Míří hokejový Třinec zpátky na vrchol? Před novou sezonou Oceláři podepsali už 5 zajímavých jmen

Část 1 / 6



Reprezentanti, elitní střelec, dvorní nahrávač i lídři defenzivy. Ty všechny najdeme ve výčtu pěti přírůstků do kabiny, které Oceláři dosud představili. Nechybí ani dva navrátilci a pamětníci mistrovských titulů. Profily nových třineckých posil najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 6 Jakub Galvas Od doby, kdy coby osmnáctiletý nastupoval v dresu Olomouce v obranném páru s tátou Lukášem, ušel pořádný kus cesty. Během ní si na krk pověsil zlato z Hlinkova memoriálu, zahrál si na mládežnických šampionátech a přes finský Jukurit se prosadil až do věhlasné NHL. V dresu Chicaga v ní stihl jen šest zápasů, zkušeností si však ze zámoří odnesl nespočet. Po návratu do Evropy Galvas zakotvil ve švédském Malmö, v němž se během dvou let vypracoval v oporu mužstva. V šestadvaceti letech se nyní vrací do extraligy, kde by se měl stát jedním ze základních stavebních kamenů třinecké defenzivy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 Pavel Průšek Další obránce, tentokrát ale spíše s výhledem budoucího potenciálu. V devatenácti letech jej Třinec přetáhl konkurenčnímu Liberci, kde Průšek hokejově vyrostl a přes tamní juniorku a mládežnické reprezentační výběry to dotáhl až do zámoří, kde v uplynulém ročníku sbíral zkušenosti v juniorské USHL. Nyní se vrací do rodné země, kde jej čeká nová výzva v podobě působení v nejúspěšnější organizaci posledních let. Nastupovat pravděpodobně bude primárně v juniorce, ve výrazně omlazené třinecké obraně by však mohl dostat prostor i mezi dospělými. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 Michal Kovařčík Spolu s bratrem Ondřejem prošli třineckou mládeží a zahráli si extraligu, v níž s Oceláři oslavili tři mistrovské tituly. Následně oba zamířili do Finska, kde Michal zůstal o rok déle, načež nyní se svým starším sourozencem opět spojí síly v Třinci. Spojení je to ve všech směrech vítané, osmadvacetiletý centr se totiž do Česka vrací coby druhý nejproduktivnější hráč Liigy z minulé sezony. Ambicióznímu Kärpätu Oulu však ani jeho body nestačily na postup do play-off a tak se s nejsevernějším klubem finské nejvyšší soutěže po pouhém roce Kovařčík loučí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 Oscar Flynn Rychlonohý křídelník přichází coby jeden z nejstabilněji bodujících extraligových hráčů posledních let. O jeho služby údajně měly stát také Pardubice a Sparta, šestadvacetiletý rodák z anglického Burnley však upřednostnil nabídku Ocelářů. Do světa velkého hokeje Flynn vstoupil v Mladé Boleslavi, kde prošel mládežnickým programem a debutoval v extralize. V roce 2022 se epizodní oklikou přes Zlín přesunul do Liberce a v dresu Bílých Tygrů naplno ukázal svůj potenciál. V každé ze svých tří sezon pod Ještědem nasbíral okolo 40 kanadských bodů, několikrát si zahrál také za českou reprezentaci. Jeho další kroky nyní vedou do Třince, kde by se měl opět zařadit k lídrům týmové produktivity. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 David Musil Urostlý bek a pokračovatel slavného hokejového rodu se do Třince vrací po třech letech strávených v pardubickém Dynamu. V něm potvrdil pověst fyzicky velmi dobře vybaveného obránce, který je platným členem týmu v defenzivní fázi hry i osobních soubojích. Odchovanec Jihlavy si v minulosti zahrál také v zámoří, kde strávil několik let v nižších soutěžích a epizodně si vyzkoušel také NHL v dresu Edmontonu, který jej v roce 2011 draftoval. Po návratu do Evropy pomohl Ocelářům ke třem mistrovským titulům a v dresu národního týmu si zahrál na dvou světových šampionátech. Nyní se ve dvaatřiceti letech opět vrací do Werk Areny, kde by měl mimo jiné nahradit Tomáše Kundrátka, který po operaci zřejmě nestihne začátek nové sezony. Foto: Profimedia.cz