Mistři asistencí. 6 ligových fotbalistů, kteří mají před jarní částí sezony na kontě nejvíc gólových nahrávek

Do prvoligové sezony vlétl jako uragán – na podzim nastřílel v 19 zápasech pět gólů, přidal k nim šest asistencí, což z něho dělá jednoho z předních střelců i nahrávačů v soutěži. Sedmkrát získal ocenění pro nejlepšího hráče utkání.

Královéhradecký rodák Adam Vlkanova poprvé nakoukl do nejvyšší soutěže v sezoně 2014/15, kdy odehrál pouhých 11 minut. Pak si musel počkat na další šanci do ročníku 2016/17, v němž si zahrál v 16 zápasech a vstřelil debutový gól. Jenže následně se Votroci poroučeli o soutěž níž, kde působili v minulých čtyřech letech. V létě si vybojovali postup zpět mezi elitu a pomohl k němu též Vlkanova.

4. – 5. Nicolae Stanciu (Slavia Praha) – 6 asistencí v 16 zápasech

Na začátku roku 2018 koupila Sparta z Anderlechtu za téměř sto milionů korun rumunského záložníka. Nicolae Stanciu po příchodu do Prahy vyhlašoval, že přišel na Letnou vyhrát český titul. Byla to ale jen planá slova.

Na konci roku 2018 přišla z jednoho egyptského klubu nabídka na přestup za 200 milionů korun. Stanciu souhlasil, Sparta jej však odmítla pustit. V lednu roku 2019 už ale došlo k dohodě se saúdskoarabským Al-Ahli, kam odešel za dvojnásobek ceny, za kterou ho Sparta o rok dříve získala.

Jenže už pár měsíců poté se překvapivě upsal největšímu rivalovi - Slavii. Sparťanští fanoušci ho od té chvíle považují za krysu a v každém souboji pražských „S“ mu to dávají pořádně pocítit. To ovšem nic nemění na tom, že je Stanciu jednou z největších hvězd tuzemské ligy. Podle počtu přihrávek do gólových šancí mu patří druhé místo, v počtu brankových asistencí je mezi elitní pěticí.

