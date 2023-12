Mistři přihrávky. 4 hráči z Fortuna ligy, kteří v aktuální sezoně rozdávají nejpřesnější pasy

V aktuálním ročníku čtyřiadvacetiletý borec nastoupil do všech 16 ligových zápasů a zaznamenal pouze jednu asistenci. Přesto je v něčem skoro nejlepší – jako jeden z mála hráčů si drží úspěšnost přihrávek nad devadesátiprocentní hranicí.

Pokračování 3 / 5

3. Igoh Ogbu (Slavia Praha) – 91,5 % přesných přihrávek

Třiadvacetiletý nigerijský obránce Igoh Ogbu se stal hráčem Slavie teprve letos a Pražané si ho nevyhlédli v norském Lilleströmu náhodou. Během dvou let v tomto klubu dokázal zvýšit svou tržní cenu desetinásobně a do Edenu přestupoval za dva a půl milionu eur. Univerzál, který může kromě postu stopera alternovat i na pozici pravého beka či jako defenzivní štít, podepsal smlouvu do roku 2026 a ve Slavii věří, že jeho hodnota může jít ještě hodně nahoru.

Foto: Profimedia.cz