Mimořádný „cestovatel“. 7 českých ligových klubů, ve kterých hrál Ubong Ekpai

Ubong Ekpai se v České republice objevil v roce 2016. Od té doby se stihl seznámit s chodem sedmi klubů v elitní soutěži. Kdo ho přivedl na tuzemské pažity, kde v lize hrál a jak se mu dařilo? Na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 8 Slovan Liberec (2016/17) Bilance: 16 ligových zápasů - 4 góly + 2 asistence Ubong Ekpai přišel do České republiky v roce 2016. Do Liberce ho poslal na hostování izraelský klub Maccabi Haifa. Nigerijský záložník odehrál v sezoně 2016/17 šestnáct zápasů a uvedl se velmi dobře. Dal čtyři góly, přidal dvě nahrávky a vysloužil si pozornost některých klubů z nejvyšší soutěže.

Pokračování 3 / 8 FC Zlín (2017/18) Bilance: 28 ligových zápasů - 7 gólů + 4 asistence Po skončení hostování na severu Čech se měl Ubong Ekpai vrátit zpět do Izraele, místo toho se ale objevil opět ve tuzemské lize. Tentokrát ve Zlíně, který jej získal v létě roku 2017. Tým z Baťova města si vybojoval účast v Evropské lize a Ekpai se stal jednou z posil nově se tvořícího mužstva. V lize za ševce nastřílel sedm branek, přidal čtyři asistence a řekl si o další přestup.

Pokračování 4 / 8 Viktoria Plzeň (2018/19) Bilance: 12 ligových zápasů Po roce ve Zlíně se Ubong Ekpai stěhoval znovu - výborné výkony jej nasměrovaly do Plzně, se kterou okusil i Ligu mistrů a dokonce zasáhl do utkání na půdě Realu Madrid. V lize si ale v dresu Viktorky připsal jen dvanáct startů a přímo se nepodílel ani na jediném vstřeleném gólu. Na západě Čech od něj očekávali podstatně víc.

Pokračování 5 / 8 Dynamo České Budějovice (2019/20, 2020/21, 2024/25) Bilance: 38 ligových zápasů - 2 góly + 1 asistence V Českých Budějovicích hostoval Ubong Ekpai už v ročníku 2019/20, kdy byl hráčem Plzně. Další starty přidal v následující sezoně opět jako hostující hráč. Za Dynamo odehrál 15 ligových zápasů, ale díru do fotbalového světa na jihu Čech neudělal. Když odcházel, asi nečekal, že se do stejného prostředí ještě vrátí. Stalo se tak loni v září, kdy podepsal kontrakt do konce sezony 2024/25 a měl Dynamu pomoci k záchraně v nejvyšší soutěži. To se ale nepovedlo.

Pokračování 6 / 8 Slavia Praha (2021/22) Bilance: 12 ligových zápasů - 1 gól + 1 asistence I když během působení v Českých Budějovicích Ubong Ekpai nijak neohromoval, přesto se o jeho podpis zajímala Slavia. Do Edenu odešel v létě roku 2021 jako volný hráč a podepsal tříletý kontrakt, v Praze však strávil jen podzimní část sezony. Odehrál během ní 12 střetnutí a dal jednu branku, k níž přidal jednu asistenci.

Pokračování 7 / 8 Baník Ostrava (2021/22) Bilance: 7 ligových zápasů - 1 asistence Po podzimní části sezony 2021/22 se Ubong Ekpai zapojil v Edenu do přípravy na jarní polovinu soutěže, ale na konci ledna si balil kufry a stěhoval se do Ostravy. Slavia ho pustila na půlroční hostování do Baníku, za který odehrál sedm střetnutí, na konto si ale připsal pouze jednu asistenci.

Pokračování 8 / 8 Mladá Boleslav (2022/23) Bilance: 12 ligových zápasů Ani před sezonou 2022/23 se Ubong Ekpai neprosadil do kádru v Edenu a opět byl zapůjčen konkurenčnímu klubu - tentokrát Mladé Boleslavi. A jako by pro něj bylo číslo 12 osudové, stejně jako v dresu Plzně a Slavie naskočil do tuctu ligových utkání. Jen v polovině z nich byl však členem základní sestavy. Do statistik si žádný gól ani asistenci nezapsal.