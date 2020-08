Messi vstupuje na přestupový trh. Podívejte se, do kterých velkoklubů by mohl zamířit

Dalším vážným zájemcem o zisk Messiho služeb je Inter Milán. Klub ze San Sira, který vede úspěšný italský kouč Antonio Conte, v posledním ročníku Serie A skončil druhý jen o bod za Juventusem, který by chtěl příští rok sesadit. Inter má velmi silný tým, ve kterém působí například Romelu Lukaku, s nímž by si Messi mohl hodně rozumět. Navíc by znovu nastupoval proti Cristianu Ronaldovi, který hájí barvy Juventusu.

Zřejmě nejvážnějším aspirantem na zisk Messiho služeb je Manchester City, který okolo slavného Argentince krouží už dlouho. Citizens jsou pravidelně jedním z favoritů Premier League i Ligy mistrů, kterou však dosud nevyhráli. A právě Messi by jim v tom měl pomoct. Jednoho z nejlepších fotbalistů všech dob by navíc mohlo lákat spojení s Pepem Guardiolou, který jej vedl už na Nou Campu.

Manchester United

Do hry o Messiho však údajně vstupuje i další klub z Manchesteru – United. Tým Ole Gunnara Solskjeara došel v posledním ročníku do semifinále Evropské ligy a v Premier League skončil třetí. Klub z Old Trafford se ale touží vrátit na vrchol a právě Messi by v tom mohl hodně pomoct.

Foto: Profimedia.cz