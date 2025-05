Mistři nahrávači. 5 hráčů z německé Bundesligy, kteří v sezoně 2024/25 expedovali nejpřesnější přihrávky

Kimmichův výkonnostní růst během minulých let byl obdivuhodný a dnes už si fanoušci Bayernu nedokážou představit, že by na hřišti mohl chybět. Skvěle dokáže číst hru, vyzařuje z něho sebevědomí a obrovský elán. Podle některých fotbalových expertů připomíná legendárního Matthiase Sammera. Po aktuální sezoně Bundesligy má na kontě 33 zápasů, tři góly a šest nahrávek, další čtyři asistence zaznamenal v pěti duelech Ligy mistrů. V obou soutěžích patřil mezi absolutně nejlepší podle procentuální úspěšnosti přihrávek.

Joshua Kimmich je jedním z nejlepších defenzivních záložníků na světě a zároveň lídrem Bayernu i německé reprezentace. Nevelký postavou, obrovský talentem - i tak by mohla znít jeho charakteristika. Jen 177 centimetrů vysoký hráč zažil fantastickou sezonu 2016/17, kdy se v 27 bundesligových zápasech blýskl šesti brankami, další tři trefy přidal v osmi startech v Lize mistrů. Od té doby jeho hvězda konstantně září jasným světlem.

Ze stopera Jonathana se stala jedna z největších osobností Bundesligy i německé reprezentace. Skoro dvoumetrový zadák tvrdý jako skála měl mimořádnou zásluhu na tom, že v sezoně 2023/24 vybojoval Leverkusen mistrovský titul, vyhrál pohárovou soutěž a postoupil do finále Evropské ligy. V Bayeru se stal ikonickým hráčem, ale loni v září oznámil, že neprodlouží smlouvu a z klubu odejde po skončení ročníku jako volný hráč. Loučit se bude jako čtvrtý nejlepší fotbalista v nejvyšší soutěži podle procentuální úspěšnosti přihrávek.

Do Bundesligy poprvé nakoukl v sezoně 2023/24, v níž odehrál 19 utkání, dal dva góly a přidal k nim dvě asistence. V právě skončeném ročníku se objevil v 21 zápasech a ukázal, že jeho výkonnostní růst pokračuje. Pavlovič je excelentním nahrávačem a v přesnosti pasů se mu vyrovná jen málokdo. V Bayernu o jeho přednostech a potenciálu dobře vědí a proto si jej smluvně pojistili do roku 2029. Jeho aktuální tržní cenu odhaduje portál TransferMarkt na 50 milionů eur.

Jednadvacetiletý defenzivní záložník Aleksandar Pavlovič se narodil v Mnichově a fotbalově vyzrával v akademii Bayernu. Má německou matku a srbského otce, takže si mohl vybrat, kterou zemi bude reprezentovat. Vyhrálo to Německo, v jehož dresu už má na kontě čtyři starty a jeden vstřelený gól v seniorském nároďáku.

2. Eric Dier (Bayern Mnichov) – 94 % přesných přihrávek

Anglický obránce Eric Dier býval přibližně před deseti lety považován za jeden z největších defenzivních talentů na evropských trávnících. Drtivou kariéru spojil s Tottenhamem, s nímž si sice v roce 2019 zahrál ve finále Ligy mistrů, ale jinak během devíti sezon nevybojoval žádnou cennou trofej. Jeho story se trochu podobá příběhu jeho bývalého parťáka ze severolondýnského klubu Harry Kanea, který se z premiérového prvenství radoval až po přestupu do Bayernu.

Dier se do mnichovského velkoklubu dostal na začátku sezony 2023/24 na hostování a loni v létě odešel do Německa jako volný hráč. Podepsal jednoletý kontrakt, odehrál 21 bundesligových utkání, dal dva góly, zaznamenal jednu asistenci a stal se druhým nejlepším hráčem soutěže podle přesnosti přihrávek. V klubu jej ale v příštím ročníku neuvidí, protože odchází zadarmo do Monaka.

Foto: Profimedia.cz