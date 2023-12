Míčoví kouzelníci. 6 nejlepších fotbalových driblérů ve hře EA Sports FC 24

5. – 6. Jamal Musiala (Bayern Mnichov) - Hodnocení driblingu ve hře EA Sposrts FC 24: 91

Jamal Musiala se narodil ve Stuttgartu. Matka je Němka, otec Nigerijec. Když mu bylo sedm let, rodina se přestěhovala do Anglie a malý Jamal nastoupil do akademie Chelsea. Tam se fotbalové vzdělával osm let, ale v roce 2019 činovníci londýnského klubu usoudili, že není dost fyzicky silný na ostrovní fotbal a pustili ho do Bayernu V červnu roku 2020 se Musiala stal historicky nejmladším hráčem mnichovského velkoklubu, který nastoupil do bundesligového utkání. Bylo mu 17 let a 115 dní. O něco později se stal nejmladším střelcem klubu. Má výbornou techniku a ďábelskou pravou nohu, je skvělým kanonýrem. Když šlo o jeho reprezentační budoucnost, vybíral mezi Anglií a Německem a zvolil zemi, v níž se narodil. V mládežnických týmech však vyzkoušel obě varianty. Jeho aktuální tržní cena podle portálu TransferMarkt činí 110 milionů eur.