Mistři mezi tyčemi. 10 nejlepších gólmanů současnosti podle fotbalových historiků a statistiků

Když udělá minelu útočník nebo obránce, ještě to nemusí být fatální událost, ale v případě gólmana je většinou trestem inkasovaná branka. Ne každý prvotřídní strážce klece dostává tolik uznání, kolik by si zasloužil. Přesto najdeme mezi tyčemi borce, jejichž umění nemůže nikdo zpochybnit. V následujících kapitolách představujeme deset gólmanů, kteří jsou podle posledního hlasování expertů z Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků v současné době ve svém oboru absolutně nejlepší.

Poté co z AC Milán odešel Gianluigi Donnarumma do PSG, našel klub plnohodnotnou náhradu v podobě Francouze Mika Maignona, který přišel do italského v létě 2021 klubu z Lille. Hned v první sezoně v Serii A získal ocenění pro nejlepšího ligového brankáře a přivedl mužstvo vynikajícími výkony k mistrovskému titulu.

I když se Sunderland neudržel v nejvyšší soutěži a poroučel se do druhé ligy, Pickford zůstal v Premier League – za více než 25 milionů liber totiž přestoupil v roce 2017 do Evertonu a odtud se probojoval i do anglického národního celku, kde má roli jedničky mezi tyčemi.

7. – 8. Alisson Becker (Brazílie) – Liverpool (10 bodů)

V létě roku 2018 udělal Liverpool z Brazilce Alissona na pár dnů (než ho překonal přestup Kepy do Chelsea) nejdražšího brankáře všech dob, když za něho poslal do italského AS Řím 65 milionů liber. Stalo se tak jen nedlouho poté, co mu kanonýři Reds nasázeli v semifinále Ligy mistrů sedm branek a navzdory faktu, že ve sportovním životopisu měl zatím jen jedinou vydařenou sezonu v evropském velkoklubu. Jenže jak to tak vypadá, byly to báječně vynaložené peníze.

Až do roku 2016 působil Alisson v rodné zemi, kde hájil branku klubu Internacional. Poté, co přišel do Itálie, musel trpělivě čekat na svou šanci jako rezerva za polským brankářem Wojciechem Szczesnym, a postupně přesvědčovat trenéry o svých kvalitách.

Pravidelně začal chytat až v ročníku 2017/18 a stal se jedním z pilířů římského týmu při jeho senzačním tažení do semifinále Ligy mistrů. Nyní má za sebou už pět sezon v klubu, s nímž vyhrál Ligu mistrů a dokráčel s týmem i za mistrovským titulem v Premier League.

