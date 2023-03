Milionové nákupy. 6 fotbalistů, kteří by v létě mohli posílit Manchester United

Několik kvalitních fotbalistů by mělo v letním přestupním termínu zamířit na Old Trafford a několik stávajících členů kádru by mohlo odejít do jiných klubů. Tak vypadá podle britského tisku plán Manchesteru United. Klub utratil v uplynulých letech za posily nemalé peníze a za pár měsíců by v rozhazování peněz za nové tváře mohl pokračovat. V následujících kapitolách najdete šest fotbalistů, o nichž se v souvislosti s přestupem na Old Trafford hovoří a píše.

Amourricho van Axel Dongen (Ajax Amsterdam) Věk: 18 let

Post: útočník

Odhadovaná tržní cena podle portálu TransferMarkt: 500 tisíc eur Manchester United má v hledáčku pro letní přestupové období řadu drahých a známých hráčů, ale skauti se pídí také po mladičkých talentech. Takovým je i nizozemský útočník Amourricho van Axel Dongen. Osmnáctiletý mladík, který je kapitánem týmu Ajaxu Amsterdam do 21 let, bude za pár měsíců volným hráčem a je tedy lákavou kořistí pro nejeden klub. Talentovaný borec nijak nepospíchá s prodloužením kontraktu a už dal najevo, že by mohl odejít za kanál La Manche. O zájmu Manchesteru United informoval nedávno insider Fabrizio Romano. Foto: Profimedia.cz

Gabri Veiga (Celta Vigo) Věk: 20 let

Post: záložník

Odhadovaná tržní cena podle portálu TransferMarkt: 10 milionů eur Gabri Veiga je kometou na nebi španělské La Ligy. Teprve dvacetiletý mladík, který je odchovancem Celty Vigo, si vysloužil pozornost skautů nejednoho bohatého klubu. Kromě Realu Madrid, o jehož eminentním zájmu píše Fabrizio Romano, se o podpis kreativního záložníka chce poprat také Manchester United. Veiga je výborným driblérem s citem pro přihrávku a excelentní střelou z dálky. V aktuálním ročníku nejvyšší španělské soutěže odehrál 25 utkání, v nichž dal devět branek a na další tři přihrál. Portál TransferMarkt ho oceňuje na deset milionů eur. V mateřském klubu má podepsanou smlouvu do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Roméo Lavia (Southampton) Věk: 19 let

Post: defenzivní záložník

Odhadovaná tržní cena podle portálu TransferMarkt: 25 milionů eur Roméo Lavia je dalším příslibem z belgické líhně fotbalových talentů. Devatenáctiletý defenzivní záložník je odchovancem Anderlechtu, odkud ho získal v roce 2020 Manchester City. V klubu ale vydržel jen jednu sezonu a loni v létě se upsal na pět let Southamptonu. Navzdory nízkému věku si v aktuálně posledním celku tabulky Premier League vybojoval neotřesitelnou pozici a pravidelně nastupuje v základní sestavě. Pokud Saints sestoupí z elitní ligy, což je celkem pravděpodobné, bude po jeho podpisu na smlouvě ve fotbalovém světě velká poptávka. Portál BBC Sport nedávno informoval o zájmu Manchesteru United, ale Red Devils nejsou sami, kdo kolem mladého talentu krouží. Aktivně se k přestupu staví také manažeři Manchesteru City, Chelsea a Arsenalu. Jeho aktuální cena se pohybuje kolem 25 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Alexis Mac Allister (Brighton and Hove Albion) Věk: 24 let

Post: záložník

Odhadovaná tržní cena podle portálu TransferMarkt: 42 milionů eur Mistr světa Alexis Mac Allister je perlou v sestavě Brightonu a v klubu to velmi dobře vědí. Je téměř jisté, že v létě o svůj poklad přijdou, ale měli by za něj dostat pořádně zaplaceno. Už v lednovém přestupním termínu se psalo o mimořádném zájmu Juventusu a Chelsea, ale po jeho podpisu prahli také v Arsenalu a Liverpoolu. Nyní vstupují do hry i oba kluby z Manchesteru – City a United. Mick Jagger, Elton John a další známé tváře. Nejslavnější fanoušci každého klubu z anglické Premier League Pokud by k přestupu došlo, nový zaměstnavatel by za subtilního záložníka musel pořádně zaplatit. Částka by mohla vyšplhat nad 40 milionů eur. Mac Allister v aktuální sezoně Premier League odehrál 22 utkání, ve kterých dal sedm branek a na jednu nahrál. V Brightonu má podepsanou smlouvu do roku 2025. Foto: Profimedia.cz

Eduardo Camavinga (Real Madrid) Věk: 20 let

Post: záložník

Odhadovaná tržní cena podle portálu TransferMarkt: 50 milionů eur Dvacetiletý Francouz Eduardo Camavinga je podle mínění mnohých expertů „generačním talentem“. Záložník s angolskými kořeny je odchovancem Rennes, za něž odehrál tři sezony v Ligue 1. V ročníku 2019/20 byl klíčovým faktorem při cestě mužstva za účastí v Lize mistrů. 100 milionů eur a víc. Toto jsou 3 nejdražší fotbalisté, kteří hrají ve španělské La Lize Nejcennějšími atributy nadaného fotbalisty jsou všestrannost a taktická inteligence. Ačkoli nepatří mezi kanonýry, stal se druhým nejmladším střelcem v historii francouzské reprezentace. Není divu, že se velmi záhy dostal do hledáčku řady věhlasných klubů, Mezi zájemci o jeho služby byl Real Madrid a Manchester United, on si nakonec v roce 2021 vybral Bílý balet. Na Old Trafford však o jeho služby nadále velmi stojí. Dokonce tak moc, že podle zasvěcených zdrojů je anglický klub ochoten nabídnout Realu za jeho přestup částku ve výši 130 milionů eur. To je skoro třikrát víc, než podle portálu TransferMarkt činí jeho aktuální cena. Foto: Profimedia.cz