Miliardový svět na výsluní světového fotbalu. Které kluby mají nejcennější kádry?

Není žádným překvapením, že i letos během letního přestupového období létají vzduchem stamiliony eur, které nejlepší kluby utrácejí ve snaze posílit své, už tak nabité, kádry. V následujících kapitolách se zaměříme na deset klubů, jejichž mužstva mají podle renomovaného portálu Transfermarkt.com nejvyšší tržní hodnotu.

10. Tottenham Hotspur (849,9 milionů eur) Spurs se na jaře po dlouhých letech zbavili nálepky klubu, kterému se trofeje vyhýbají obloukem, když ve finále Evropské ligy udolali Manchester United. Euforie to v severním Londýně sice byla velká, ani tak by ale v Tottenhamu neměli zapomínat na to, že jinak byla uplynulá sezona z jejich pohledu velkým průšvihem. V Premier League totiž Kohouti skončili až na 17. místě, jen těsně nad sestupovým pásmem. I proto v létě povolali do služby nového trenéra Thomase Franka, kterého čeká práce s mimořádně mladým kádrem, v němž rozhodně kvete potenciál. Jedinými třicátníky jsou obránce Davies a kreativní Son, průměrný věk mužstva čítá jen lehce nad 24 let. Právě tolik má také dosavadní nejdražší letní posila Mohammed Kudus, za nějž Spurs poslali West Hamu téměř 64 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

9. Manchester United (872,2 milionů eur) Jeden z historicky nejúspěšnějších anglických klubů si po odchodu Sira Alexe Fergusona prochází turbulentní érou, ze které ani přes astronomické nákupy zatím nenašel cestu ven. Od roku 2013 se v klubu vystřídalo už deset trenérů, aktuálně otěže v rukou drží Portugalec Rúben Amorim, kterého v Manchesteru čeká první kompletní sezona. Laťka z té minulé je přitom nastavena proklatě nízko. United totiž v Premier League skončili až patnáctí, o finále Evropské ligy s Tottenhamem už byla řeč. United přitom v minulých letech neváhali do svého mužstva ve velkém investovat, drahé posily jako Antony, či Sancho však zůstaly daleko za očekáváním. Letos v létě zatím Red Devils uskutečnili dva velké nákupy, Brazilec Cunha z Wolverhamptonu je stál zhruba 74 milionů eur, křídelník Mbeumo z Brentfordu pak ještě o milion víc. Foto: Profimedia.cz

8. Bayern Mnichov (889 milionů eur) Dlouholetý hegemon německého fotbalu se po roční pauze na jaře opět vrátil na výsluní Bundesligy a nic nenasvědčuje tomu, že by se na něm do budoucna neměl udržet. Přestavba mužstva totiž zdá se být dokonána, od veteránů typu Müllera se do vůdčích rolí čím dál více zapracovávají mladé pušky, jako Musiala, Olise, či Davies. A zapomínat samozřejmě nesmíme ani na Harryho Kanea, který si své střelecké boty na cestě do Německa nezapomněl a na jaře se konečně dočkal vytoužené první trofeje. A právě tihle borci dělají kádr Bayernu tak hodnotným. Tržní cena dvaadvacetiletého Jamala Musialy se odhaduje na 140 milionů eur, na devíticifernou sumu se vyšplhá také hodnota Michaela Oliseho. Kane by pak potenciální zájemce mohl vyjít až na 75 milionů. Foto: Profimedia.cz

7. Liverpool FC (1,08 miliard eur) Úřadující šampioni Premier League do éry po odchodu trenéra Jürgena Kloppa vstoupili fantasticky a klub zdá se kvete po sportovní i ekonomické stránce. Letos v létě tak Reds dali zapomenout pověsti týmu, který dělá hvězdy z neznámých hráčů a vlastních odchovanců. Za přestupy Frimponga, Kerkeze a především Floriana Wirtze utratili dohromady přes 200 milionů eur, a to má ještě být na cestě útočník Hugo Ekitiké z Frankfurtu, který bude stát dalších minimálně 75 milionů. V týmu Liverpoolu ale najdeme i borce, jejichž hodnota během působení v Merseyside výrazně stoupla. Třeba záložníci MacAllister s Gravenberchem by dnes stáli i dvojnásobek toho, kolik za ně Reds před dvěma lety zaplatili, zajímavými artikly jsou také mladíci Elliott či Bradley. Foto: Profimedia.cz

6. FC Barcelona (1,08 miliard eur) Katalánský celek se svými monstrózními obchody v minulých letech dostal do velkých problémů, na sportovních výkonech se to však poslední dobou takřka nijak neprojevuje. A možná i díky tomu se do popředí dostali mladí odchovanci z věhlasné akademie La Masia, kteří už ve velmi nízkém věku uhranuli celý fotbalový svět. Vévodí jim samozřejmě čerstvě osmnáctiletý Lamine Yamal, který je aktuálně nejhodnotnějším fotbalistou světa, září ale také stoper Cubarsí, či záložníci Gavi a Pedri. Právě poslední jmenovaný je přitom ze zmíněné čtveřice ve dvaadvaceti letech nejstarší. Barcelona to s mladými talenty zkrátka umí a v současnosti už tak nemusí platit stamiliony eur za hráče jako Coutinho, Dembelé, či Griezmann. S přihlédnutím k tomu, jak se nejdražším posilám v historii klubu nakonec dařilo se dá říct, že současná cesta španělských gigantů je tou správnou. Foto: Profimedia.cz

5. Paris Saint-Germain (1,14 miliard eur) Nejbohatší francouzský klub po letech opustil filozofii kádru plného hvězdných individualit a začal do svého týmu investovat s větší rozvahou a systematikou. A světe div se, ono to funguje! To, co se nepovedlo Messimu, Mbappému či Neymarovi, letos na jaře Paříži zařídili Vitinha, Dembelé, nebo Gruzínec Kvaratskhelia. Mladé mužstvo vedené pevnou rukou trenéra Luise Enriqueho se po celou sezonu prezentovalo atraktivním fotbalem a zcela po zásluze poprvé v historii do Paříže přivezlo ušatý pohár pro vítěze Ligy mistrů. S průměrným věkem kádru 25 let je navíc velmi pravděpodobné, že jeho hodnota do budoucna ještě poroste. Foto: Profimedia.cz

4. Arsenal FC (1,21 miliard eur) Mladé mužstvo má k dispozici také Arsenal, který se pod vedením Mikela Artety už třetí rok po sobě bez úspěchu snaží dobýt vrchol anglické Premier League. Třikrát v řadě totiž Gunners skončili druzí, potenciál je v jejich mužstvu nicméně obrovský, a i v novém ročníku se dá očekávat, že budou v anglické lize patřit k největším favoritům. Opřít se totiž budou moci o mladíky Saku, či Salibu, do nejlepšího fotbalového věku pak dozrávají hráči jako Rice, Ødegaard, Gabriel, nebo Havertz. V létě navíc Arsenal vytáhl z kapsy pořádný balík peněz za záložníka Zubimendiho z Realu Sociedad, či křídelníka Maduekeho z Chelsea. Foto: Profimedia.cz

3. Chelsea FC (1,25 miliard eur) Málokterý klub byl v posledních letech na přestupovém trhu tak aktivní, jako právě Chelsea. Velkoklub ze Stamford Bridge během několika sezon kompletně překopal svůj kádr a výsledkem je vůbec nejmladší mužstvo Premier League s věkovým průměrem pouhých 23 let. A i letos v létě se Blues do nákupů vrhli po hlavě. Za sedmičku posil zatím zaplatili dohromady přes 240 milionů eur a hráči jako Gittens, João Pedro, či osmnáctiletý supertalent Estêvão tak doplní už tak nabitou družinu s hvězdami typu Palmera, Caiceda, nebo Enza Fernandéze, se kterou bude trenér Enzo Maresca chtít zaútočit na anglický titul. Foto: Profimedia.cz

2. Manchester City (1,34 miliard eur) Tým dlouholetých hegemonů anglického fotbalu přestavbou teprve prochází, nic to však nemění na faktu, že Citizens stále patří k té absolutní světové fotbalové špičce. S trenérem Guardiolou na lavičce a hráči jako Haaland, Rodri, nebo Foden v sestavě, by to ostatně ani jinak nešlo. Šampioni Ligy mistrů z roku 2023 navíc nelení ani na přestupovém trhu, během léta už přivedli záložníka Reinderse z AC Milán, levého beka Nouriho z Wolves, či talentovaného mladíka Rayana Cherkiho z Lyonu. Foto: Profimedia.cz

1. Real Madrid (1,37 miliard eur) Bílý balet se na špičce tabulky nejhodnotnějších týmů drží dlouhodobě. V kádru má ostatně hned čtyři hráče, jejichž odhadovaná cena výrazně převyšuje 100 milionů eur. Jmenovitě jsou to Mbappé, Bellingham, Vinicius a také záložník Federico Valverde. Přesto Real nadále posiluje a to významně. V létě přišli obránci Alexander-Arnold z Liverpoolu, Huijsen z Bournemouthu a Carreras z Benficy. Na cestě je také supertalent Mastantuono z argentinského River Plate. Foto: Profimedia.cz