Mimořádné talenty. 3 mladí ligoví stopeři, kteří mají nakročeno k velkým kariérám

Teplický odchovanec odešel v roce 2015 do Itálie, kde se upsal Atalantě. V Bergamu si sice Serii A ještě nezahrál, několikrát už byl ale na lavičce náhradníků a sbíral zkušenosti také v mládežnické Lize mistrů. V srpnu se pak nejlepší český starší dorostenec za rok 2018 a mládežnický reprezentant dohodl na ročním hostování s Teplicemi a svou ligovou premiéru ozdobil gólem do sítě Příbrami. Kariéra dvacetiletého stopera se vyvíjí správným směrem.

Na podzim si zahrál v utkání Evropské ligy proti AC Milán a v lednu už si odbyl premiéru také ve Fortuna lize. Martin Vitík nejprve odehrál duel na půdě Baníku a následně byl nejlepším hráčem Sparty v Opavě. Letenští ani v jednom duelu neinkasovali a čerstvě osmnáctiletý Vitík ukázal ohromný potenciál. Že by Sparta konečně vyřešila problém ve středu obrany?

David Zima (Slavia) – 20 let

Je tomu rok, co David Zima přestoupil z Olomouce do Slavie. Na kontě měl v té době pouhé dva ligové starty, přesto se v Edenu zvládl prosadit a roste z něj nový lídr zadních řad sešívaného týmu. Dvacetiletý stoper na hřišti působí jako ostřílený mazák a má nakročeno i do seniorské reprezentace.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia