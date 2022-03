Miliardová jedenáctka. Takhle by vypadal nejdražší tým všech dob podle přestupových částek

Jak by vypadal fotbalový mančaft, kdybychom zohledňovali ceny, za které hráči přestupovali do nových klubů, podle jednotlivých postů? Jisté je, že by v něm nefiguroval Lionel Messi. Víme to, protože jsme poskládali takový tým (všechny přestupové částky podle portálu TransferMarkt jsme sjednotili na eura). Hrál by v rozestavení 4-4-2 a najdete ho rozpitvaný v následujících kapitolách.

Brankář: Kepa (Chelsea) – 80 milionů eur Dlouho předlouho byl nejdražším brankářem fotbalové historie Ital Gianluigi Buffon, jehož Juventus Turín koupil v roce 2001 z Parmy za více než 50 milionů eur. Až v létě roku 2018 se objevil na trhu gólman, za něhož byl některý z evropských velkoklubů ochoten zaplatit víc. Majitel londýnské Chelsea Roman Abramovič udělal nového nejdražšího strážce malého vápna ze Španěla Kepy Arrizabalagy. Odchovanec baskického Bilbaa přišel na Stamford Bridge za 80 milionů eur jako náhrada za Belgičana Thibauta Courtoise, jenž zamířil za přibližně poloviční částku do Realu Madrid. Foto: Profimedia.cz

Pravý obránce: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) – 66,5 milionu eur Maročan Achraf Hakimi je produktem akademie Realu Madrid, v níž se fotbalově vzdělával deset let. Za Bílý balet odehrál 17 utkání a dal dvě branky, na San Bernabeu však usoudili, že jeho budoucnost je jinde než v královském klubu. Dvě sezony strávil na hostování v Borussii Dortmund a předloni v létě byl prodán za 40 milionů eur do Interu Milán. Ani to ale nebyla jeho cílová stanice. V létě se hodně psalo o zájmu Arsenalu, ale Hakimi nakonec zamířil za více než 66 milionů eur do Paris Saint-Germain a stal se nejdražším pravým obráncem ve fotbalové historii. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Harry Maguire (Manchester United) – 87 milionů eur Jestliže se fanoušci Manchesteru United mohou na něco spolehnout, pak je to jistota uprostřed obrany jménem Harry Maguire. Osmadvacetiletý stoper je odchovancem Sheffieldu United a v nejvyšší anglické soutěži si poprvé zahrál v ročníku 2014/15 v dresu Hullu, odkud už jako velmi ceněný borec přestupoval v roce 2017 za více než 12 milionů liber do Leicesteru. V City pobyl dvě sezony a v létě roku 2019 zamířil do Manchesteru United. To už byla jeho cena více než šestinásobně vyšší. Momentálně neexistuje ve fotbalové historii střední obránce, za kterého by jakýkoli klub zaplatil víc. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Matthijs de Ligt (Juventus Turín) – 85,5 milionu eur Ajax Amsterdam je vyhlášený svou akademií a prací s mládeží, takže nikoho asi moc neudiví, že druhým nejdražším stoperem ve fotbalových dějinách je právě produkt tohoto holandského klubu. Dvaadvacetiletý supertalent Matthijs de Ligt byl už coby teenager obletován skauty bohatých velkoklubů, nakonec ho v létě roku 2019 ulovil Juventus, který za jeho podpis poslal do Amsterdamu přes 80 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce: Benjamin Mendy (Manchester City) – 57,5 milionu eur Sedmadvacetiletý Francouz Benjamin Mendy začínal s fotbalem v Le Havre, odkud v roce 2013 zamířil do Marseille, kde si udělal slušné jméno. O tři roky později už válel v barvách Monaka, jemuž pomohl k mistrovskému titulu. V létě roku 2017 byl o jeho služby eminentní zájem. Nakonec se rozhodl podepsat pětiletý kontrakt v Manchesteru City, kam přestoupil za téměř 60 milionů eur. Nesmírně šikovný a kreativní zadák se před čtyřmi lety radoval v dresu Francie z titulu mistra světa. Manchester City je klubem pro praní špinavé pověsti represivního režimu Mendy, který je pravověrným muslimem, se ale klubu za vynaložené peníze moc pěkně neodvděčil chováním mimo hřiště. Loni v létě byl obviněn ze čtyř případů znásilnění a sexuálního napadení. V listopadu a v prosinci byl obviněn z několika dalších znásilnění. Manchester ho suspendoval až do vyřešení případu. Soudní řízení by mělo proběhnout v srpnu či v září. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Paul Pogba (Manchester City) – 105 milionů eur V létě roku 2016 se stal Paul Pogba nejdražším hráčem fotbalové historie a mnozí od něho očekávali v novém působišti zázraky. To se ale nestalo a na hlavu francouzského reprezentanta se čas od času snáší kritika, což však nic nemění na faktu, že je to špičkový fotbalista. Fakt velké prachy. Toto je 28 nejdražších nákupů v historii Manchesteru United Během 147 ligových zápasů dokázal nastřílet v dresu Manchesteru United 29 branek a připravil pro své spoluhráče řadu gólových šancí. Přesto jeho účinkování na Old Trafford budí vzhledem k astronomické přestupové ceně rozpaky a už nějaký čas se spekuluje o jeho odchodu z klubu. Pokud z Manchesteru odejde, určitě už to nebudeš takové peníze, za jaké do něj přišel. Podle portálu TransferMarkt činí jeho aktuální hodnota 55 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Frenkie de Jong (Barcelona) – 86 milionů eur V roce 2019 koupila Barcelona z Ajaxu Amsterdam nizozemského záložníka Frenkieho de Jonga a v katalánském klubu zřejmě vynaložené astronomické částky ve výši 86 milionů eur nelitují. Ve španělské lize nyní kroutí čtyřiadvacetiletý borec třetí sezonu a patří k pilířům mužstva. Neporazitelný tým! Takto by vypadala ideální jedenáctka španělské La Ligy po první třetině sezony V aktuálním ročníku vstřelil v La Lize tři branky a na kontě má i dvě asistence ve 20 zápasech a na hřišti patří téměř vždycky mezi nejlepší hráče. Může hrát ve středu zálohy nebo trochu níž jako defenzivní štít, a pokaždé je vysoce nadprůměrný. Je silný na míči, umí perfektně přihrát, dokáže být dokonale koncentrovaný po celé utkání. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Zinédine Zidane (Real Madrid) – 77,5 milionu eur Mistr světa i Evropy, vítěz Ligy mistrů a trojnásobný držitel ocenění Nejlepší světový hráč roku zakončil profesionální kariéru po finále mistrovství světa v roce 2006, které vstoupilo do historie fotbalu. Zizu, jak se mu všeobecně říkalo, v něm v nastaveném čase udeřil hlavou do hrudi Itala Materazziho, uviděl červenou kartu a musel předčasně pod sprchy. Francie boj o titul prohrála, Zinédine Zidane byl ale přesto vyhlášen nejlepším hráčem šampionátu. VIDEO: Nezapomenutelné! 5 legendárních zápasů v kariéře Zinedina Zidana V jeho hře nikdy nechyběla vášeň, obrovské nasazení, kreativní myšlení, dokonalá technika a vůle po vítězství. Kombinace těchto prvků z něho dělá jednoho z nejúžasnějších fotbalistů všech dob a je charakteristická i v jeho trenérské kariéře. Když do Realu přestupoval v roce 2001 z Juventusu, stal se v tu chvíli nejdražším záložníkem všech dob. Ještě dnes, po více než dvaceti letech, figuruje v tomto ohledu na čtvrté příčce. Foto: Profimedia.cz

Ofenzivní záložník: Kai Havertz (Chelsea) – 80 milionů eur Dvaadvacetiletý ofenzivní záložník či útočník Kai Havertz patří mezi hráče, jejichž tržní hodnota během uplynulých let vyskočila pořádně nahoru. Mladý Němec býval často srovnáván s Mesutem Özilem, ale toto přirovnání v řadě faktorů pokulhává. Luxusní zboží. Toto je 16 nejdražších německých fotbalistů všech dob Havertz je silovým typem hráče. S výškou 188 centimetrů je nesmírně silný v hlavičkových situacích, je to ale také vynikající driblér a perfektní nahrávač. O jeho podpis byl na fotbalovém trhu eminentní zájem, nakonec jej umístil na smouvu předloženou londýnskou Chelsea, která poslala do Leverkusenu rovných 80 milionů eur a on se na Stamford Bridge upsal na pět let. Foto: Profimedia,cz

Útočník: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) – 145 milionů eur Třiadvacetiletý útočník Paris Saint-Germain Kylian Mbappé je momentálně asi největším světovým talentem mezi svými vrstevníky. V roce 2016 pomohl reprezentaci galského kohouta do 19 let k titulu mistrů Evropy a před čtyřmi lety už byl ofenzivním esem seniorského národního týmu na šampionátu v Rusku, kde pomohl čtyřmi brankami k zisku zlatých medailí. A to byl druhým nejmladším hráčem na turnaji. Jeho talent zazářil nejdříve v dresu Monaka, odkud ho vykoupili šejkové vlastnící Paris Saint-Germain za 145 milionů eur, čímž z něho udělali jednoho z nejdražších fotbalistů v historii. Foto: Profimedia.cz