Minuli se. 7 skvělých českých hráčů, se kterými si Jaromír Jágr nikdy nezahrál v NHL

Radek Dvořák

Útočník Radek Dvořák odehrál v NHL v základní části a v play-off 1299 zápasů. Převážnou část kariéry strávil na Floridě, za kterou hrál osm let. Působil i v New Yorku Rangers či Dallasu, v obou klubech byl ale sezonu předtím, než do nich zamířil Jágr.