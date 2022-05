Mick Jagger, Elton John a další známé tváře. Nejslavnější fanoušci každého klubu z anglické Premier League

Aktuální sezona nejkvalitnější a nejsledovanější fotbalové soutěže na planetě – anglické Premier League – se blíží k vyvrcholení. Stovky milionů fanoušků na celém světě s napětím sledují zápolení svého oblíbeného týmu. Mezi nimi je i řada slavných osobností, které se hrdě hlásí k tomu či onomu klubu. V následujících kapitolách najdete známé persony z celého světa, jež jsou (mnohdy vášnivými) fanoušky anglických fotbalových celků, které hrají Premier League v sezoně 2021/22.

Arsenal: Mick Jagger (zpěvák skupiny Rolling Stones) Román Nicka Hornbyho „Fotbalové opojení“ oslavuje věrnost Arsenalu a je možná nejlepší knížkou o sportovním fandění, která kdy vyšla. Když budete fandit Arsenalu, nemusíte si dělat starosti se sestupem. Klub hraje v nejvyšší soutěži nepřetržitě od roku 1919. „Já jsem klub!“ Toto jsou nejvěrnější hráči z každého týmu v anglické Premier League Arsenal býval dělnickým klubem, ale už to neplatí. V minulosti hrávalo mužstvo na stařičkém stadionu Highbury, dnes má supermoderní arénu a zároveň nejvyšší ceny vstupenek v Premier League. Mezi nejslavnější fanoušky patří lídr legendární kapely Rolling Stones Mick Jagger, Kanonýrům však fandí také princ Harry či americký herec Matt Damon. Foto: Profimedia.cz

Aston Villa: princ William Klub z Birminghamu má úžasnou historii, která se začala psát v roce 1874, a obrovskou základnu fanoušků. Mezi nimi najdeme většinu členů kapely Black Sabbath, herce Davida Bradleyho a Toma Hankse či bývalého britského premiéra Davida Camerona. Největší celebritou je však princ William. Aston Villa sedmkrát vyhrála anglickou ligu a jednou Pohár UEFA a Superpohár. Foto: Profimedia.cz

Brentford: Greg Dyke (bývalý generální ředitel BBC a anglické Fotbalové asociace) Mezi fanoušky Brentfordu najdeme řadu pozoruhodných jmen. Je mezi nimi někdejší generální ředitel BBC Greg Dyke nebo bývalá moderátorka kanálu Sky Sports Natalie Sawyerová. Mezi příznivce patřil v minulosti i Phil Collins, než dostal permanentku na zápasy Queens Park Rangers. Na tribunách lze poměrně často vidět hudebníky Richarda Archera z kapely Hard Fi a Adama Devlina ze skupiny The Bluetones, nebo herce Deana Gaffneyho. Foto: Profimedia.cz

Brighton and Hove Albion: Norman Cook alias Fatboy Slim (hudebník) Když se hovoří o nejslavnějším fanouškovi Brightonu, pak padá jméno Normana Cooka. Že vám nic neříká? A co takhle Fatboy Slim? To už je zřejmě jiná písnička. Mezi další známé fanoušky „Racků“ se může počítat také Simon Cowell - herec, podnikatel, producent a výkonný ředitel. Byl členem poroty v britských televizních talentových soutěžích Pop Idol, The X Factor UK a Britain's Got Talent. Foto: Profimedia.cz

Burnley: Snoop Dogg (americký rapper) Kdybyste se někdy ocitli na stadionu Turf Moor, kde hraje domácí zápasy celek Burnley, pak byste na tribuně mohli třeba zahlédnout amerického rappera Snoopy Dogga. A možná by nedaleko od něho mohl sedět dokonce i princ Charles, který je také fanouškem místního týmu. Vášnivým příznivcem Burnley je také bývalý poradce premiéra Tonyho Blaira Alastair Campbell. Foto: Profimedia.cz

Chelsea: Will Ferrell (americký herec) Chelse je úspěšným londýnským velkoklubem, není tedy divu, že mančaft v modrých dresech podporuje řada známých tváří. Najdeme mezi nimi anglickou herečku Natalii Dormerovou, motoristického experta Jeremyho Clarksona, hudebníka Marka Ronsona, zpěvačku Ellie Gouldingovou, nejslavnějšího kuchaře světa Gordona Ramseyho, modelku Caru Delevigneovou či zpěváka kapely Gorilazz Damona Albarna. Nejslavnějším jménem je však bezesporu americký komik a herec Will Ferell, který je nyní spoluvlastníkem fotbalového klubu Los Angeles FC. Foto: Profimedia.cz

Crystal Palace: Liam Neeson (britský herec) Bývalý předseda Crystal Palace byl kdysi šokován, když mu zavolala herecká hvězda z Schindlerova seznamu či Star Wars Liam Neeson, a požádala ho o vstupenky do Selhurst Parku. A na tribuně se objevuje irsko-britský herec dodnes. FOTO: Fotbal a cigarety. Že to nejde k sobě? Tak se dobře dívejte! Komička Eddie Izzardová kdysi prohlásila: „Všechno, co opravdu chci, je, aby fotbalisté Crystal Palace od nynějška až do konce věků vyhráli každý zápas – to je vše.“ Mezi fanoušky klubu patří také angličtí herci Bill Nighy, James Buckley a Simon Bird a také politik Nigel Farage. Foto: Profimedia.cz

Everton: Paul McCartney (bývalý člen skupiny Beatles) Pokud máte rádi Beatles, ale není vám sympatický slavnější liverpoolský klub, pak je pro vás Everton jednoznačnou volbou číslo jedna. Nejslavnějším příznivcem tohoto celku je bezpochyby Paul McCartney, který mu fandí od dětství. Jednou však přiznal, že vzhledem ke svému vztahu k městu podporuje i Liverpool. Tohle se fakt nepovedlo. 14 nejhorších přestupů v historii anglické Premier League Dalším ze slavných tváří, které se netají sympatiemi k Evertonu, je herec Sylvester Stallone, dále bývalý boxer Tony Bellew, hudebník Shane MacGowen z kapely Pogues a někdejší slavný tenista John McEnroe. Ze slavných žen patří mezi příznivce klubu herečka Judy Denchová známá z Bondovek jako „M“. S manželem a synem jsou patrony charitativní organizace „Everton in the Community“. Foto: Profimedia.cz

Leeds United: Russell Crowe (herec) Leeds je městem jednoho klubu, který má opravdu velkou podporu. Mezi podporovatele patří profesionální golfista a televizní komentátor Nick Faldo, uznávaný televizní moderátor z BBC Jeremy Paxman nebo hudebník Jon Bon Jovi. Nejslavnějším fanouškem je ale v Austrálii narozený herec Russell Crowe. Foto: Profimedia.cz

Leicester City: Gary Lineker (bývalý anglický fotbalista) Když se řekne Leicester City a mluví se o nejslavnějším příznivci klubu, pak okamžitě musí padnou jméno Garyho Linekera. Někdejší excelentní kanonýr je zároveň nejslavnějším „synem“ Lišek, protože je odchovancem oddílu a než se přesunul do Evertonu a posléze do Barcelony a Tottenhamu, strávil v něm sedm sezon. Nebylo jim souzeno. Steven Gerrard a 12 dalších skvělých hráčů, kteří nikdy nevyhráli anglický titul Mezi další známé tváře, které se objevují na tribunách stadionu, patří například kytarista kapely Kasabian Sergio Pizzorno. Příznivcem celku je též zpěvák Engelbert Humperdinck. Foto: Profimedia.cz

Liverpool: Daniel Craig (anglický herec) Když tribuny na stadionu Anfield Road zpívají hymnu „You’ll Never Walk Alone“, máte na těle husí kůži. Pokud ne, nejspíš jste mrtví. Liverpool je jedním z nejslavnějších klubů na světě a tomu odpovídá i počet známých jmen, které se řadí mezi jeho podporovatele. V minulosti k nim patřil například jihoafrický prezident Nelson Mandela, nyní mezi nimi najdeme herce Angelinu Jolieovou a Samuela L. Jacksona či basketbalistu LeBrona Jamese. FOTO: To je nádhera! Fotbalové dresy bez reklam jsou téměř uměleckými díly! Nejslavnějším a zároveň nejcharismatičtějším fanouškem Reds je ale představitel Jamese Bonda, herec Daniel Craig. Když se setkal s hráči jako je Sadio Mané nebo Mohamed Salah, vypadal, že je jimi skutečně ohromen, což je u člověka „s povolením zabíjet“ poměrně působivé. Foto: Profimedia.cz

Mancheste City: Liam Gallagher (britský hudebník) Manchester City má 142 let dlouhou tradici a v současnosti i téměř neomezené množství peněz. Arabský šejk Mansour utrácí za špičkové hráče víc než kterýkoli jiný anglický oddíl. Arabští vlastníci klubu si z něj vytvořili výkladní skříň a marketingový nástroj, který má očistit špinavou pověst represivního režimu ve Spojených arabských emirátech. Přesto nemají o (slavné) fanoušky nouzi. Manchester City je klubem pro praní špinavé pověsti represivního režimu Mezi příznivci najdeme například někdejšího zpěváka kultovní kapely Joy Division Iana Curtise, multiinstrumentalistu Johnnyho Marra, který hrával v kapele The Smits, klávesistu Ricka Wakemana ze skupiny Yes, herec Timothy Dalton, který jeden čas ztvárňoval roli Jamese Bonda, nebo jeho kolegové z branže Alan Rickman a David Hasselhoff. Nejznámějšími podporovateli Citizens jsou však bratři Gallagherové – Noel a Liam – ze skupiny Oasis. Foto: Profimedia.cz

Manchester United: Usain Bolt (bývalý sprinter, světový rekordman) Manchester United má údajně nejvíc fanoušků na světě. Klub má tradici, slavnou minulost, je bohatý a donedávna získával jednu trofej za druhou. Byl to tým Bobbyho Charltona, Erica Cantony, Davida Beckhama, ale také trenéra Alexe Fergusona. Není tedy překvapivé, že takoví jako Floyd Mayweather, Megan Foxová, Justin Timberlake či Steve Coogan jsou všichni Rudí ďáblové. Ale kdo je nejslavnější? Golfista Rory McIlroy? Režisér a producent Danny Boyle? Herec a hudebník John Simm? Nebo dokonce severokorejský vůdce Kim Čong-un (nesmějte se, vážně fandí Manchesteru United). Nesmrtelné stavby. 11 nejstarších sportovních komplexů na světě, které stále slouží svému účelu Možná, že titul nejvěhlasnějšího příznivce Red Devils si zaslouží Usain Bolt – svého času nejrychlejší muž světa, o němž se jednu dobu psalo, že by po skončení atletické kariéry mohl na Old Trafford dokonce hrát fotbal. Foto: Profimedia.cz

Newcastle United: Sting (britský hudebník) V Newcastllu odjakživa hrávali „zlí hoši“ anglické nejvyšší soutěže. A holky přece mají rády zlé chlapce, ne? To je dost pádný důvod, proč fandit Strakám. Klub má dlouhou historii, vždycky hrával poměrně drsný ostrovní fotbal a má vášnivé příznivce, mezi něž se řadí například ex-premiér Tony Blair, zpěvačka Cheryl Cole nebo herec Brian Blessed. Tím nejslavnějším je ale zřejmě bývalý člen legendární kapely The Police a multiinstrumentalista Sting. Foto: Profimedia.cz

Norwich City: Hugh Jackman (australský herec a zpěvák) Malý klub s velkým srdcem – tak by se dal charakterizovat Norwich City. Dokáže občas zaskočit favorita a není radno jej nikdy podceňovat. Památné je vítězství z roku 1992, kdy mužstvo v poháru UEFA porazilo na Olympijském stadionu v Mnichově místní Bayern 2:1. Po aktuální sezoně se však odporoučí z Premier League o soutěž níž. Smutno z toho bude nejednomu příznivci, mezi nimiž je také australský herec a zpěvák Hugh Jackman. Foto: Profimedia.cz

Southampton: Will Champion (bubeník skupiny Coldplay) V Southamptonu umí parádně pracovat s mládeží a v klubu vychovali už řadu skvělých fotbalistů. Ještě v roce 2011 hrálo mužstvo až třetí nejvyšší soutěž, ale mladý tým dokázal vykopat postup do Premier League, kde od té doby patří k inventáři. Není to sice celek, který by mohl něco vyhrát, ale o fanoušky nemá nouzi. Mezi nimi figuruje například herečka Lucy Pinderová, známý přírodovědec a popularizátor vědy Chris Packman či zpěvák Craig David. Permanentku do hlediště má pravidelně rok co rok zakoupenou také bubeník kapely Coldplay Will Champion. Foto: Profimedia.cz

Tottenham Hotspur: Adele (britská zpěvačka) Trenér Louis van Gaal je legendou Barcelony, Ajaxu Amsterdam a Bayernu Mnichov, ale vyrostl jako fanoušek Tottenhamu. Není jediným překvapivým příznivcem Spurs. Najdeme mezi nimi například i spisovatelku J.K. Rowlingovou, tou nejslavnější osobností je ale bezpochyby zpěvačka Adele, která už byla na White Hart Lane mnohokrát spatřena. Foto: Profimedia.cz

Watford: Elton John (britský hudebník) Watford je klubem se silnou podporou fanoušků. V řadách příznivců klubu najdeme například boxera Anthonyho Joshuu, ale nejslavnější celebritou je dozajista zpěvák a skladatel Elton John, který je už dlouhá léta prakticky značkou pro Watford. Foto: Profimedia.cz

West Ham United: James Corden (britský herec, scénárista a producent) Tři hráči West Hamu – Bobby Moore, Geoff Hurst a Martin Peters – tvořili jádro anglického mužstva, které v roce 1966 vybojovalo dosud jediný titul mistrů světa pro kolébku fotbalu. Klub i fanoušci jsou na to dodnes patřičně hrdí. Fotbalové hymny, znělky, pochody a oslavné songy. Tyhle skvosty musíte slyšet! Na britských ostrovech se šeptá, že nejslavnějším fanouškem United je samotná královna Alžběta II., ale nikdo netuší, zda je na tom aspoň špetka pravdy. Jisté však je, že mezi podporovatele patří například profesionální wrestler Triple H, herečka Keira Knightlyová, někdejší mistr Evropy v běhu na 400 metrů Kriss Akabusi či herec Ray Winstone nebo legendární John Cleese z Monty Python. Nejvýraznější osobností, která fandí Kladivářům (pomineme-li královnu), je však v současnosti herec, scénárista, producent, komik a moderátor James Corden. Foto: Profimedia.cz