Miliardová jedenáctka. Takhle by vypadal nejdražší tým všech dob podle přestupových částek

Jak by vypadal fotbalový mančaft, kdybychom zohledňovali ceny, za které hráči přestupovali do nových klubů, podle jednotlivých postů? Jisté je, že by v něm nefiguroval Lionel Messi. Víme to, protože jsme poskládali takový tým (všechny přestupové částky podle portálu TransferMarkt jsme sjednotili na eura). Hrál by v rozestavení 4-4-2 a najdete ho rozpitvaný v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 12 Brankář: Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao → Chelsea) – 80 milionů eur Dlouho předlouho byl nejdražším brankářem fotbalové historie Ital Gianluigi Buffon, jehož Juventus Turín koupil v roce 2001 z Parmy za více než 50 milionů eur. Až v létě roku 2018 se objevil na trhu gólman, za něhož byl některý z evropských velkoklubů ochoten zaplatit víc. Majitel londýnské Chelsea Roman Abramovič udělal nového nejdražšího strážce malého vápna ze Španěla Kepy Arrizabalagy. Odchovanec baskického Bilbaa přišel na Stamford Bridge za 80 milionů eur jako náhrada za Belgičana Thibauta Courtoise, jenž zamířil za přibližně poloviční částku do Realu Madrid. Jedou z kopce. Jedenáctka z fotbalistů, jejichž tržní hodnota nejvíc klesla Jenže v roce 2020 absolutně ztratil formu, kupil chybu za chybou a přišel o post jedničky mezi tyčemi. Nová akvizice - Édouard Mendy - se z místa, které suverénně zaujal, dlouho vytlačit nedal, až postupem času dostával Kepa opět víc příležitostí. V londýnském klubu má smlouvu do roku 2025, ale v létě se jeho osud podivuhodně propojil s osudem Courtoise. Realu se totiž vážně zranila brankářská jednička a Bílý balet rychle hledal plnohodnotnou náhradu. Vsadil právě na Kepu, který přišel na San Bernabeu na hostování do konce sezony. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 12 Pravý obránce: Achraf Hakimi (Inter Milán → Paris Saint-Germain) – 68 milionů eur Maročan Achraf Hakimi je produktem akademie Realu Madrid, v níž se fotbalově vzdělával deset let. Za Bílý balet odehrál 17 utkání a dal dvě branky, na San Bernabeu však usoudili, že jeho budoucnost je jinde než v královském klubu. Zapůjčené poklady. 4 fotbalisté, jejichž tržní cena během hostování v jiném klubu rekordně vzrostla Dvě sezony strávil na hostování v Borussii Dortmund, kam odcházel v roce 2018. Když se s vestfálským klubem loučil, jeho tržní cena byla téměř o 50 milionů eur vyšší než v době, kdy do klubu přišel. Po návratu na San Bernabeu byl prodán za 43 milionů eur do Interu Milán. Ani to ale nebyla jeho cílová stanice. V létě 2021 se hodně psalo o zájmu Arsenalu, ale Hakimi nakonec zamířil za 68 milionů eur do Paris Saint-Germain a stal se v tu chvíli nejdražším pravým obráncem ve fotbalové historii. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 12 Stoper: Harry Maguire (Leicester City → Manchester United) – 87 milionů eur Stoper Harry Maguire je odchovancem Sheffieldu United, kde odstartoval profesionální kariéru. Když v roce 2014 přestupoval do Hullu, nový zaměstnavatel zaplatil za tehdy jednadvacetiletého borce dva a půl milionu liber. Tři roky nato zamířil do Leicesteru a jeho cena vzrostla na 17 milionů. Stáli 35 milionů eur a víc. 29 nejdražších nákupů v historii Manchesteru United Pouhé dva ročníky v dresu Lišek z něho ale udělaly jednoho z nejdražších obránců ve fotbalové historii. V létě roku 2019 ho získal Manchester United za 87 milionů eur. Na Old Trafford má podepsanou smlouvu do roku 2025, ale jeho angažmá se stalo obrovským zklamáním. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 12 Stoper: Joško Gvardiol (RB Lipsko → Manchester City) – 90 milionů eur Asi nikoho nepřekvapí, že chorvatský zadák Joško Gvardiol dostal přezdívku „Pep“ podle španělského kouče Pepa Guardioly. Jestli jednou bude stejně slavný, to je zatím otázka s velkým otazníkem, předpoklady k tomu ale má. „Pokud nebude ve dvaceti letech pevnou součástí chorvatské seniorské reprezentace, měl by za to jít někdo do vězení,“ prohlásil před lety jeho trenér Dalibor Poldrugac z akademie Dinama Záhřeb, kde vyrostl. Tato slova dost jasně vypovídají o jeho potenciálu a talentu a dnes už víme, že nikdo do vězení jít nemusí, protože v 21 letech má Gvardiol na kontě už 27 utkání v chorvatském dresu. Když je malá země fotbalovou velmocí. Toto jsou 4 nejdražší chorvatští hráči současnosti Vzorem nadaného Balkánce je Virgil van Dijk a jednou by to rád dotáhl stejně daleko. Je to fyzicky i technicky velmi zdatný hráč se silným charakterem a dobrou pracovní morálkou. Portál TransferMarkt jeho cenu odhaduje na 80 milionů eur, loni v létě však přestupoval z Lipska do Manchesteru City za trenérem Pepem Guardiolou za 90 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 12 Levý obránce: Lucas Hernández (Atlético Madrid → Bayern Mnichov) – 80 milionů eur Narodil se v Marseille, kde hrál jeho otec za místní Olympique, ale už v 11 letech se stal hráčem španělského Atlétika Madrid, kterému byl věrný až do konce sezony 2018/19. Lucas Hernandez si odbyl premiéru v La Lize už osmnácti letech, a když mu bylo devatenáct, podepsal v klubu čtyřletý kontrakt. V březnu 2019 se ale Atlético dohodlo s Bayernem Mnichov na přestupu za 80 milionů eur a v německém klubu podepsal smlouvu do roku 2024. Ještě než ale vypršela, stěhoval se v létě 2023 do Paris Saint-Germain. FOTO: Od Alvese k Zlatanovi. Podívejte se na kérky známých fotbalistů Hernández prošel všemi francouzskými mládežnickými reprezentačními výběry od šestnáctky až po jednadvacítku. Nyní je stabilním členem seniorského národního týmu a na kontě má 36 reprezentačních startů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 12 Defenzivní záložník: Declan Rice (West Ham United → Arsenal) – 116,6 milionu eur Declan Rice je považován za dokonalého defenzivního záložníka. Je to komplexní středopolař, který se může bez problému posunout i do středu záložní řady a je z něj motor mužstva. Jeho tržní cena je nyní podle portálu TransferMarkt na hodnotě 110 milionů eur, ale loni v létě přestupoval do nového působiště v Arsenalu z West Hamu za téměř 117 milionů. Na Emirates Stadium má podepsaný kontrakt do roku 2028. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 12 Záložník: Enzo Fernández (Benfica Lisabon → Chelsea) – 121 milionů eur Titul mistra světa má pořádnou hodnotu a dopad individuální ceny hráčů, kteří jej vybojovali. Když se na konci rok 2022 podílel záložník Enzo Fernández na argentinském triumfu na šampionátu v Kataru, vystřelila jeho tržní cena k hranici stovky milionů eur. Tehdy byl čerstvě hráčem portugalské Benfiky Lisabon, kam přišel v létě 2022 za téměř 45 milionů eur z River Plate. Jen pár týdnů po úspěšném turnaji se stěhoval za 121 milionů eur na Stamford Bridge, kde podepsal neobvykle dlouhý kontrakt až do roku 2031. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 12 Záložník: Moisés Caicedo (Brighton and Hove Albion → Chelsea) – 116 milionů eur Aktuálně dvaadvacetiletý ekvádorský záložník Moisés Caicedo byl v hledáčku několika velkoklubů z Premier League. O jeho podpis usilovala Chelsea, ale také Liverpool s Arsenalem. Caicedo se nakonec upsal Blues a na Stamford Brodge se přestěhoval za 116 milionů eur. Je to bezpochyby velmi kvalitní a perspektivní hráč, ale podle mnoha expertů byla přestupní cena dost přestřelená. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 12 Ofenzivní záložník: Philippe Coutinho (Liverpool → Barcelona) – 135 milionů eur Brazilský forvard Philippe Coutinho přišel v lednu roku 2013 za 8,5 milionu liber z Interu Milán do Liverpoolu a brzy se ukázalo, že to byl pro klub hodně povedený obchod. Otázky, zda se subtilní hráč vyrovná s fyzicky náročnou hrou v Premier League, Coutinho záhy smetl ze stolu jako nesmyslné. Na anglickou soutěž se adaptoval překvapivě rychle. Nedostatek centimetrů vyvážil rychlostí, fotbalovou chytrostí, přesnou přihrávkou, pohotovou střelou a nesmírnou technickou dovedností. Byla radost se dívat, jak dokáže obejít soupeře a co všechno si s míčem na noze dovolí. Není divu, že byl na radaru nejslavnějších a nejbohatších velkoklubů. V lednu roku 2018 nakonec přestoupil za 135 milionů eur do Barcelony, čímž se z něho stal nejdražší záložník v historii. Fatální přehmaty. Toto je 20 nejhorších nákupů v historii fotbalové Barcelony Tento krok se ukázal být katastrofou pro obě strany, protože Coutinho, podobně jako Griezmann, byl nejsilnější na pozici, kterou měl pro sebe rezervovanou Lionel Messi, než odešel do PSG. V sezoně 2019/20 zamířil na hostování do Bayernu Mnichov, ale ani po návratu do Barcelony se jeho situace nezlepšila. V lednu roku 2022 mu bylo dovoleno odejít hostovat do Aston Villy, přičemž Barca stále platila významnou část jeho mzdy. Do anglického klubu následně přemístil za pouhých 20 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 12 Útočník: Neymar (Barcelona → Paris Saint-Germain) – 222 milionů eur Když v létě roku 2017 zamířil Brazilec Neymar z Barcelony do Paris Saint-Germain, vyrazila přestupová částka dech celému fotbalovému světu. Šlo totiž o více než dvojnásobnou sumu, než kterou o rok dříve zaplatil Manchester United za Paula Pogbu, který stál 105 milionů eur. Za talentovaného kanárka vysolili Pařížané 222 milionů eur. Neymar se netajil tím, že jde především za penězi, ale pařížskému klubu se bezpochyby jeho angažování vyplatilo. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 12 Útočník: Kylian Mbappé (AS Monako → Paris Saint-Germain) – 180 milionů eur Pětadvacetiletý útočník Paris Saint-Germain Kylian Mbappé je už několik let řazen mezi nejlepší fotbalisty světa. V roce 2016 pomohl reprezentaci galského kohouta do 19 let k titulu mistrů Evropy a před šesti lety už byl ofenzivním esem seniorského národního týmu na šampionátu v Rusku, kde pomohl čtyřmi brankami k zisku zlatých medailí. A to byl druhým nejmladším hráčem na turnaji. K největším hvězdám patřil i na turnaji v Kataru, kde se stal nejlepším střelcem a dovedl Francii opět do finále, kde podlehla až po penaltovém rozstřelu Argentině. Míčoví kouzelníci. 6 nejlepších fotbalových driblérů ve hře EA Sports FC 24 Jeho talent zazářil nejdříve v dresu Monaka, odkud ho vykoupili šejkové vlastnící Paris Saint-Germain za 180 milionů eur, čímž z něho udělali jednoho z nejdražších fotbalistů v historii. Dnes je jeho cena podle portálu TransferMarkt ještě stále na této úrovni a je spolu s Erlingem Haalandem a Jude Bellinghamem nejdražším fotbalistou na světě. I během aktuální sezony dokazuje, že to není náhodou. V šesti zápasech Ligy mistrů nasázel tři branky, v Ligue 1 dal 19 gólů v 17 střetnutích. Foto: Profimedia.cz