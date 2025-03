Miláčci tribun. 17 nejpopulárnějších hráčů Liverpoolu všech dob

Sestavování žebříčků s předponou NEJ je sice zábavnou záležitostí, ale vždycky je to chůze po tenkém ledě. Je třeba brát v potaz mnoho hledisek a faktorů. Dva lidé se málokdy doberou stejného výsledku. Někdo víc preferuje vůdčí schopnosti, jiný technické dovednosti, další zase počet vyhraných trofejí.



Část 1 / 18



Mohli bychom vytvořit žebříček „největších“ hráčů Liverpoolu všech dob, ale neuděláme to. Vyhneme se tentokrát výběru s přívlastkem „nejlepší“ a zkusíme to trošku jinak. Co třeba najít fotbalisty, kteří byli „nejpopulárnější?“ Popularita se sice nedá exaktně změřit, ale rešerše v tisku hodně napoví, koho fanoušci na Anfield Road nejvíc milovali, či milují. Zveme vás tedy na výlet do historie jednoho z nejslavnějších fotbalových klubů na světě. V následujících kapitolách najdete 17 hráčů, kteří se mohou pyšnit tím, že jsou považováni za nejpopulárnější legendy klubu.

Pokračování 2 / 18 17. Peter Beardsley Mnozí z fanoušků Newcastlu United tvrdí, že Peter Beardsley (přezdívaný Pedro) je vůbec nejlepším hráčem v historii klubu, a to navzdory tomu, že strávil čtyři ze svých nejlepších sezon v Liverpoolu. Nevysoký hráč patřil ke špičkovým fotbalistům své doby. Nejčastěji působil jako ofenzivní záložník, který dokázal připravovat šance pro své spoluhráče, ale také často a rád sám zakončoval. Černobílé legendy. 9 nejlepších fotbalistů v dlouhé historii Newcastlu United Charakterizovala ho neúnavná bojovnost, houževnatost a kreativita. Beardsley měl patent na nádherné góly – málokdy vstřelil nějakou tuctovou branku. Většina jeho tref by se dostala do výběrů toho nejlepšího, co v daných měsících bylo na fotbalových trávnících k vidění. V dresu Reds odehrál 175 utkání a dvakrát s týmem vyhrál anglickou ligu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 18 16. Xabi Alonso Jedna stará „moudrost“ říká, že nevíte, co máte, dokud o to nepřijdete. V Liverpoolu by o tom mohli povídat. Stačí říct jediné jméno – Xabi Alonso. Španělský záložník byl jedním z nejpopulárnějších hráčů Liverpoolu v posledních desetiletích a fanoušci dobře vědí, proč na něho vzpomínají s láskou a respektem. Nebylo jim souzeno. Steven Gerrard a 15 dalších skvělých hráčů, kteří nikdy nevyhráli anglický titul Xabi uměl hrát fenomenálně i na postu defenzivního štítu, byl hráčem, který měl na hřišti v každém okamžiku naprosto dokonalý přehled o hře a s obrovským citem dokázal tmelit defenzívu a ofenzívu týmu. Byl to rozený dirigent, pod jehož taktovkou mančaft šlapal jako skvěle namazaný stroj. Velkou měrou se v roce 2005 zasloužil o vítězství Reds v Lize mistrů, když v 60. minutě utkání zaznamenal vyrovnávací branku na 3:3 a poslal tak duel do prodloužení. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 18 15. Sami Hyypiä Finský stoper Sami Hyypiä přišel do Anglie v roce 1999 za pouhých dva a půl milionu liber z nizozemského Tilburgu, strávil na Anfield Road deset sezon a stal se miláčkem publika. Tento transfer je dodnes považován za jeden z nejpovedenějších přestupů na britské ostrovy. Hyypiä byl v obraně pevný jako skála a díky vůdčím schopnostem nosil i kapitánskou pásku. Vstřelil jeden z nejpamátnějších gólů na cestě do istanbulského finále Ligy mistrů v roce 2005. Nechytatelnou střelou z voleje otevřel skóre čtvrtfinálového utkání s Juventusem Turín. Spolu s Jamiem Carragherem tvořil jednu z nejlepších stoperských dvojic první dekády nového tisíciletí. 8 slavných výher Liverpoolu nad Manchesterem United v Premier League. Přidají Reds v nové sezoně další? Těžké chvíle v klubu nadešly pro Hyypiu tehdy, když na Anfield Road přišli mladí stopeři Daniel Agger a Martin Škrtel. Přesto v klubu vydržel až do roku 2009, kdy zamířil do německého Bayeru Leverkusen. Za Liverpool odehrál během deseti sezon 464 zápasů a patří tak mezi dvacítku fotbalistů, kteří toho zvládli v rudém dresu nejvíc v historii klubu. Ve svém posledním utkání na ostrovech dostal na ruku od střídajícího Stevena Gerrarda kapitánskou pásku. Po zápase opouštěl stadion za bouřlivých ovací publika se slzami v očích. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 18 14. Steve McManaman Ofenzivní záložník a skvělý tvůrce hry odehrál v dresu Liverpoolu více než 360 zápasů. V roce 1995 se Steve McManaman podílel na zisku Ligového poháru. V roce 1997 měl za 12,5 milionu liber odejít do Barcelony, ale ke spokojenosti fanoušků zůstal v Liverpoolu ještě dvě sezony a teprve pak zamířil do Realu Madrid, kde strávil čtyři sezony. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 18 13. Bruce Grobbelaar Rodák z Jihoafrické republiky Bruce Grobbelaar odchytal v brance Liverpoolu během třinácti sezon více než čtyři stovky zápasů. Výrazně pomohl k zisku šesti ligových titulů a třem vítězstvím v FA Cupu. Třikrát se radoval z výhry Ligového poháru. Ve vitríně má i trofej pro vítěze Poháru mistrů evropských zemí z roku 1984. Ve finále soutěže tehdy předvedl nezapomenutelný výkon proti AS Řím. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 18 12. Michael Owen Mnoho fanoušků Liverpoolu nemůže Michaelovi Owenovi zapomenout, že se po ročním angažmá v Realu Madrid nevrátil zpátky na Anfield Road. To, že zamířil do Newcastlu, by mu nejspíš odpustili, ale že od roku 2009 strávil tři sezony v Manchesteru United, se dá překousnout jen těžko. 20 fotbalistů, jimž experti věštili zářivou budoucnost. V případě Michaela Owena se nespletli Přesto někdejší zázračné dítě anglického fotbalu do tohoto výčtu patří, protože když hrál v rudém dresu Liverpoolu, fanoušci ho doslova zbožňovali. Z historie už nikdo nevymaže jeho 158 gólů, které za Reds nastřílel. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 18 11. Graeme Souness Nejdříve skvělý hráč, později hrozný trenér. Když válel na hřišti, byla radost se dívat, jak mu to jde. Graeme Souness byl báječně technicky vybavený záložník, který uměl číst hru, perfektně rozehrát, podržet míč i bleskově obejít protihráče. Mezi roky 1978 až 1984 odehrál za Liverpool 349 zápasů a nastřílel 38 ligových branek. Pětkrát vyhrál anglickou ligu, čtyřikrát Ligový pohár a třikrát zvedl nad hlavu trofej pro vítěze Poháru mistrů evropských zemí. V klubu strávil tři sezony ve funkci trenéra (1991 až 1994), ale na tuhle dobu by fanoušci Reds nejraději zapomněli. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 18 10. Kevin Keegan Kevinu Keeganovi stačilo dvanáct minut pobytu na hřišti, aby vstřelil při svém debutu v dresu Liverpoolu v roce 1971 svůj první gól. Během následujících šesti sezon jich přidal ve 323 zápasech ještě dalších 99 a navždy si získal srdce fanoušků klubu. Tihle borci se pro sebe narodili. 7 nejlepších útočných dvojic v historii Liverpoolu Třikrát vyhrál s Liverpoolem anglickou ligu a jedenkrát FA Cup. V evropských pohárech vybojoval trofej pro vítěze Poháru mistrů evropských zemí (1977) a dvakrát se radoval ze zisku Poháru UEFA (1973 a 1976). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 18 9. Billy Liddell Je pátým nejlepším střelcem v historii klubu. Mezi roky 1938 až 1961 nastřílel 228 branek v 534 zápasech. Billyho Liddella fanoušci Liverpoolu tak uctívali, že přejmenovali klub na jeho počest na „Liddellpool.“ Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 18 8. Jamie Carragher Jamie Carragher strávil celou profesionální kariéru v Liverpoolu. Na kontě má dvanáct cenných trofejí, anglickou ligu však s Reds nikdy nevyhrál. Jak ten čas letí! Je to už 19 let, co Liverpool se dvěma Čechy v kádru vyhrál Ligu mistrů Během sedmnácti sezon hrál na obou stranách obrany, uprostřed a dokonce i jako defenzivní záložník. V roce 2013 ukončil v pětatřiceti letech profesionální kariéru jako jedna z největších legend klubu a zůstává inspirací pro všechny začínající fotbalisty na Anfield Road. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 18 7. Tommy Smith Tommy Smith byl obránce tvrdý jako skála, přes kterého přešel málokterý protihráč. V Liverpoolu strávil šestnáct sezon a odehrál skoro pět stovek zápasů, ve kterých nastřílel skoro padesát ligových gólů. Čtyřikrát vyhrál anglickou ligu, dvakrát FA Cup, dvakrát zvedl nad hlavu trofej pro vítěze Poháru mistrů evropských zemí a dvakrát vyhrál Pohár UEFA. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 18 6. Robbie Fowler Jedním slovem – bůh! Hned během premiérové sezony v roce 1993 dal Fowler v prvních třinácti zápasech 12 gólů. Do konce soutěžního ročníku zvládl nastřílet také nerychlejší hattrick v historii Premier League. Arsenalu dal tři góly v rozmezí pouhých 4 minut a 33 vteřin. Holobrádci s přesnou muškou. 16 nejmladších střelců v historii Liverpoolu Do roku 1997 zvládl ve třech po sobě jdoucích sezonách nasázet soupeřům víc než třicet branek. V roce 2001 pomohl sedmnácti góly vybojovat tři cenné poháry – Pohár UEFA, FA Cup a Ligový pohár. Pak odešel za 12 milionů liber na dvě sezony do Leedsu, odkud se přes Manchester City vrátil zpátky do Liverpoolu, aby spolu s Barošem a Šmicerem zvedl nad hlavu pohár pro vítěze Ligy mistrů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 18 5. Ian Rush Klubový rekord velšského útočníka Iana Rushe bude těžko někdo překonávat. V dresu Liverpoolu strávil patnáct sezon, během nichž dával góly všemi představitelnými způsoby – dorážkami zblízka, pumelicemi z dálky i hlavou. Byl to pracovitý a nesobecký hráč, který se nikdy nevzdával. 13 skvělých fotbalistů, kteří si nikdy nezahráli na mistrovství světa Za Reds odehrál 660 utkání, v nichž nastřílel 346 gólů. Nejslavnější výkon asi předvedl v roce 1982 v městském derby na hřišti Evertonu, kde k vítězství 5:0 přispěl čtyřmi brankami. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 18 4. John Barnes Když za to John Barnes na levém křídle zatáhl, utekl každému obránci. Byl neskutečně rychlý, měl úžasný tah na branku a uměl střílet nádherné góly. Během deseti sezon v Liverpoolu jich dal v lize čtyřiaosmdesát. FOTO: Od Alvese k Zlatanovi. Podívejte se na kérky známých fotbalistů Dvakrát se stal nejlepším anglickým hráčem roku podle sportovních novinářů, jedenkrát mu tento titul přiřkla fotbalová asociace. Fanoušci ho vždycky milovali a dodnes na něho s láskou vzpomínají. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 16 / 18 3. Mohamed Salah Dvakrát v řadě (2017 a 2018) získal egyptský útočník Mohamed Salah cenu pro nejlepšího afrického fotbalistu roku a možná to nebylo naposled, co tuto stále prestižnější individuální trofej získal. Žádnému hráči v historii nejvyšší anglické soutěže se nepodařilo vystřílet si titul nejlepšího kanonýra tak rychle po příchodu do ligy, jako to zvládl egyptský reprezentant v dresu Liverpoolu v sezoně 2017/18. V roce 2019 přivedl Reds k triumfu v Lize mistrů, o sezonu později po třiceti letech k vítězství v Premier League. Střelecká šlechta. 11 nejlepších kanonýrů Liverpoolu v předlouhé historii klubu Aktuálně dvaatřicetiletý útočník zaznamenal během premiérové sezony na ostrovech v dresu Liverpoolu 32 branek, čímž překonal rekord mezi hráči do 26 let, který do té doby drželi Alan Shearer, Cristiano Ronaldo a Luis Suárez s 31 trefami. I proto na Anfield Road neváhali a své superhvězdě už několikrát prodloužili a náležitě vylepšili kontrakt. Momentálně má na kontě 243 branek v dresu Reds a je třetím nejlepším kanonýrem v klubové historii. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 17 / 18 2. Steven Gerrard Steven Gerrard nikdy nehrál v Premier League v jiném klubu než v Liverpoolu. Na Anfield Road získal jedenáct trofejí, včetně poháru pro vítěze Ligy mistrů. V roce 2009 o něm Francouz Zinedine Zidane prohlásil, že je nejlepším fotbalistou na světě. Začínal na pravém křídle, ale po čase se posunul do středu zálohy. V sezoně 2000/01 odehrál ve všech soutěžích neuvěřitelných 50 zápasů. Od roku 2003 byl až do odchodu z klubu kapitánem mužstva. Dědkové s extra muškou. 13 nejstarších střelců v historii anglické Premier League Po nevydařeném ročníku 2003/04 se mluvilo o jeho přestupu do Chelsea za 20 milionů liber, ale zůstal s novým koučem Rafaelem Benitezem. K odchodu z Anfield Road se rozhodl po sezoně 2014/15, kdy zamířil do americké MLS, kde hájí barvy Los Angeles Galaxy. Ostrovy opouštěl jako jeden z největších velikánů v historii klubu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 18 / 18 1. Kenny Dalglish I když v roce 2012 odcházel jako trenér Liverpoolu ze své funkce se skloněnou hlavou, pro fanoušky klubu zůstává nadále v paměti jako „Král Kenny.“ Dalglish možná fotbalově předběhl svou dobu. Kromě toho, že to byl excelentní kanonýr, byl komplexním, chytrým a nesmírně obratným hráčem. Nikdy nebyl sobecký – kromě toho, že střílel hodně gólů, spousty jich připravoval i spoluhráčům. Numero pro vyvolené. 14 nejlepších fotbalistů, kteří nosili (či nosí) na dresu mýtické číslo 7 Liverpool přivedl k šesti titulům, když v letech 1977 – 1990 nastřílel 172 branek, což ho řadí na šesté místo v historických klubových statistikách. Dalglishova popularita mezi fanoušky je tak obrovská, že jsem měl možná vytvořit dva žebříčky – jeden pro něho a další pro všechny ostatní hráče… Foto: Profimedia.cz