Milionové nákupy? 3 fotbalisté, kteří by (prý) mohli posílit Manchester United

Manchester United hodně touží po defenzivním záložníkovi či stoperovi Declanu Riceovi z West Hamu United. Kladiváři však vzkázali na Old Trafford, že dvaadvacetiletý borec je (momentálně) neprodejný. Red Devils tak zřejmě budou lovit jinde jiné ryby. V následujících kapitolách najdete hráče, o nichž se v souvislosti s přestupem na Old Trafford v uplynulých dnech či týdnech hovořilo a psalo.

Dvaadvacetiletý defenzivní záložník Boubacar Kamara se narodil v Marseille, je odchovancem tamního slavného klubu a má v něm podepsanou smlouvu do konce aktuální sezony. A protože s Olympiquem odmítá kontrakt prodloužit, je žhavým adeptem na přestup. Už od loňského prosince prosakují do médií informace o tom, že o jeho podpis hodně stojí Manchester United. A není sám. Ve frontě zájemců je také Newcastle United či West Ham.

Fabián Ruiz (SSC Neapol)

Podle informací z italských médií je Manchester United největším favoritem na přestup španělského záložníka Fabiána Ruize z Neapole. Pětadvacetiletý borec je také v hledáčku Liverpoolu a Arsenalu, ale Red Devils mají zřejmě k jeho podpisu nejblíže.

Ruiz má na Apeninském poloostrově podepsaný kontrakt do roku 2023, ale existují pochybnosti o tom, že by jej chtěl prodloužit. Manchester by zřejmě vyvíjel tlak na jeho přesun až v letním přestupním období, kdy vstoupí jeho smlouva do poslední sezony. Reprezentační středopolař odehrál od přestupu z Realu Betis v roce 2018 za italský klub 148 utkání, vstřelil 20 branek a zaznamenal 13 asistencí.

Foto: Profimedia.cz