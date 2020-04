Milan Škoda = 22,2 milionu korun. Podívejte se, jak se v průběhu let měnila tržní cena bývalého slávistického snajpra Drahomír Kvasnička, Petr Sobol Čtyřiatřicetiletý útočník Milan Škoda byl mnoho let klíčovým hráčem Slavie. Od příchodu do Edenu v roce 2012 dal až do nedávného odchodu do Turecka 77 ligových gólů a dlouhodobě patřil k nejlepším ligovým střelcům. Tomu odpovídala i jeho tržní cena. Dlouhá léta byl Milan Škoda ikonou pražské Slavie a zároveň jedním z nejcennějších hráčů mužstva. (Foto: Profimedia.cz) Na podzim roku 2015 se o Milana Škodu zajímali v Turecku, Slavia mu tehdy ale přestup zatrhla. Stejně jako v lednu roku 2016, kdy měl reprezentační útočník lukrativní nabídku ze Spojených arabských emirátů. V Edenu však řekli znovu rázně ne. Spekulace o Škodově odchodu se periodicky vracely. V roce 2017 se mluvilo o jeho možném přestupu do Číny, ale i ten nakonec padl. Až letos v lednu slávistický veterán vyrazil na své první zahraniční angažmá a upsal se tureckému Rizesporu. Pražský klub pustil svou legendu zadarmo, ale kdyby přestupoval před pár lety, mohl na něm klub slušně vydělat. Škoda byl totiž specifický v tom, že jeho tržní hodnota s přibývajícím věkem dlouho neklesala, ale naopak rostla. Podívejte se, jak se vyvíjela v posledních 12 letech. Listopad 2008 – 225 tisíc liber Milan Škoda debutoval v nejvyšší soutěži v sezoně 2007/08 a dal čtyři góly. Sestupu Klokanů ale nezabránil a ročník 2008/09 strávil ve druhé lize. Září 2009 – 360 tisíc liber Čtvrtý start v sezoně, první gól. Tehdejší útočník Bohemians 1905 pomohl k výhře nad Brnem a jeho tržní cena rostla. Na podzim se ale trefil už jen jednou, v sezoně celkově třikrát. Listopad 2010 – 315 tisíc liber Nevydařené jaro mělo za následek pokles tržní hodnoty. Škoda se netrefil ani v úvodních 11 kolech sezony 2010/11. Během října a listopadu dal ale čtyři branky. Srpen 2011 – 405 tisíc liber Milan Škoda na vydařený závěr podzimu navázal i na jaře a přidal další čtyři góly. Jeho tržní hodnota znovu rostla. Se čtyřmi góly kanonýrem. Jak se (ne)dařilo střelcům Slavie před Škodou? Leden 2012 – 450 tisíc liber Na podzim dal dva góly – jeden z nich v prvním kole Slavii, do které v lednu přestoupil. První o něj stála Plzeň, nakonec ale zamířil do Edenu na půlroční hostování poté, co odmítl prodloužit smlouvu, která mu končila po sezoně. Září 2013 – 360 tisíc liber První dvě branky dal ve Slavii až v předposledním jarním kole. Během následující sezony dal jen čtyři góly, v Edenu od něj čekali víc a Škodova tržní hodnota znovu klesla. Na podzim roku 2013 ho tehdejší trenér Slavie Miroslav Koubek navíc přeškolil na obránce a Škoda nedal v sezoně ani jednu branku. Září 2014 – 450 tisíc liber Nevydařená sezona byla minulostí, Škoda se vrátil na hrot a začal pálit ostrými. V prvních čtyřech kolech dal pět branek, na podzim se trefil osmkrát! Třicátníci. 3 nejstarší hráči Slavie Praha. Jsou to už veteráni na odstřel? Leden 2015 – 585 tisíc liber Milan Škoda navázal na podzimní formu a v prvním jarním zápase dal hattrick Liberci. Sezonu končil s 19 zásahy a jeho hodnota rostla. Červen 2016 – 810 tisíc liber Slávistický útočník byl nadále ve střelecké formě, prosadil se v národním týmu a Slavia odmítá několik nabídek ze zahraničí. Jeho tržní hodnota raketově stoupala nahoru. Duben 2017 - 1,58 milionu liber Milan Škoda prožívá fantastickou sezonu a patří mezi největší hvězdy tuzemské nejvyšší soutěže. V 25 zápasech nastřílel 15 gólů a kraluje tabulce střelců. Jeho hodnota vyskočila podle portálu TransferMarkt poprvé v kariéře nad jeden milion liber. V přepočtu to bylo asi 47 milionů korun. Prosinec 2017 - 2,03 milionu liber V prosinci roku 2017 byla cena Milana Škody na vrcholu. Podle portálu TransferMarkt překročila dva miliony liber. A to už bylo slávistickému ostrostřelci téměř dvaatřicet let. Červenec 2018 - 1,8 milionu liber Během necelého roku klesla cena Milana Škody o více než dvě stě tisíc liber, pořád ale patřil mezi nejcennější ligové akvizice. Bylo ale jasné, že nyní už se bude jeho tržní hodnota - i vzhledem k věku - stále snižovat. Prosinec 2018 - 1,58 milionu liber Uplynulo pár měsíců a cena Milana Škody spadla o dalších více než 200 tisíc liber dolů. V podzimní části sezony 2018/19 však ještě stihl nasázet pět ligových gólů. na jaře se pak trefil už jen dvakrát. Červen 2019 - 1,35 milionu liber Loni v létě to bylo naposled, co se tržní cena Milana Škody na portálu TransferMarkt vyjadřovala v řádech milionů liber. Už bylo ale jasné, že nad touto hranicí dlouho nevydrží. Prosinec 2019 - 900 tisíc liber V podzimní části aktuálního ročníku nastupoval Milan Škoda na hřiště z větší části jen jako střídající hráč. Přesto dokázal nastřílet pět gólů a s ligou se rozloučil ve velkém stylu. V posledním kole kalendářního roku se podílel na demolici Českých Budějovic 4:1 dvěma brankami a asistencí. Duben 2020 - 720 tisíc liber V lednu se Milan Škoda vydal na svou první zahraniční štaci. Zadarmo odešel do Rizesporu a okamžitě tam na sebe strhl pozornost. Než nejvyšší tureckou soutěž zastavila pandemie koronaviru, odehrál všech devět utkání v základní sestavě, nastřílel čtyři góly a k nim přidal jednu asistenci. Ve 34 letech je však už pád jeho tržní ceny nezastavitelný. Momentálně činí podle portálu TransferMarkt 720 tisíc liber, tedy asi 22 milionů korun. Další článek Sledujte SportRevue na Facebooku

