a zdravím. Nelidské pracovní podmínky a otrocká práce. Tak vypadá realita fotbalového mistrovství světa očima lidí, připravujících v Kataru půdu pro turnaj, který má země hostit v roce 2022. O situaci námezdních sil z asijských zemí se už nějaký čas zajímá i Světová fotbalová federace FIFA. Organizace Amnesty International vydala zprávu, v níž se hovoří o „zvířecích“ podmínkách, v nichž dělníci žijí a pracují. V uplynulých letech zemřelo v pekelném klimatu na stavbách několik tisíc pracovníků, většinou na „nepřirozené“ selhání srdce. Prokletý Katar. Mistrovství světa ve vyprahlé poušti byl fotbalu čert dlužen Nepálské velvyslanectví v Dauhá registruje stovky úmrtí svých občanů v přímé souvislosti s přípravami na mistrovství světa. Nejvíc dělníků umírá v červenci, kdy je v zemi nesnesitelné horko. V oblasti Perského zálivu a v jihovýchodní Asii pracuje víc než milion Nepálců. Jen v Kataru je jich na 400 tisíc a tvoří součást dvoumilionové armády pracovní síly ze zahraničí. Otázkou zůstává, zda lidé, kteří zemřeli nebo se zmrzačili na stavbách stadionů a infrastruktury pro mistrovství světa v roce 2022, nepřišli o život zbytečně. Mezinárodní fotbalová federace FIFA rozhodla, že se šampionát uskuteční kvůli omračujícím letním teplotám až na přelomu listopadu a prosince, ale evropské kluby jsou proti a údajně chystají proti tomuto rozhodnutí právní kroky. Situaci může ještě pořádně zamíchat současná krize způsobená pandemií koronaviru Covid-19. Takže stále není úplně jasno, zda Katar o pořadatelství šampionátu nakonec nepřijde... Foto: Profimedia.cz Další článek Sledujte SportRevue na Facebooku

