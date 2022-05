Mezi Spartou a Jabloncem je živo. Podívejte se, kdo by mohl odejít z Letné na sever Čech

Jedním z hráčů, o kterého Sparta hodně stojí, je Jaroslav Zelený z Jablonce. Na oplátku by však mělo odejít z Letné několik hráčů na sever Čech. O koho se může jednat? Podívejte se.

Matěj Polidar Dvaadvacetiletý Matěj Polidar přišel do Sparty v roce 2020 z Příbrami. Původně jako posila do ofenzivy, postupně se ale stáhl níž a nastupoval i na kraji obrany. Zdálo se, že si buduje dobrou pozici, letos toho ale moc nenahrál, zasáhl jen do deseti zápasů a ve hře je údajně jeho možný odchod do Jablonce. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Lukáš Juliš O odchodu Lukáše Juliše do Jablonce se psalo už dříve. Sedmadvacetiletý útočník, který se v loňské sezoně blýskl dvanácti góly, sice stále zůstává na Letné, Pražané ale i pro příští sezonu počítají s Tomášem Čvančarou. Lukáš Juliš, jenž letos i vinou zranění zasáhl jen do tří ligových zápasů, by si tak po působení v Bohemians a Olomouci mohl vyzkoušet další ligové angažmá v Jablonci. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia