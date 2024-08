Mezi Plzní a Slováckem. 5 nevydařených štací Michaela Krmenčíka

Prvního zahraničního angažmá se Krmenčík dočkal v lednu roku 2020, když přestoupil za 150 milionů korun do Brugg. Rval se o místo v sestavě, ročník však předčasně ukončila koronavirová pandemie. V další sezoně si zahrál Ligu mistrů, v domácí soutěži se několikrát zapsal mezi střelce, ovšem žádná hitparáda to z jeho pohledu nebyla. Na začátku roku 2021 odešel hostovat do Řecka a v Belgii si už nezahrál.

Slavia

V létě roku 2021 se Krmenčík vrátil do české ligy. Stála o něj Sparta, útočník ale nakonec zamířil na hostování do Edenu. Stačilo jediné – kdyby sešívaným pomohl postoupit do Ligy mistrů, stal by se kmenovým hráčem týmu. Jenže Slavia se do soutěže nedostala, Krmenčík dal v lize jen čtyři branky, od února nehrál a pak se vydal zase dál.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia