Mistři nahrávek. 11 aktivních hráčů, kteří nasbírali nejvíc asistencí v play-off NHL

Mít v zápolení o Stanley Cup kvalitní tvořivé hokejisty, kteří se navíc potkají se špičkovou formou, to je nezbytnost k tomu, aby se mužstvo propracovalo až do finále a nakonec si sáhlo na nejcennější trofej. Momentálně je na soupiskách týmů v NHL skoro pět set hráčů, kteří mají ve statistikách aspoň jednu nahrávku ve vyřazovacích bojích. Více než čtyři desítky z nich mají na kontě jen jedinou asistenci. Naopak 11 borců se z gólové nahrávky v play-off radovalo alespoň šedesátkrát. Najdete je v následujících kapitolách.

Klub(y) v play-off: St. Louis Blues, Vegas Golden Knights

Počet odehraných zápasů v play-off NHL: 132

Pořadí v historické tabulce podle počtu asistencí v play-off NHL: 112. místo Ve svých prvních dvou sezonách v NHL nashromáždil obránce Alex Pietrangelo 94 kanadských bodů. St. Louis si urostlého borce vybrali jako čtvrtého v draftu v roce 2008 zejména kvůli jeho fyzickým parametrům. K nim postupně přidával i zkušenosti, kterých má dnes - ve třiatřiceti letech - na rozdávání. Konzistentní stálice. 10 nejproduktivnějších beků v NHL z posledních 10 sezon Sezona 2018/19 se mu možná úplně nevydařila co se týče produktivity, ale na jejím konci zvedl nad hlavu Stanley Cup, k němuž dovedl mužstvo jako kapitán. Je to vynikající bruslař s dobrou střelou a citem pro přihrávku. Nyní je v nejlepším hokejovém věku, takže průměrný roční plat ve výši 8,8 milionu dolarů je asi ideálním ohodnocením jeho schopností. Od ročníku 2020/21 je oporou Rytířů z Las Vegas, s nimiž před pár měsíci vyhrál svůj druhý Stanley Cup. Foto: Profimedia.cz

Klub(y) v play-off: San Jose Sharks, Dallas Stars

Počet odehraných zápasů v play-off NHL: 182

Pořadí v historické tabulce podle počtu asistencí v play-off NHL: 91. místo V San Jose, které amerického útočníka Joea Pavelskiho draftovalo v sedmém kole jako 205. v celkovém pořadí, od něho asi nečekali žádné zázraky, ale v roce 2006 mu dali příležitost v prvním týmu a dobře udělali. Od té doby odehrál během 18 sezon v NHL skoro třináct stovek zápasů a nasbíral do statistik v základní části soutěže přes tisíc bodů. Ve vyřazovacích bojích zvládl 182 duelů s bilancí 73 branek a 66 asistencí. Od ročníku 2019/20 válí v barvách Dallasu. Pavelski patří k nejlépe bránícím útočníkům v NHL. Mezi jeho největší přednosti patří kreativita a předvídavost. Foto: Profimedia.cz

Klub(y) v play-off: Pittsburgh Penguins

Počet odehraných zápasů v play-off NHL: 149

Pořadí v historické tabulce podle počtu asistencí v play-off NHL: 85. místo V NHL nehraje mnoho silnějších hokejistů než je Kris Letang. Určitě není nejlepším hráčem Pittsburghu, ale je jedním z nejdůležitějších. Je to zarputilý obránce, kterého zdobí agresivita, rychlost a obratnost, navíc si skvěle rozumí se Sidneym Crosbym. Od roku 2022 běží Letangovi v Pittsburghu šestiletá smlouva na 36,6 milionu dolarů. To jsou velké peníze na hráče, který poměrně často marodí. V ročníku 2013/14 odehrál pouze 37 zápasů, protože ho postihla mrtvice a vyřadila jej ze hry. Lékaři však později konstatovali, že jeho sportovní kariéra není ohrožena. Rychlost, síla, dynamika. Toto je 14 nejobratnějších atletů mezi hokejisty v NHL V sezoně 2015/16 zaznamenal svůj bodový rekord, když v 71 zápasech posbíral 67 bodů (16+51) v základní části soutěže a na cestě za Stanley Cupem podpořil mužstvo třemi góly a 12 asistencemi. Z pocitů vítěze se pak radoval i v následující sezoně, kterou však z velké části opět promarodil. V posledních letech je ale opět ve výtečné formě a Penguins na něho spoléhají i v aktuálním ročníku. Foto: Profimedia.cz

Klub(y) v play-off: Washington Capitals

Počet odehraných zápasů v play-off NHL: 147

Pořadí v historické tabulce podle počtu asistencí v play-off NHL: 85. místo Ruský kanonýr Alexandr Ovečkin podepsal před sezonou 2008/09 třináctiletou smlouvu s Washingtonem. V klubu v době podpisu doufali, že by Ovečkin jednou mohl přivést Capitals ke Stanley Cupu, a to se v roce 2018 povedlo, takže peníze vynaložené na jeho mzdu se rozhodně vyplatily. Ovečkin byl v play-off k nezastavení a jeho touha po zisku cenné trofeje strhávala celý tým. Ve 24 zápasech posbíral 27 bodů za 15 branek a 12 nahrávek a zcela po zásluze získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů. Bezesporu je už nyní jednou z největších postav v historii světového hokeje. Trumfy pro přečíslení. 10 hráčů z NHL, kteří od sezony 2013/14 nasbírali nejvíc bodů v přesilovkách O jeho kvalitách svědčí suché statistické údaje, které říkají, že si drží průměr více než jednoho kanadského bodu na zápas. Ovečkinův vstup do nejslavnější hokejové soutěže na světě byl impozantní. V roce 2006, tedy dva roky poté, co si ho v draftu jako prvního vybral Washington, se stal nejlepším nováčkem sezony. Během první stovky zápasů v NHL dokázal nastřílet 64 branek, což je víc, než se povedlo Gretzkymu, Lemieuxovi či Crosbymu. Ve stejném období nasbíral 128 bodů a ve statistikách za sebou nechal mimo jiné třeba Lindrose nebo Forsberga. Je jediným hráčem v historii, který byl jmenován do první pětky All-Star týmu v pěti prvních sezonách v NHL. Třikrát už vyhrál Hart Memorial Trophy a stal se teprve osmým hráčem v historii, jemuž se to podařilo. Jedenkrát byl oceněn Art Ross Trophy pro vítěze kanadského bodování a devětkrát se stal držitelem Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce. Foto: Profimedia.cz

Klub(y) v play-off: Anaheim Ducks, Dallas Stars, Montreal Canadiens, Tampa Bay Lightning

Počet odehraných zápasů v play-off NHL: 196

Pořadí v historické tabulce podle počtu asistencí v play-off NHL: 71. místo Hrát proti kanadskému útočníkovi Coreymu Perrymu je pro každého soupeře strašně nepříjemné. Vyznává totiž agresivní styl, má zalíbení v sekání, hákování a sestřelování protivníků v každém okamžiku, kdy je to jen trochu možné. Kromě toho mu nedělá problém verbálně urážet každého soupeře, který se mu znelíbí. Kdysi to všechno vyvažoval skvělou produktivitou a v ročníku 2010/11 dokonce nastřílel 50 branek, v posledních sezonách už ale jeho výkony upadly do průměru. VIDEO: Záludní bastardi aneb 14 nejzákeřnějších hokejistů, kteří působí v NHL Vítězi Stanley Cupu, olympijskému šampionovi a zlatému medailistovi z mistrovství světa, který patří mezi vyvolené v Triple Gold Clubu, skončil v létě dvouletý kontrakt v Tampě Bay. Za nijak závratnou výplatu odvedl slušnou porci práce a svoje zkušenosti ukázal v play-off, ale ve věku 38 let už nemohl čekat smlouvu na více než jednu sezonu. A právě takovou mu nabídli v Chicagu. Foto: Profimedia.cz

Klub(y) v play-off: Boston Bruins

Počet odehraných zápasů v play-off NHL: 146

Pořadí v historické tabulce podle počtu asistencí v play-off NHL: 59. místo Pětatřicetiletého útočníka Bostonu Brada Marchanda občas za jeho nečistou hru odsuzují dokonce i fanoušci Bruins, a to už je co říct. Rád hraje do těla, ale o tom, že by jeho hra byla košer, by se dalo s úspěchem pochybovat. Dvojnásobný juniorský mistr světa, zlatý šampion z turnaje v Rusku i vítěz Světového poháru je proslulý štěkáním nadávek na protihráče i přifilmovanými pády. Říká se o něm, že tak jako on nesimulují ani fotbalisté. VIDEO: Ostří hoši. Radko Gudas a dalších 16 největších tvrďáků v NHL Jenže on je to také excelentní hokejista, který je už dlouhá léta jedním z pilířů mužstva. V NHL kroutí už patnáctou sezonu a blíží se metě tisícovky odehraných utkání v základní části soutěže, přičemž si drží průměr téměř jednoho kanadského bodu na zápas. Je vynikajícím a pohotovým střelcem, ale také vynikajícícm nahrávačem. Foto: Profimedia.cz

Klub(y) v play-off: Washington Capitals

Počet odehraných zápasů v play-off NHL: 139

Pořadí v historické tabulce podle počtu asistencí v play-off NHL: 55. místo Do konce sezony 2024/25 má útočník Nicklas Bäckström podepsanou smlouvu ve Washingtonu. V klubu z hlavního města USA je už nyní živoucí legendou a jedním z kultovních hráčů. Capitals ho draftovali v roce 2006 jako čtvrtého v celkovém pořadí a od sezony 2007/08 nechybí v sestavě týmu. Nyní kroutí sedmnáctou sezonu. Dosud zvládl odehrát 1105 utkání a zaznamenal v nich 1033 bodů (271+762). FOTO: Podívejte se na dresy týmů v NHL před 29 lety a nyní. Vypadají teď lépe, či hůř? Dvojnásobný mistr světa a stříbrný olympijský medailista pomohl Washingtonu v roce 2018 velmi výrazně k historicky prvnímu zisku Stanley Cupu. V přesilovkách, které si bez něho nelze představit, významně těží ze spolupráce s Alexandrem Ovečkinem. Momentálně je však kvůli zdravotním problémům mimo hru. Foto: Profimedia.cz

Klub(y) v play-off: Tampa Bay Lightning

Počet odehraných zápasů v play-off NHL: 160

Pořadí v historické tabulce podle počtu asistencí v play-off NHL: 37. místo Sezona 2016/17 byla z pohledu produktivity pro Victora Hedmana tou nejlepší v kariéře. Na málokterém hráči byl znát tak obrovský výkonnostní skok dopředu jako právě na tomto švédském obránci. V 79 zápasech nasbíral 72 bodů za 16 gólů a 56 nahrávek, což ho katapultovalo mezi nejproduktivnější beky v NHL. Hedman tak dal jasně najevo, že si naprosto zaslouží osmiletou lukrativní smlouvu, kterou podepsal v roce 2016. Vedle Stamkose a Kučerova je švédský zadák jednou z největších zbraní Tampy Bay a napříč celou soutěží se těší zaslouženému respektu. Výjimeční! Jen těchto 6 Evropanů dosud získalo trofej pro nejužitečnějšího hráče play-off NHL Držitel Norris Trophy pro nejlepšího zadáka ligy ze sezony 2017/18 se dvakrát velmi výrazně zasloužil o zisk Stanley Cupu. V roce 2020 byl naprosto excelentní. V 25 utkáních o cenný pohár zaznamenal 22 bodů za deset branek a 12 nahrávek. V plus mínus bodování byl 13 bodů v kladných číslech, což jasně vypovídá o jeho významu pro tým. Foto: Profimedia.cz

Klub(y) v play-off: Tampa Bay Lightning

Počet odehraných zápasů v play-off NHL: 142

Pořadí v historické tabulce podle počtu asistencí v play-off NHL: 22. místo Ruský útočník Tampy Bay LIghtning Nikita Kučerov už získal Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části NHL, Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu i Ted Lindsay Award. A také dvakrát pomohl vybojovat Bleskům Stanley Cup. Třicetiletý borec patří už několik let k nejzářivějším hvězdám elitní zámořské ligy. 12 nejlepších hráčů v NHL narozených v roce 1993. Je mezi nimi i jeden Čech Ve floridském klubu dobře věděli, že osmiletá smlouva, která mu až do roku 2027 zajistí průměrný roční příjem ve výši 9,5 milionu dolarů, je skvělou investicí do budoucnosti. V aktuální sezoně mu přistane na účtu deset milionů dolarů a nejspíše to budou opět velmi dobře vynaložené peníze. Foto: Profimedia.cz

Klub(y) v play-off: Pittsburgh Penguins

Počet odehraných zápasů v play-off NHL: 177

Pořadí v historické tabulce podle počtu asistencí v play-off NHL: 17. místo Jevgenij Malkin se stal v roce 2009 prvním Rusem, který zakusil pocity z převzetí Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play-off. Bylo to zcela zasloužené, protože přivedl svůj tým fantastickými výkony ke Stanley Cupu. Ve 24 zápasech nastřádal do statistik neuvěřitelných 36 bodů za 14 gólů a 22 nahrávek. O tom, jak naplno šel tehdy do každého souboje, vypovídá i počet trestných minut, které si odseděl – bylo jich jednapadesát. Sběratelé čepic a klobouků. 9 aktivních hokejistů, kteří nastříleli v NHL aspoň 10 hattricků Ruský útočník je aktuálně na druhé pozici v klubové historické tabulce podle počtu odehraných zápasů (1076) a s 479 nastřílenými brankami mu patří třetí příčka mezi všemi hráči v historii Pittsburghu Penguins. Na stejném místě je i mezi nahrávači. Ve vyřazovacích bojích je však v tomto ohledu druhý. Pocity z výhry Stanley Cupu si zažil už třikrát - v letech 2009, 2016 a 2017. Foto: Profimedia.cz

Klub(y) v play-off: Pittsburgh Penguins

Počet odehraných zápasů v play-off NHL: 180

Pořadí v historické tabulce podle počtu asistencí v play-off NHL: 5. místo Co dělá ze Sidneyho Crosbyho jednoho z nejlepších útočníků v NHL? Maličkosti. Ve všem je o krůček před svými soupeři – nejen v bruslení, ale především v myšlení. Stejně jako kdysi Wayne Gretzky dokáže vymyslet úžasné věci, které často jeho spoluhráči ani nestíhají pochopit. Že má výjimečný talent, to se vědělo už velmi záhy. Ještě než byl draftován, skloňovala se v souvislosti s jeho jménem jména hokejových legend – Lemieuxe, Gretzkyho či Yzermana. Crosbyho výkony však nakonec předčily všechna očekávání. Dokazuje, že je neobyčejným hokejistou, který v sobě snoubí vynikajícího bruslaře, vytříbeného technika, tvůrce hry, excelentního nahrávače, výborného a pohotového střelce s neomylným čichem na góly, který navíc umí číst skvěle hru a má nadprůměrnou úspěšnost na buly. Kreativní a produktivní tahouni týmu. Toto je 16 nejlepších centrů v historii NHL V šestatřiceti letech má vitríny nacpané cennými trofejemi a na většinu individuálních ocenění se nejspíš práší někde ve sklepě, protože je nemá kam dávat. Dvakrát vyhrál Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části NHL, dvakrát se radoval z Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu, dvakrát si odnesl Maurice Richard Trophy a třikrát vyhrál Stanley Cup. Foto: Profimedia.cz