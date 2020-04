Milionové klenoty. Připomeňte si 7 nejdražších teenagerů v historii české fotbalové ligy Petr Sobol V české fotbalové lize se čas od času najde výjimečný teenager, o něhož se pak přetahují evropské velkokluby. Dalším z nich je Adam Hložek. 8 FOTOGRAFIÍ zobrazit galerii 87654321 Adam Hložek je v kurzu. Sedmnáctiletý klenot Sparty je v současné době nejdražším hráčem ligy a Sparta na něm může brzy hodně vydělat. Za jaké částky dříve přestupovaly další ligové klenoty? Podívali jsme se na portál transfermarkt.de a našli na něm sedm nejdražších teenagerů v ligové historii. Jejich jména najdete v následujících kapitolách. Jan Morávek (Bohemians 1905 – Schalke 04) – 1,5 mil. eur Když mu bylo 19 let, přestoupil z Ďolíčku do Schalke. Ovšem v německém velkoklubu se moc neprosadil a bojoval i s častými zdravotními problémy, kvůli nimž nedokázal naplnit svůj potenciál. Hrál taky za Kaiserslautern a od roku 2012 je třicetiletý záložník v Augsburgu. Foto: Pavel Rakusan / Ringier a.s. / CNC / Profimedia Martin Graiciar (Liberec – Fiorentina) – 1,5 mil. eur Dvacetiletý Martin Graiciar debutoval v lize už v sezoně 2016/17, kdy odehrál prvních šest zápasů za Liberec. V dalším ročníku přidal 12 startů, čtyři góly a následně odešel do Fiorentiny. Ovšem v Itálii se ofenzivně laděný záložník neprosadil a od léta hostuje ve Spartě. Ani na Letné ale zatím nedostal moc prostoru. Foto: Profimedia.cz Václav Svěrkoš (Baník – Mönchengladbach) - 1,5 mil. eur Bývalý reprezentační útočník, který rozhodl o výhře českého týmu nad Švýcary v úvodním zápase mistrovství Evropy 2008, svou kariéru odstartoval ve Frýdku-Místku. Ve čtrnácti letech ale odešel do Baníku, odkud v roce 2003 přestoupil do německého Mönchengladbachu. Později hrával taky za Herthu, Austrii Vídeň, Sochaux a Panionios. Foto: Profimedia.cz Ondřej Mazuch (Brno – Fiorentina) – 2,8 mil. eur Stříbrný medailista z mistrovství Evropy sedmnáctek i mistrovství světa dvacítek měl nakročeno do Leverkusenu, místo toho ale v roce 2007 tehdy osmnáctiletý stoper přestoupil z Brna do Fiorentiny. Jenže v Itálii se moc neprosadil, poté hrál za Anderlecht, Dněpr, Spartu či anglický Hull. Od zimy je v Mladé Boleslavi. Foto: RADEK MIČA / MAFRA / Profimedia Matěj Vydra (Baník – Udine) – 3 mil. eur V roce 2010 přestoupil za dvacet milionů korun z Jihlavy do Baníku. V Ostravě odehrál parádní půlrok a v červnu osmnáctiletý útočník zamířil za sto milionů korun do Udine. Ovšem v Itálii neprorazil, byl taky v Belgii a od roku 2012 je v Anglii. Aktuálně nastupuje za Burnley v Premier League. Foto: Profimedia.cz Tomáš Necid (Slavia – CSKA Moskva) – 4,5 mil. eur Údajně o něj stál Real Madrid, Liverpool, Bayern Mnichov či Dortmund, devatenáctiletý útočník ale v roce 2009 přestoupil ze Slavie do moskevského CSKA. Poté působil i v Řecku, Turecku či Polsku a v současné době nastupuje za nizozemský Haag. Foto: Profimedia.cz Tomáš Kalas (Olomouc – Chelsea) – 6 mil. eur Nejdražším teenagerem, který kdy odešel z české ligy, byl Tomáš Kalas. Na kontě měl pouhých pět ligových startů, přesto už jako sedmnáctiletý přestoupil do londýnské Chelsea. V té ale šestadvacetiletý reprezentační bek dostal jen minimum prostoru. Hostoval v Nizozemsku, Německu i několika anglických klubech. Aktuálně patří Bristolu. Foto: Profimedia.cz 87654321 Další článek Sledujte SportRevue na Facebooku

