Miláčci tribun. Toto je 14 nejpopulárnějších hráčů Liverpoolu všech dob

Mohli bychom vytvořit žebříček „největších“ hráčů Liverpoolu všech dob, ale neuděláme to. Vyhneme se tentokrát výběru s přívlastkem „nejlepší“ a zkusíme to trošku jinak.

14. Mohamed Salah

Dvakrát v řadě (2017 a 2018) a pak ještě v roce 2021 získal egyptský útočník Mohamed Salah cenu pro nejlepšího afrického fotbalistu roku a možná to nebylo naposled, co tuto stále prestižnější individuální trofej získal. Žádnému hráči v historii nejvyšší anglické soutěže se nepodařilo vystřílet si titul nejlepšího kanonýra tak rychle po příchodu do ligy, jako to zvládl egyptský reprezentant v dresu Liverpoolu v sezoně 2017/18. V roce 2019 přivedl Reds k triumfu v Lize mistrů, o rok později po třiceti letech k vítězství v Premier League.

Aktuálně třicetiletý útočník zaznamenal během premiérové sezony na ostrovech v dresu Liverpoolu 32 branek, čímž překonal rekord mezi hráči do 26 let, který do té doby drželi Alan Shearer, Cristiano Ronaldo a Luis Suárez s 31 trefami. I proto na Anfield Road neváhali a své superhvězdě už několikrát prodloužili a náležitě vylepšili kontrakt. Momentálně má na kontě 175 branek v dresu Reds, tedy o tři víc než legendární Kenny Dalglish.

Foto: Profimedia.cz