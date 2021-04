Miláčci tribun. Toto je 13 nejpopulárnějších hráčů Liverpoolu všech dob

Zveme vás tedy na výlet do historie jednoho z nejslavnějších fotbalových klubů na světě . V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete 13 hráčů, kteří se mohou pyšnit tím, že jsou považováni za nejpopulárnější legendy klubu.

Co třeba najít fotbalisty, kteří byli „nejpopulárnější?“ Popularita se sice nedá exaktně změřit, ale rešerše v tisku hodně napoví, koho fanoušci na Anfield Road nejvíc milovali, či milují.

Mohli bychom vytvořit žebříček „největších“ hráčů Liverpoolu všech dob, ale neuděláme to. Vyhneme se tentokrát výběru s přívlastkem „nejlepší“ a zkusíme to trošku jinak.

Ofenzivní záložník a skvělý tvůrce hry odehrál v dresu Liverpoolu více než 360 zápasů. V roce 1995 se Steve McManaman podílel na zisku Ligového poháru. V roce 1997 měl za 12,5 milionu liber odejít do Barcelony, ale ke spokojenosti fanoušků zůstal v Liverpoolu ještě dvě sezony a teprve pak zamířil do Realu Madrid, kde strávil čtyři sezony.

Ve vitríně má i trofej pro vítěze Poháru mistrů evropských zemí z roku 1984. Ve finále soutěže tehdy předvedl nezapomenutelný výkon proti AS Řím.

11. Michael Owen

Mnoho fanoušků Liverpoolu nemůže Michaelovi Owenovi zapomenout, že se po ročním angažmá v Realu Madrid nevrátil zpátky na Anfield Road. To, že zamířil do Newcastlu, by mu nejspíš odpustili, ale že od roku 2009 strávil tři sezony v Manchesteru United, se dá překousnout jen těžko.

Přesto někdejší zázračné dítě anglického fotbalu do tohoto výčtu patří, protože když hrál v rudém dresu Liverpoolu, fanoušci ho doslova zbožňovali. Z historie už nikdo nevymaže jeho 158 gólů, které za Reds nastřílel.

