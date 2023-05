Mistři nahrávači. 5 fotbalistů z německé Bundesligy, kteří posílají nejpřesnější přihrávky

Od patnácti let byl stálým členem mládežnických reprezentačních výběrů a ve dvaceti letech už byl oporou bundesligového Hoffenheimu. V roce 2017 se stal hráčem Bayernu Mnichov. Po pěti letech zamířil do Dortmundu. Na hřišti působí vyrovnaně a chladnokrevně, nezmatkuje, je skvělý ve vzdušných soubojích a nepostradatelný při rohových kopech. A také má jednu z nejpřesnějších přihrávek v lize.

4. Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) – 90,8 % přesných přihrávek

Aktuálně šestadvacetiletý stoper či defenzivní záložník Ko Itakura se stal v roce 2019 hráčem Manchesteru City, za Citizens však neodehrál jediné utkání. Klub ho nejprve poslal na hostování do holandského Groningenu a minulou sezonu strávil v německém Schalke 04. Na obou adresách si vedl nadmíru dobře a týmu z Gelserkichenu pomohl k návratu do Bundesligy. V jeho dresu v ní však v aktuálním ročníku nepůsobí, protože přestoupil za pět milionů eur z Emirates Stadium do Mönchengladbachu, kde si od dvanáctinásobného japonského reprezentanta hodně slibovali a vypadá to, že tento obchod se jim vydařil.

Foto: Profimedia.cz