Mile překvapili. 14 Čechů, kteří byli mimo první stovku draftu, ale stali se osobnostmi NHL

Ne vždy jsou ti, co jdou na řadu na začátku, nejlepší. To ale platí i naopak. I v posledních kolech mohou být draftováni hokejisté, kteří se následně stanou osobnostmi ligy. Čtrnáct Čechů, u nichž takový případ nastal, najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Rok 1998 byl pro Jaroslava Špačka zlomový. Nejprve získal olympijské zlato v Naganu, pak prošel draftem NHL a následně si odbyl debut v soutěži. Získala ho Florida jako 117. volbu v celkovém pořadí. Po dvou letech ho klub poslal do Chicaga. Mistr světa z Vídně působil v NHL až do roku 2012 a v sedmi klubech odehrál přes 900 zápasů.

Olympijský šampion z Nagana, kapitán týmu z olympijských her v Turíně a vítěz Zlaté hokejky za rok 2004 v NHL odehrál přes tisíc zápasů a je jedním z nejproduktivnějších Čechů v historii soutěže. V zámoří vystřídal Robert Lang osm týmů a ve většině z nich patřil k ústředním postavám. Takovou kariéru by mu po draftu nikdo netipoval.

Marek Židlický prošel draftem poměrně pozdě. Když ho získal New York Rangers, bylo českému obránci 24 let. V NHL však debutoval až v sezoně 2003/04, ve které hájil barvy Nashvillu. S elitní ligou se rozloučil po sezoně 2015/16 s bilancí 836 zápasů a 417 bodů (89+328). Dalších 49 utkání přidal v play-off.

Mají dohromady 187 let. Takto by vypadala nejstarší česká pětka s brankářem v současné sezoně NHL

Když si vybavíte jeho jméno, třeba si ani nevzpomenete, kde všude nastupoval. Možná nebyl tolik výrazný jako Marek Židlický či Tomáš Kaberle, obráncem byl ale prvotřídním. Ne náhodou byl Filip Kuba i kapitánem Minnesoty, kde strávil pět let. Oblékal také dres Floridy, Tampy Bay a Ottawy. V NHL odehrál přes osm set zápasů a to na hráče, který byl vybrán až v osmém kole draftu, není vůbec málo.

Dominik Hašek – 10. kolo (199. celkově) – 1983, Chicago Blackhawks

Kdo by na začátku 80. let minulého století řekl, že se z Dominika Haška stane jeden z nejlepších brankářů všech dob? Téměř neznámého československého gólmana v roce 1983 získalo v 10. kole draftu Chicago, pozdější olympijský šampion a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu si ale odbyl premiéru v soutěži až o sedm let později.

13 nejlepších čtyřicátníků v historii NHL. Nechybí mezi nimi Jágr ani Hašek

Zlom v jeho kariéře nastal v roce 1992, kdy zamířil do Buffala a začal udivovat celý hokejový svět. Nutno však podotknout, že pořadí v draftu zásadně ovlivnil fakt, že Hašek neměl moc šancí na to, že by se z Československa v 80. letech mohl dostat do zámoří.

Foto: Profimedia.cz