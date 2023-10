Milionové klenoty. 8 nejdražších českých teenagerů, kteří odcházeli z tuzemské ligy

Zlínský Tom Slončík a Matěj Šín z Baníku Ostrava jsou momentálně nejdražšími teenagery v české lize. Kdyby je ale jejich kluby nyní prodaly, nevydělaly by na nich tak závratné částky, jako se to podařilo v minulosti jiným tuzemským oddílům. Za jaké částky dříve přestupovaly nejhodnotnější -náctileté klenoty? Podívali jsme se na portál TransferMarkt a našli osm nejdražších českých teenagerů v ligové historii. Jejich jména a podrobnosti o přestupech najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 9 6. - 8. Martin Graiciar (Slovan Liberec – Fiorentina) – 1,5 milionu eur Martin Graiciar debutoval v lize už v sezoně 2016/17, kdy odehrál prvních šest zápasů za Liberec. V dalším ročníku přidal 12 startů, čtyři góly a následně odešel do Fiorentiny. Ovšem v Itálii se ofenzivně laděný záložník neprosadil. Byl na hostování ve Spartě a v posléze v Mladé Boleslavi, ale ani tam se nedokázal prosadit. Letos v lednu, v pouhých třiadvaceti letech, ukončil fotbalovou kariéru. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 9 6. - 8. Jan Morávek (Bohemians Praha 1905 – Schalke 04) – 1,5 milionu eur Když mu bylo 19 let, přestoupil Jan Morávek z vršovického Ďolíčku do Schalke 04. Ovšem v německém klubu se český záložník neprosadil a bojoval i s častými zdravotními problémy, kvůli nimž nedokázal naplnit svůj potenciál. Hrál taky za Kaiserslautern a od roku 2012 byl deset sezon hráčem Augsburgu. Loni v létě se vrátil do Bohemky, ale od léta třiatřicetiletý středopolař bez angažmá. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 9 6. - 8. Václav Svěrkoš (Baník Ostrava – Borussia Mönchengladbach) - 1,5 milionu eur Bývalý reprezentační útočník Václav Svěrkoš, který rozhodl o výhře českého týmu nad Švýcary v úvodním zápase mistrovství Evropy 2008, svou kariéru odstartoval ve Frýdku-Místku. Ve čtrnácti letech ale odešel do Baníku, odkud v roce 2003 přestoupil za půldruhého milionu eur do německého Mönchengladbachu. Později hrával taky za Herthu Berlín, Austrii Vídeň, francouzské Sochaux a řecký Panionios. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 9 5. Ondřej Mazuch (Zbrojovka Brno – Fiorentina) – 2,8 milionu eur Stříbrný medailista z mistrovství Evropy sedmnáctek i mistrovství světa dvacítek měl nakročeno do Leverkusenu, místo toho ale v roce 2007 tehdy osmnáctiletý stoper Ondřej Mazuch přestoupil z Brna do Fiorentiny. Jenže v Itálii se moc neprosadil, poté hrál za Anderlecht, ukrajinský Dněpropetrovsk, Spartu či anglický Hull. Po návratu do vlasti byl hráčem Mladé Boleslavi a Teplic a nyní kope v dresu Milína v krajském přeboru. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 9 4. Matěj Vydra (Baník Ostrava – Udine) – 3 miliony eur V roce 2010 přestoupil Matěj Vydra za dvacet milionů korun z Jihlavy do Baníku. V Ostravě odehrál parádní půlrok a v červnu tehdy osmnáctiletý útočník zamířil za téměř sto milionů korun do Udine. Ovšem v Itálii neprorazil, působil také v Belgii a od roku 2012 byl deset let v Anglii, kde oblékal dresy Watfordu, West Bromu, Readingu, Derby County a Burnley. Od letošního ledna je hráčem Viktorie Plzeň. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 9 3. Tomáš Necid (Slavia Praha – CSKA Moskva) – 4,5 milionu eur Údajně o něho stál Real Madrid, Liverpool, Bayern Mnichov či Dortmund, devatenáctiletý útočník Tomáš Necid ale v roce 2009 přestoupil ze Slavie do moskevského CSKA. Poté působil i v Řecku, Turecku či Polsku a v současné době nastupuje v dresu pražských Bohemians 1905. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 9 2. Tomáš Kalas (Sigma Olomouc – Chelsea) – 6 milionů eur Nejdražším teenagerem, který kdy odešel z české nejvyšší soutěže, byl dlouho Tomáš Kalas. Na kontě měl pouhých pět ligových startů, přesto už jako sedmnáctiletý přestoupil do londýnské Chelsea. Tam ovšem dostal jen minimum prostoru. Hostoval v Nizozemsku, Německu i několika anglických klubech. Na ostrovech však působil až do letošního léta. Působil v Middlesbrough, ve Fulhamu a v Bristolu, odkud před pár týdny odešel zadarmo do německého Schalke 04. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 9 1. Adam Hložek (Sparta Praha - Bayer Leverkusen) - 13 milionů eur Adam Hložek je nejmladším hráčem, který v lize oblékl dres Sparty. Debutoval v sezoně 2018/19 v Karviné. V průběhu ročníku zasáhl celkem do 19 zápasů a dal tři branky. Velmi rychle se zařadil k pilířům rudé sestavy a následně se stal nejdražším hráčem v nejvyšší soutěži, odkud v létě roku 2022 odcházel za 13 milionů eur do německého Leverkusenu. Momentálně však nemá jisté místo v základní sestavě a na hřiště naskakuje pouze jako střídající hráč. Foto: Profimedia.cz