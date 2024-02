Miliony na lavičce. Jak se v lize (ne)uvedly drahé zimní posily Slavie?

Z nových hráčů, kteří do Edenu v minulých týdnech dorazili, nastoupil jediný. V základní sestavě nebyl nikdo. Více se dočtete v následujících kapitolách.

Sešívaní byli v zimě aktivní a posilovali. Za nové hráče vynaložili více než 200 milionů korun, proti Jablonci to ale nebylo znát.

Reprezentační gólman, který přišel do Slavie z Plzně, se měl stát v Edenu novou jedničkou. Jenže během přípravy v Portugalsku se zranil a sešívaným nepomůže několik týdnů. Pražané jej dokonce nenapsali ani na soupisku pro Evropskou ligu. Proti Jablonci tak chytal Aleš Mandous, který lovil míč ze své sítě třikrát. Na lavičce náhradníků zůstal Ondřej Kolář.

David Zima

Sešívaní za něj v zimě zaplatili sto milionů korun a udělali z něj nejdražší posilu v ligové historii. Pod trenérem Trpišovským David Zima už v Edenu působil, realizační tým Slavie tak moc dobře ví, co od reprezentačního stopera čekat. Zima by se měl stát jedním z lídrů týmu, do utkání s Jabloncem ale ještě nezasáhl. „Na tréninku vypadá dobře, po příchodu však měl velké únavové makery. Skupina nehrajících hráčů v Turíně totiž trénovala trochu jinak. Zimič se ještě ladí s týmem. Klidně mohl nastoupit, ale rozhodli jsme se pro jiné hráče,“ uvedl Trpišovský.

Foto: Profimedia.cz