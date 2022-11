Mimořádné talenty z Fortuna ligy. 3 čeští stopeři do 20 let, kteří mají nakročeno k parádní kariéře

Lukáš Hejda a Luděk Pernica v Plzni či Filip Panák ve Spartě – to jsou zkušení a kvalitní čeští stopeři, kteří pobíhají po trávnících v tuzemské nejvyšší soutěži. Ve Fortuna luze však najdeme i mladé a talentované střední obránce, kteří nemají víc než 20 let a už mají nakročeno k slušným kariérám. Najdete je v následujících kapitolách.

Lukáš Endl – 19 let (Zbrojovka Brno)

Lukáš Endl okusil poprvé nejvyšší soutěž dospělých v sezoně 2020/21. Tehdy mu bylo 17 let a naskočil do sedmi utkání. Se Zbrojovkou zažil pád do druhé ligy a následný rychlý návrat mezi elitu a v současném ročníku už patří mezi členy základní jedenáctky. Odehrál jedenáct ligových zápasů, pokaždé byl v základní sestavě a na hřišti pracoval od úvodního po závěrečný hvizd rozhodčího. Na první branku zatím čeká, ale čekat může také velký zájem bohatší ligové konkurence, který už po talentovaném mladíkovi lačně pokukuje. V moravské metropoli má podepsaný kontrakt do roku 2025 a portál TransferMarkt jeho cenu odhaduje na 700 tisíc eur.

Foto: Profimedia.cz