Mistr světa je v kurzu. 4 extraligové kluby, do kterých by mohl odejít Ondřej Beránek

Ondřej Beránek má 28 let. A je v životní formě. Na mistrovství světa v Praze pomohl skvělými výkony ke zlatu, v této sezoně dal už 18 branek a je nejlepším střelcem extraligy. V Karlových Varech září, po sezoně mu ale končí smlouva.

Co s ním bude dál? Kam povedou jeho kroky? Vybrali jsme čtyři kluby, do kterých by mohl zamířit. Najdete je v následujících kapitolách.