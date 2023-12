Mistři nahrávači. 7 hráčů, kteří v aktuální sezoně Fortuna ligy zaznamenali nejvíc asistencí

V minulém ligovém ročníku se stal nejlepším nahrávačem mladoboleslavský veterán Marek Matějovský, který asistoval u devíti branek. V současné sezoně má zatím na kontě tři gólové přihrávky. Řada borců je na tom lépe. Sedm nejlepších nahrávačů v aktuálním ročníku Fortuna ligy najdete v následujících kapitolách.

7. Ondřej Zmrzlý (Sigma Olomouc) – 5 asistencí za 1530 minut Čtyřiadvacetiletý záložník Ondřej Zmrzlý je odchovancem olomoucké Sigmy. V hanáckém klubu nyní kroutí pátou prvoligovou sezonu a vede si v ní velmi dobře. V 17 zápasech vstřelil tři góly a zaznamenal pět asistencí. Všechny podzimní utkání odehrál v základní sestavě a na hřišti byl od první do poslední minuty. V Olomouci dobře vědí, že je to nesmírně perspektivní hráč a že v něm dřímá slušný (finanční) potenciál, ale hrozí, že talentovaného levého beka ztratí zadarmo. Stávající smlouva mu totiž vyprší po aktuálním ročníku, a pokud ji neprodlouží, bude moci odejít zadarmo. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho cenu na 700 tisíc eur. Foto: Profimedia.cz

6. Lukáš Kalvach (Viktoria Plzeň) – 5 asistencí za 1419 minut Za transfer defenzivního záložníka Lukáše Kalvacha zaplatila Plzeň v roce 2019 Olomouci okolo 15 milionů korun. Kreativní fotbalista dosud v nejvyšší soutěži odehrál 196 zápasů, ve kterých dal 12 gólů a přidal 28 nahrávek. Pět z nich zaznamenal v aktuální sezoně. Jeho plzeňská bilance čítá 137 utkání, deset branek a 25 asistencí. Viktorka okolo něho kroužila delší čas a vytrvalost se vyplatila. Z Kalvacha se stal jeden z klíčových mužů západočeského celku, a tomu odpovídá také jeho tržní hodnota, která aktuálně činí dva a půl milionu eur. Foto: Profimedia.cz

5. Ľubomír Tupta (Slovan Liberec) – 5 asistencí za 1293 minut V 25 letech je fotbalový životopis slovenského útočníka Ľubomíra Tupty pěkně bohatý. Odchovanec Prešova se ještě jako teenager vypravil do Itálie, kde byl pět let hráčem Verony. Hellas ho však pravidelně expedoval na hostování – zahrál si v Ascoli, v Sionu a v sezoně 2021/22 byl zapůjčen do Liberce, kde na sebe upozornil velmi povedenými výkony. Loni v září se upsal jako volný hráč dalšímu italskému klubu, ale Pescara ho po podzimní části sezony poslala hostovat opět do Liberce. Na severu Čech během jarní části ligového ročníku zářil a v 17 zápasech se blýskl šesti brankami. Na začátku prázdnin podepsal se Slovanem smlouvu. V aktuální sezoně odehrál všech 17 zápasů a na konto si připsal čtyři góly a pět asistencí. Pětkrát si odnesl ocenění pro nejlepšího hráče utkání. Foto: Profimedia.cz

4. Vasil Kušej (Mladá Boleslav) – 5 asistencí za 1234 minut Mladá Boleslav je štikou aktuálního ligového ročníku a zásluhu na tom má také třiadvacetiletý útočník Vasil Kušej. Do klubu přišel letos v zimě z Prostějova a vypadá to, že jeho přestup byl trefou do černého. Ještě na jaře minulé sezony nastřílel v 16 zápasech čtyři góly, v podzimní části současného ročníku už má na kontě šest přesných tref po odehrání dvanácti utkání - a k tomu ještě pět asistencí. V Boleslavi má podepsaný kontrakt do roku 2025. Od přestupu z Moravy se jeho tržní cena zvedla na dvojnásobek a může ještě hodně vyrůst. Foto: Profimedia.cz

3. Veljko Birmančevič (Sparta Praha) – 5 asistencí za 1023 minut Pětadvacetiletý srbský forvard Veljko Birmančevič přišel v létě na Letnou na hostování do konce sezony z francouzského Toulouse. Je to dynamický fotbalista, který může hrát na křídle, ale i na hrotu útoku nebo jako ofenzivní záložník. Má kvalitní dribling, umí obejít protihráče, využívá náběhy za obranu. Na kontě má cenné zkušenosti z předkol i skupin evropských pohárů včetně Ligy mistrů. Vypadá to, že nová tvář se ve Spartě rychle aklimatizovala. Birmančevič patří k pilířům sestavy a nastupuje pravidelně v základní jedenáctce. V osmi ligových zápasech nastřílel šest gólů a na pět dalších nahrál. Foto: Profimedia.cz

2. Qazim Laci (Sparta Praha) – 5 asistencí za 872 minut Albánský reprezentant s řeckým pasem, odchovanec Olympiakosu Pireus a ještě poměrně nedávno hráč francouzského Ajaccia – tak by mohla vypadat stručná vizitka zimní sparťanské posily Qazima Laciho. Sedmadvacetiletý záložník, který je vítězem řeckého poháru ze sezony 2015/16, má podle portálu TransferMarkt momentálně hodnotu dvou milionů eur. Nejvyšší byla jeho cena loni v létě, kdy atakovala hranici tří milionů eur, ale protože v korsickém klubu téměř nehrál, šla postupně dolů. V letenském dresu v aktuální sezoně naskočil do 16 střetnutí a do statistik si zapsal jeden gól a pět asistenci. Foto: Profimedia.cz

1. Rafiu Durosinmi (Viktoria Plzeň) – 5 asistencí za 774 minut V Karviné mají velmi dobrý čich na talentované africké fotbalisty. Do slezského klubu jich zamířilo už několik, aby se z nich brzy staly cíle pro bohatší ligovou konkurenci. Jedním z těchto případů je také nigerijský útočník Rafiu Durosinmi. V sezoně 2021/22 odehrál za Karvinou 19 utkání a nastřílel v nich tři branky, což vzbudilo zájem pražské Slavie či Plzně, kam se nakonec letos v lednu talentovaný mladík přesunul na hostování, jež se v létě změnilo v přestup. Dvacetiletý forvard podepsal na západě Čech smlouvu do roku 2026 a ukazuje, že je nesmírně perspektivním hráčem. Než se na konci října zranil, zasáhl do jedenácti ligových zápasů, nastřílel šest branek a k nim zaznamenal pět asistencí, což z něho dělá druhého nejproduktivnějšího borce v nejvyšší soutěži. Jeho současnou hodnotu vyčísluje portál TransferMarkt na dva miliony eur. Foto: Profimedia.cz