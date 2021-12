Mesut Özil býval „posedlý“ Zidanem. Jeho pohyby sledoval na YouTube

„Jsi nový Zinedine Zidane,“ slýchával po přestupu do Realu Madrid rodák z Gelsenkirchenu, který dříve hrával Bundesligu v dresu Schalke 04 a Brém. I když žádný fotbalista nemá srovnávání rád, toto přirovnání se z určité části zakládalo na pravdě.

Özil se totiž od francouzské legendy pečlivě učil každý jeho trik. „Objevil jsem ho na mistrovství světa 1998,“ přiznal záložník s tureckými kořeny v rozhovoru pro So Sport.

Luxusní zboží. 8 nejdražších německých fotbalistů všech dob

Pak už měl v tom, kdo je jeho idolem, naprosto jasno. „Od té chvíle jsem se během hraní videoher vždy ptal, jestli můžu být Real Madrid nebo Francie,“ připomněl týmy, ve kterých Zidane zářil.

Tím ale jeho „posedlost“ bývalým francouzským fotbalistou nekončila. „Když jsem ho viděl udělat nějaký pohyb, podíval jsem se na něj na YouTube,“ prozradil svá tajemství.

Özil Zidanovy parádičky sledoval opravdu pozorně, rozebíral je do detailů a dokázal se z nich hodně naučit. „Řekl jsem si, že to musím na hřišti dokázat. A ukázalo se, že bych jeho pohyby mohl napodobit docela rychle,“ pochlubil se německý špílmachr.

Ze sestřihů ale nečerpal jen triky a nepředvídatelné pohyby, sledování Zidana mu dalo mnohem víc. „Nikdy jsem na hřišti neviděl nikoho, kdo by měl tak obrovské charisma,“ vysekl svému „učiteli“ poklonu.

Ještě v roce 2013 to vypadalo, že bude mít možnost naučit se od francouzské legendy daleko víc. Zidane se tehdy totiž stal asistentem kouče Bílého baletu Carla Ancelottiho, který však tento scénář rozmetal na kusy. Özila prodal londýnskému Arsenalu, kde působil až do letošního ledna, než zamířil do tureckého Fenerbahce Istanbul.

Foto: Profimedia.cz