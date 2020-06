Miliardová jedenáctka. Takhle by vypadal nejdražší tým ve fotbalových dějinách

Jak by vypadal fotbalový mančaft, kdybychom zohledňovali ceny, za které hráči přestupovali do nových klubů, podle jednotlivých postů? Jisté je, že by v ní nefiguroval Lionel Messi. Víme to, protože jsme poskládali takový tým (všechny přestupové částky podle portálu TransferMarkt jsme sjednotili na eura). Hrál by v rozestavení 4-3-3 a najdete ho rozpitvaný v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Brankář: Kepa (Chelsea) – 80 milionů eur Dlouho předlouho byl nejdražším brankářem fotbalové historie Ital Gianluigi Buffon, jehož Juventus Turín koupil v roce 2001 z Parmy za více než 50 milionů eur. Až v létě roku 2018 se objevil na trhu gólman, za něhož byl některý z evropských velkoklubů ochoten zaplatit víc. Majitel londýnské Chelsea Roman Abramovič udělal nového nejdražšího strážce malého vápna ze Španěla Kepy Arrizabalagy. Odchovanec baskického Bilbaa přišel na Stamford Bridge za 80 milionů eur jako náhrada za Belgičana Thibauta Courtoise, jenž zamířil za přibližně poloviční částku do Realu Madrid. Foto: Profimedia.cz

Pravý obránce: Joao Cancelo (Manchester City) – 65 milionů eur Portugalec Joao Cancelo je odchovancem Benfiky Lisabon, za kterou však odehrál v prvním týmu jen jediný ligový zápas. Výrazněji na sebe upozornil až poté, co zamířil (nejdříve na hostování a posléze na přestup za 15 milionů eur) do španělské Valencie. Toto je 50 nejdražších přestupů fotbalové historie. Změní se v zimě opět pořadí? V sezoně 2017/18 hostoval v Interu Milán a následně se stěhoval za více než 40 milionů eur do Juventusu. Jeho výkony v dresu Staré dámy natolik zaujaly skauty Manchesteru City, že z něho anglický klub udělal loni v létě nejdražšího pravého beka ve fotbalových dějinách, když za něho zaplatil 65 milionů eur. Část této ceny však tvořila hráčská výměna, protože opačným směrem putoval brazilský zadák Danilo. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Harry Maguire (Manchester United) – 87 milionů eur Jestliže se fanoušci Manchesteru United mohou na něco spolehnout, pak je to jistota uprostřed obrany jménem Harry Maguire. Sedmadvacetiletý stoper je odchovancem Sheffieldu United a v nejvyšší anglické soutěži si poprvé zahrál v ročníku 2014/15 v dresu Hullu, odkud už jako velmi ceněný borec přestupoval v roce 2017 za více než 12 milionů liber do Leicesteru. V City pobyl dvě sezony a loni v létě zamířil do Manchesteru United. To už byla jeho cena více než šestinásobně vyšší. Momentálně neexistuje ve fotbalové historii střední obránce, za kterého by jakýkoli klub zaplatil víc. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Matthijs de Ligt (Juventus Turín) – 85,5 milionu eur Ajax Amsterdam je vyhlášený svou akademií a prací s mládeží, takže nikoho asi moc neudiví, že druhým nejdražším stoperem ve fotbalových dějinách je právě produkt tohoto holandského klubu. Dvacetiletý supertalent Matthijs de Ligt byl už coby teenager obletován skauty bohatých velkoklubů, nakonec ho loni v létě ulovil Juventus, který za jeho podpis poslal do Amsterdamu přes 80 milionů eur. Jeho cena může v blízké budoucnosti vyskočit ještě nahoru. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce: Benjamin Mendy (Manchester City) – 57,5 milionu eur Pětadvacetiletý francouzský reprezentant Benjamin Mendy začínal s fotbalem v Le Havre, odkud v roce 2013 zamířil do Marseille, kde si udělal slušné jméno. O tři roky později už válel v barvách Monaka, jemuž pomohl k mistrovskému titulu. V létě roku 2017 byl o jeho služby eminentní zájem. Nakonec se rozhodl podepsat pětiletý kontrakt v Manchesteru City, kam přestoupil za téměř 60 milionů eur. Nesmírně šikovný a kreativní zadák se před dvěma lety radoval v dresu Francie z titulu mistra světa a s Citizens už dvakrát vyhrál anglickou Premier League. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Paul Pogba (Manchester United) – 105 milionů eur V létě roku 2016 se stal Paul Pogba nejdražším hráčem fotbalové historie a mnozí od něho očekávali v novém působišti zázraky. To se ale nestalo a na hlavu francouzského reprezentanta se čas od času snáší kritika, což však nic nemění na faktu, že je to špičkový fotbalista. Během 99 ligových zápasů dokázal nastřílet v dresu Manchesteru United 24 branek a připravil pro své spoluhráče řadu gólových šancí. Přesto jeho účinkování na Old Trafford budí vzhledem k astronomické přestupové ceně rozpaky a už nějaký čas se spekuluje, že se Rudí ďáblové chtějí zbavit. Pokud z Manchesteru odejde, určitě už to nebude za více než sto milionů eur. Podle portálu TransferMarkt činí jeho aktuální hodnota 80 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Philippe Coutinho (Barcelona) – 145 milionů eur Brazilský forvard Philippe Coutinho přišel v lednu roku 2013 za 8,5 milionu liber z Interu Milán do Liverpoolu a brzy se ukázalo, že to byl pro klub hodně povedený obchod. Otázky, zda se subtilní hráč vyrovná s fyzicky náročnou hrou v Premier League, Coutinho záhy smetl ze stolu jako nesmyslné. Na anglickou soutěž se adaptoval překvapivě rychle. Nedostatek centimetrů vyvážil rychlostí, fotbalovou chytrostí, přesnou přihrávkou, pohotovou střelou a nesmírnou technickou dovedností. Byla radost se dívat, jak dokáže obejít soupeře a co všechno si s míčem na noze dovolí. Není divu, že byl na radaru nejslavnějších a nejbohatších velkoklubů. V lednu roku 2018 nakonec přestoupil za 145 milionů eur do Barcelony, čímž se z něho stal nejdražší záložník v historii. Na Camp Nou odehrál dvě sezony, tu současnou tráví na hostování v Bayernu Mnichov. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Zinédine Zidane (Real Madrid) – 77,5 milionu eur Mistr světa i Evropy, vítěz Ligy mistrů a trojnásobný držitel ocenění Nejlepší světový hráč roku zakončil profesionální kariéru po finále mistrovství světa v roce 2006, které vstoupilo do historie fotbalu. Zizu, jak se mu všeobecně říkalo, v něm v nastaveném čase udeřil hlavou do hrudi Itala Materazziho, uviděl červenou kartu musel předčasně pod sprchy. Francie boj o titul prohrála, Zinédine Zidane byl ale přesto vyhlášen nejlepším hráčem šampionátu. V jeho hře nikdy nechyběla vášeň, obrovské nasazení, kreativní myšlení, dokonalá technika a vůle po vítězství. Kombinace těchto prvků z něho dělá jednoho z nejúžasnějších fotbalistů všech dob a je charakteristická i v jeho trenérské kariéře. V ní dokázal s Realem Madrid vyhrát dvakrát Superpohár UEFA i mistrovství světa klubů a jednou španělskou La Ligu. V roce 2018 se stal prvním koučem v novodobé historii Champions League, který v milionářské soutěži vyhrál tři tituly v řadě. Když do Realu přestupoval v roce 2001 z Juventusu, stal se v tu chvíli nejdražším záložníkem všech dob. Ještě dnes, téměř po dvaceti letech, figuruje v tomto ohledu na třetí příčce. Foto: Profimedia.cz

Útočník: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) – 145 milionů eur Zázračné „dítě“ francouzského fotbalu se jmenuje Kylian Mbappé. Jednadvacetiletý útočník Paris Saint-Germain je momentálně asi největším světovým talentem mezi svými vrstevníky. V roce 2016 pomohl reprezentaci galského kohouta do 19 let k titulu mistrů Evropy a předloni už byl ofenzivním esem seniorského národního týmu na šampionátu v Rusku, kde pomohl čtyřmi brankami k zisku zlatých medailí. A to byl druhým nejmladším hráčem na turnaji. Jeho talent zazářil nejdříve v dresu Monaka, odkud ho vykoupili šejkové vlastnící Paris Saint-Germain za 145 milionů eur, čímž z něho udělali jednoho z nejdražších fotbalistů v historii. Foto: Profimedia.cz

Útočník: Neymar (Paris Saint-Germain) – 222 milionů eur Když v létě roku 2017 zamířil Brazilec Neymar z Barcelony do Paris Saint-Germain, vyrazila přestupová částka dech celému fotbalovému světu. Šlo totiž o více než dvojnásobnou sumu, než kterou o rok dříve zaplatil Manchester United za Paula Pogbu, který stál 105 milionů eur. Za talentovaného kanárka vysolili Pařížané 222 milionů eur. Neymar se netajil tím, že jde především za penězi. Novému klubu se však vyplácí. I když ho na hřišti stále více zastiňuje mladík Kylian Mbappé, je v 28 letech pořád na vzestupné výkonnostní křivce a patří k absolutní světové elitě. Foto: Profimedia.cz