Mistři mezi tyčemi. 10 nejlepších gólmanů současnosti podle fotbalových historiků a statistiků

Když udělá minelu útočník nebo obránce, ještě to nemusí být fatální událost, ale v případě gólmana je většinou trestem inkasovaná branka. Ne každý prvotřídní strážce klece dostává tolik uznání, kolik by si zasloužil. Přesto najdeme mezi tyčemi borce, jejichž umění nemůže nikdo zpochybnit. V následujících kapitolách a ve fotogalerii představujeme deset gólmanů, kteří jsou podle nejnovějšího hlasování expertů z Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků v současné době ve svém oboru absolutně nejlepší.

Podle mnoha odborníků má De Gea možná nejlepší reflexy ze všech současných brankářů a vzhledem k tomu, že je mu 29 let, může se stále ještě zlepšovat. Je to hotový gymnasta a na jeho akrobatické zákroky je radost se dívat.

Sedmadvacetiletý Belgičan Thibaut Courtois je prototypem moderního brankáře – je vysoký, mrštný, pohotový, inteligentní a téměř bezchybný. Podle mnohých odborníků by se o něm jednou mohlo mluvit a psát jako o jedné z největších gólmanských legend druhé a třetí dekády tohoto tisíciletí. V aktuálním ročníku La Ligy odchytal 19 utkání, ve kterých si připsal do statistik 37 úspěšných zásahů. a 11 čistých kont.

Šestadvacetiletý reprezentant se po dvou triumfech v portugalské lize radoval hned během úvodní sezony na ostrovech z titulu šampiona Premier League a v dalším ročníku si to zopakoval. V současné sezoně odchytal 22 ligových utkání a sedmkrát to zvládl bez obdrženého gólu, další tři nuly si zapsal do statistik v pěti duelech Ligy mistrů.

V létě roku 2017 udělal anglický klub Manchester City z Brazilce Edersona druhého nejdražšího brankáře fotbalové historie, když za něho poslal do Benfiky Lisabon 36 milionů liber. Od té doby si kluboví manažeři nemohou stěžovat, že by na postu gólmana měli sebemenší problém.

Brankář Tottenhamu Hugo Lloris podává za obranou Spurs dlouhodobě konsolidované výkony a patří už řadu let k největším brankářským esům. Má všechny přednosti, které by skvělý gólman měl mít, oproti konkurentům v Premier League se však víc zapojuje do hry – umí báječně rozehrát a nebojí se jít do osobních soubojů, ve kterých rány nejen schytá, ale také rozdává. I proto ho fanoušci Spurs tak milují…

V současné sezoně nastoupil v La Lize do 21 utkání a blýskl se 46 úspěšnými zákroky a šesti čistými konty. Během necelých šesti let v Barceloně se čtyřikrát radoval z titulu španělského mistra, čtyřikrát vyhrál pohár Copa del Rey, jednou triumfoval v Champions League a vyhrál i Superpohár UEFA a klubové mistrovství světa.

V létě roku 2014 se fanoušci německého Mönchengladbachu smutně loučili se svým odchovancem a hrdinou. Brankář Marc-André ter Stegen mířil do Barcelony, která tehdy za dvaadvacetiletého mladíka zaplatila 12 milionů eur. Na Camp Nou podepsal pětiletou smlouvu, v níž byla stanovena výstupní klauzule na 80 milionů eur. Tak velké naděje do německého talentu v katalánském velkoklubu vkládali.

1. Alisson Ramses Becker (Brazílie) - Liverpool (286 bodů)

Předloni v létě udělal Liverpool z Brazilce Alissona na pár dnů (než ho překonal přestup Kepy do Chelsea) nejdražšího brankáře všech dob, když za něho poslal do italského AS Řím 65 milionů liber. Stalo se tak jen nedlouho poté, co mu kanonýři Reds nasázeli v semifinále Ligy mistrů sedm branek a navzdory faktu, že ve sportovním životopisu měl zatím jen jedinou vydařenou sezonu v evropském velkoklubu. Jenže jak to tak vypadá, byly to báječně vynaložené peníze.

Až do roku 2016 působil Alisson v rodné zemi, kde hájil branku klubu Internacional. Poté, co přišel před čtyřmi lety do Itálie, musel trpělivě čekat na svou šanci jako rezerva za polským brankářem Wojciechem Szczesnym, a postupně přesvědčovat trenéry o svých kvalitách.

Pravidelně začal chytat až v ročníku 2017/18 a stal se jedním z pilířů římského týmu při jeho senzačním tažení do semifinále Ligy mistrů. Nyní už druhou sezonu potvrzuje své kvality v nejsledovanější ligové soutěži světa. Loni vyhrál s Liverpoolem Ligu mistrů a v aktuálním ročníku míří za mistrovským titulem v Premier League.

Foto: Profimedia.cz