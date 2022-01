Míčoví kouzelníci. Toto je 5 nejlepších fotbalových driblérů současnosti

Kdo by neměl slabost pro skvělé borce, kteří jako by byli s míčem srostlí? Na trávnících v nejsledovanějších ligových soutěžích na světě pobíhá řada takových výjimečných hráčů. V následujících kapitolách najdete pětici aktuálně nejlepších driblérů na světě.

1. Adama Traoré (Wolverhampton Wanderers)

Adama Traoré je vynikající fotbalista, který je však nejspíš daleko víc populárnější díky nepřehlédnutelné muskulatuře než kvůli výkonům na hřišti. Najdou se i experti, kteří tvrdí, že jeho deklarovaná tržní cena 28 milionů eur je zřejmě nadhodnocená. Jenže kdo sleduje výkony tohoto pětadvacetiletého španělského reprezentanta v Premier League, může se tomu jen smát.

Kdybyste se podívali na kompilace s jeho technickými finesami na portálu YouTube, mohli byste nabýt dojmu, je to jeden z nejlepších fotbalistů na světě. Pokud jde o dribling a odstavení obránců, pak to není daleko od pravdy. Traoré je ryzí atlet, kterého je takřka nemožné odstavit od balonu. Ale přes veškeré technické dovednosti dokázal ve 20 zápasech tohoto ligového ročníku vstřelit jen jeden gól a nezaznamenal žádnou brankovou asistenci. Podle statistik však provede úspěšný dribling každých 15 minut, což je nejlepší výkon ve všech elitních evropských soutěžích. Pokud by zapracoval na schopnosti přesné přihrávky a zakončení, mohl by se stát jedním z nejlepších útočníků na planetě.

Foto: Profimedia.cz