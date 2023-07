Messiho bych nechtěl, ani kdyby hrál zadarmo. Kdo před lety prohlásil tuto šílenost?

Zájemců o služby Lionela Messiho nebylo nikdy málo. Toužili po něm v Manchesteru City, v Chelsea, Interu Milán i v Paris Saint-Germain, kam se v roce 2021 přesunul po dlouhých letech z Barcelony.

Messiho chtěl mít v týmu snad každý manažer, i mezi nimi se však našla jedna výjimka. Pokud si ale myslíte, že je řeč o Realu Madrid, jste na omylu. O služby barcelonské hvězdy nestáli jinde – v druholigovém tureckém klubu Altinordu.

„I kdyby u nás chtěl hrát zadarmo, určitě bych ho odmítl,“ šokoval ředitel klubu Mehmet Seyit Özkan v rozhovoru pro klubové stránky. Co ho vedlo k této myšlence? „Věřím našim mladým tureckým hráčům. Budu jim dávat šanci,“ vysvětlil.

Hráč Messiho formátu by se ale týmu rozhodně hodil, protože klub nemá zrovna malé ambice. „Našim cílem je dostat se do nejvyšší soutěže a do roku 2023 hrát evropské poháry,“ uzavřel tehdy Özkan. To se ale Altinordu nepovedlo. Ve druhé nejvyšší turecké lize totiž bude hrát i v nadcházejícím ročníku.

Foto: Profimedia.cz