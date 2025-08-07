Milionové obchody. 5 nejdražších fotbalových přestupů z české ligy do polské Ekstraklasy

Ekstraklasa je poměrně kvalitní a sledovaná fotbalová soutěž. Do elitní polské ligy odcházejí také fotbalisté z českých klubů a občas za ně inkasují slušné odstupné. Jména pěti historicky nejdražších hráčů, kteří zamířili z tuzemské ligy do Ekstraklasy, najdete v následujících kapitolách.
5. Jan Sýkora (Slavia Praha – Lech Poznaň) – 700 tisíc eur
Psal se začátek roku 2017, když Slavia dotáhla ke zdárnému konci přestup Jana Sýkory, za něhož poslala do Liberce okolo třiceti milionů korun. V Edenu si od šikovného univerzála hodně slibovali, jenže on svými výkony vysokou investici nikdy nesplatil.
Během tří sezon, v nichž nosil sešívaný dres, dal jen pět branek, načež zamířil na hostování zpátky pod Ještěd. V sezoně 2019/20 působil v Jablonci a tento ročník mu vyšel na jedničku. Dal osm branek, přidal šest asistencí, ovšem místo ve Slavii už nezískal. V létě roku 2020 odešel za 700 tisíc eur do Poznaně. Vydržel tam rok, vyhrál polský titul a vrátil se zpět do vlasti, konkrétně do Plzně. Po ročníku 2024/25, který strávil v Olomouci, ukončil v pouhých 31 letech kvůli zdravotním problémům kariéru.
4. Tomáš Jirsák (FK Teplice – Wisla Krakov) – 740 tisíc eur
Záložník Tomáš Jirsák odstartoval kariéru v Hradci Králové, odkud v roce 2005 zamířil do Teplic, kde odehrál dvě sezony, dal pět branek, přidal šest asistencí a zaujal krakovskou Wislu, která za něj zaplatila skoro tři čtvrtě milionu eur. Jirsák si v Polsku vybudoval dobrou pozici a v Krakově hrál dlouhých pět let. S Wislou dokonce v kvalifikaci o Ligu mistrů porazil i Barcelonu. Poté působil také v Bulharsku či Kazachstánu a v roce 2017 zamířil zpátky do Hradce Králové.
3. Michal Frydrych (Slavia Praha – Wisla Krakov) – 800 tisíc eur
Obránce Michal Frydrych nastartoval ligovou kariéru v Baníku, kde postupně dozrál do role kapitána. V sezoně 2015/16 však zamířil do Slavie a začal si budovat pozici v Edenu. V sešívaných barvách toho odehrál hodně, dával i důležité branky, jenže se sílící konkurencí dostával stále méně prostoru, a tak se v roce 2020 vydal na své první zahraniční angažmá a zamířil za 800 tisíc eur do Wisly Krakov, kde se rychle zařadil mezi opory. Po dvou letech se jako volný hráč vrátil do Ostravy.
2. Jaroslav Mihalík (Slavia Praha – Cracovia) – 850 tisíc eur
Útočník Jaroslav Mihalík, který má na kontě osm startů ve slovenské reprezentaci, přestoupil v roce 2016 ze slovenské Žiliny do Slavie, jež za něho zaplatila milion eur. Jenže v Edenu se neprosadil, připsal si dvacet ligových startů a a pouhé dva góly. V létě roku 2017 odešel za 850 tisíc eur do polské Cracovie, poté však hostoval zpátky v Žilině, v Gdaňsku a v Olomouci. V roce 2021 odešel zadarmo do Izraele.
1. Adriel Ba Loua (Viktoria Plzeň – Lech Poznaň) – 1,2 milionu eur
Kreativní útočník z Pobřeží slonoviny Adriel Ba Loua přišel v roce 2020 z Karviné do Plzně. V české Fortuna lize odehrál v těchto týmech celkem 87 zápasů, ve kterých dal deset branek a přidal 21 asistencí. V Plzni ale po příchodu kouče Michala Bílka začala jeho role slábnout, a tak se stal jeho odchod do Polska na konci srpna 2021 vítaným pro všechny strany. V Poznani podepsal smlouvu do roku 2025 a s Lechem vyhrál dvakrát tamní ligu.
