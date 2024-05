Mistři přesných zásahů. 5 nejlepších střelců Sparty v historii české ligy

Tomáš Jun měl nakročeno k velké kariéře. Už v 16 letech debutoval ve sparťanském A týmu, se kterým si zahrál i v Lize mistrů. V sezoně 2004/05 se stal se 14 vstřelenými brankami nejlepším kanonýrem ligy a poté jako čtyřnásobný český šampion odešel do Turecka. Na Letnou se pak vrátil v sezoně 2006/07 a pomohl k dalšímu mistrovskému titulu. Následně odešel do Teplic. Za Spartu nasázel 36 ligových gólů.

4. Václav Kadlec – 50 branek ve 162 zápasech

Psal se rok 2008, když Sparta za nadaného teenagera z Bohemians 1905 zaplatila asi deset milionů korun. Václav Kadlec v nejvyšší soutěži debutoval v sezoně 2008/09, tehdy si připsal 12 startů a vstřelil dva góly. Ten premiérový z něho dělá čtvrtého nejmladšího střelce v ligové historii a mezi nejmladšími hráči figuruje také v žebříčku borců se stovkou odehraných utkání. Na tuto metu dosáhl jako hráč letenského celku, když mu chyběl přesně měsíc do 21. narozenin.

V roce 2013 odešel z Letné do Frankfurtu, ale angažmá v Německu se mu příliš nevyvedlo a jako hostující hráč se v roce 2015 opět vrátil do mateřského klubu. Následně zamířil do Dánska, odkud jej Sparta v roce 2016 vykoupila a on pak opět kopal do balonu v rudém dresu. Když v roce 2020 přerušil kariéru a v klubu skončil, měl na kontě 50 ligových gólů v barvách letenského celku.

Foto: Profimedia.cz