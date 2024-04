Mistři hlavičkáři. 5 hráčů, kteří dali v aktuální sezoně Premier League nejvíc gólů hlavou

Před čtyřmi lety přestoupil útočník Jarrod Bowen z Hullu za přibližně 22 milionů liber do West Hamu a stal se nepostradatelnou součástí týmu. O tom, že je považován za klíčového hráče, svědčí fakt, že loni v říjnu prodloužil smlouvu v londýnském klubu až do roku 2030. Nikdo jiný z Kladivářů v klubu tak dlouhý kontrakt nemá. Sedmadvacetiletý anglický reprezentant má také pěkně vysoký plat. Podle portálu Sportac si týdně přijde na 120 tisíc liber.

Defenzivní záložník, který však může alternovat v centru zálohy, na postu stopera nebo jako ofenzivní středopolař - to je Scott McTominay. Sedmadvacetiletý borec je odchovancem akademie Manchesteru United a do prvního týmu poprvé nakoukl už v sezoně 2016/17. V minulých sezonách patřil mezi pilíře týmu, ale po příchodu trenéra Erika ten Haga se musel smířit s tím, že přibližně stejně často jako v základní sestavě začíná zápas na lavičce. I tak ale stačil nastřílet v aktuálním ročníku už sedm branek, z toho čtyřikrát skóroval hlavou.

Anglický útočník Elijah Adebayo přivedl v minulé sezoně Luton Town k historickému postupu do Premier League a svými výkony jej drží ve hře o záchranu v elitní ostrovní soutěži. Šestadvacetiletý urostlý borec se ve 23 zápasech blýskl devíti brankami, z nichž čtyři zaznamenal hlavou. I kdyby se nakonec jeho celek poroučel z nejvyšší soutěže opět o patro níž, o jeho podpis na trhu by byl zřejmě slušný zájem. Portál TransferMarkt odhaduje jeho aktuální cenu na 12 milionů eur.

Pokračování 6 / 6

1. Chris Wood (Nottingham Forest) – 5 gólů hlavou ve 24 zápasech

Ve 32 letech už je fotbalový životopis útočníka Chrise Wooda pěkně bohatý. Z rodného Nového Zélandu se v roce 2009 vypravil za sportovním chlebem do Evropy a zakotvil ve West Bromu. Během čtyř let však hostoval v šesti dalších klubech v nižších soutěžích, než v roce 2013 zamířil za něco více než milion eur do Leicesteru, který tehdy působil v Championship. Liškám pomohl vykopat postup do Premier League, v nejvyšší lize se ale mihl jen epizodně a opět zmizel o soutěž níž. Nejdříve na hostování v Ipswichi a pak hrál tři roky v Leedsu.

Šťastnější období pro něho odstartovalo přestupem do Burnley v roce 2018. V Premier League se etabloval ve spolehlivého střelce, který během necelých pěti sezon v klubu zastřílel skoro 50 gólů. Předloni v lednu ho koupil za 30 milionů eur Newcastle, ale v ambiciózním klubu se neprosadil, a tak zamířil nejdříve na hostování a posléze přestoupil do Nottinghamu, který za jeho podpis zaplatil 17 milionů eur. Vypadá to, že šlo o dobrou investici. Wood dal ve 24 ligových zápasech, v nichž byl třináctkrát v základní sestavě, 11 branek, z toho téměř polovinu nasázel hlavou.

Foto: Profimedia.cz