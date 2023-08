Messi už má na kontě přes 100 gólů v reprezentaci. Tyto argentinské legendy nechal daleko za sebou

Lionel Messi jako by odmítal stárnout. Góly stále střílí na klubové úrovni i v reprezentačním dresu Argentiny. Je vůbec prvním jihoamerickým fotbalistou, který v národním týmu pokořil metu stovky nastřílených branek.

Kolik gólů ještě Lionel Messi nastřílí v argentinské reprezentaci? Jak daleko se dostane za magickou metu stovky branek? To jsou otázky, na které neznáme odpověď. Víme ale jistě, že už dlouho je šestatřicetiletý borec nejlepším kanonýrem v historii národního týmu, který má na kontě tři tituly mistrů světa a v jehož dresu hrála celá plejáda fantastických fotbalistů. Žebříček nejlepších argentinských střelců historie, kteří nasázeli soupeřům přes 20 gólů, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 9 8. Lautaro Martínez – 21 branek V pětadvaceti letech už patří útočník Interu Milán Lautaro Martínez mezi desítku historicky nejlepších kanonýrů v argentinské reprezentaci. Na 21 nastřílených branek mu stačilo odehrát pouhých 48 utkání a za svými zády nechal takové legendy jakou jsou Daniel Passarella (20) či Mario Kempes (18). Ve sbírce úspěchů subtilního forvarda najdeme kromě trofeje pro vítěze italské Serie A poháru Coppa Italia také zlato z posledního mistrovství světa v Kataru. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 9 7. Ángel Di María – 29 branek Když v srpnu roku 2014 podepsal manažer Louis van Gaal smlouvu s Ángelem Di Maríou, který přestoupil za více než 56 milionů liber z Realu Madrid do Manchesteru United, otřásl se celý fotbalový svět. Dodnes je to stále jeden z nejdražších transferů v Premier League. Po nepovedené sezoně měl být argentinský reprezentant jedním z pilířů nového týmu Red Devils, který měl vrátit slavný klub opět na výsluní a pomoci mu vyhrát první titul po odchodu legendárního kouče Alexe Fergusona. Začalo to nadějně a Di Maríův start v Premier League byl raketový. Postupem času však jeho výkony začínaly stále víc uvadat, až nakonec ztratil přízeň holandského trenéra a vypadl ze základní sestavy. Jen necelý rok po příchodu na Old Trafford se už zase stěhoval, tentokrát do Francie, kde podepsal kontrakt s Paris Saint-Germain. Za pouhých dvanáct měsíců ztratil na hodnotě devět milionů liber, které z pohledu Manchesteru United vyletěly komínem. Spoluhráči Davida Juráska v Benfice: slávisté, bývalý sparťan i Messiho parťáci Jenže zatímco v Manchesteru United na argentinského forvarda nevzpomínají v dobrém, jinde zanechal výraznou pozitivní stopu. S Benfikou Lisabon vyhrál portugalský titul, s Realem Madrid španělský a také Ligu mistrů, a s Paris Saint-Germain se radoval pětkrát z prvenství v Ligue 1. Na mezinárodní úrovní získal všechny nejcennější trofeje – vyhrál světový šampionát hráčů do 20 let, olympijské hry, kontinentální mistrovství Jižní Ameriky i titul mistra světa na posledním turnaji v Kataru. V roce 2014 byl oceněn jako nejlepší argentinský fotbalista roku. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 9 6. Gonzalo Higuaín – 31 branek Gonzalo Higuaín prošlapal cestu svému spoluhráči z reprezentace Lionelu Massimu v Interu Miami. V americkém klubu působil více než dva roky na sklonku kariéry, kterou ukončil v roce 2022. Ještě než se tak stalo, zvládl toho opravdu hodně. Třikrát se radoval z vítězství ve španělské La Lize v dresu Realu Madrid, jednou vyhrál s Bílým baletem pohár Copa del Rey. Jako hráč Neapole se napil z trofeje pro vítěze italského poháru Coppa Italia, což si později ještě dvakrát zopakoval v barvách Juventusu. Se starou dámou třikrát triumfoval v Serii A a s Chelsea vyhrál Evropskou ligu. 25 nejdražších přestupů fotbalové historie. Než skončí léto, pořadí se opět změní S argentinskou reprezentací vyválčil prvenství na Copa América v roce 2016, o dva roky dříve na mistrovství světa se však musel smířit po porážce ve finále turnaje se stříbrnou medailí. Během deset let dlouhé reprezentační kariéry odehrál v národním týmu 75 utkání a nastřílel 31 gólů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 9 5. Diego Maradona – 32 branek Diego Maradona byl jedním z nejlepších a zároveň nejkontroverznějších fotbalistů historie. V Argentině však vždycky byl, je, a asi i bude, zbožňovanou ikonou. Mnozí fanoušci mu neřekli jinak než „San Diego“ – Svatý Diego. Kdyby ekonomové hledali bod, kdy se za fotbalové hráče začaly platit závratné částky, pak by došli právě k Maradonovi. Byl asi prvním přeplaceným hráčem na světě. To on roztočil spirálu, kterou se dodnes klubům nedaří zastavit. VIDEO Z ARCHIVU: 44 let od první reprezentační trefy Diega Maradony. Podívejte se na ni Maradona však neproslul jen svými bravurními technickými kousky, tvořivostí a krásnými góly. Jeho „Boží ruka“, která na šampionátu v Mexiku v roce 1986 vyřadila Angličany, je jednou z největších skvrn na světovém fotbale. Nebyl by to ale Maradona, kdyby ve stejném zápase neměl na svém kontě také jeden z nejúchvatnějších momentů dějin, když prodribloval s míčem přes půl hřiště mezi obránci a fantasticky skóroval. V národním týmu dal během kariéry 32 branek, ale i kdyby nedal víc než tyto dvě v utkání s Anglií, nic by ze svého věhlasu netratil. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 9 4. Hernán Crespo – 35 branek Střelec od pánaboha. Tak lze jednoduše charakterizovat útočníka Hernána Crespa. Kariéru odstartoval v roce 1993 v River Plate, odkud se o tři roky později vypravil do Parmy. S Itálií spojil podstatnou část kariéry – hrál také v Laziu Řím, obou milánských klubech a v Janově. Všude pomohl k nějaké cenné trofeji. Jeho jediným angažmá mimo Apeninský poloostrov byl pobyt na Stamford Bridge v Londýně, kde s Chelsea vybojoval mistrovský titul i vítězství v pohárové soutěži FA Community Shield. Medaile sbíral také na mezinárodní scéně. V argentinské reprezentaci odehrál 64 utkání a nastřílel 35 branek, kterými se podílel na vítězství na Panamerických hrách (1996), stříbru z olympijského turnaje (1995) a postupu do finále na mistrovství Jižní Ameriky. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 9 3. Sergio Agüero – 41 branek Argentinec Sergio Agüero byl malý a podsaditý, díky čemuž měl nízko položené těžiště, a byl nesmírně obratný. Když se k tomu přidala jeho rychlost a proslulá jihoamerická technika, měli jste tu hráče, z něhož měli obránci nahnáno. Agüero patřil deset let k ozdobám anglické Premier League. Bylo čirou radostí sledovat jeho souboje s urostlými a silnými obránci, při kterých lehce přidřepl, zakmital nohama a udělal z nich solné sloupy. V prestižní ostrovní lize zanechal famózní bilanci – ve 275 zápasech nastřílel 184 gólů. S Manchesterem City vybojoval pět anglických titulů a šestkrát nastřílel alespoň 20 branek za sezonu. Snajpři na špici. Toto jsou historicky nejlepší kanonýři klubů z anglické Premier League O triumfu v Lize mistrů však mohl jen snít - nejblíže mu byl v roce 2021, kdy Citizens podlehli ve finále Chelsea). Podobně na tom byl s titulem mistra světa – v roce 2014 si zahrál neúspěšné finále proti Německu na šampionátu v Brazílii a na turnaji v Kataru už nestartoval, protože ze zdravotních důvodů ukončil v roce 2021 kariéru. V národním týmu však za sebou zanechal působivou bilanci – ve 101 zápasech nasázel soupeřům 41 branek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 9 2. Gabriel Batistuta – 55 branek Útočník Gabriel Batistuta byl dlouhá léta nejlepším střelcem v historii argentinské reprezentace. Až relativně nedávno jeho 55 branek v národním týmu překonal Lionel Messi. Rychlý hráč s obrovským citem na gólové situace byl poctivým dříčem a jedním z nejkomplexnějších fotbalistů své generace. Proslul excelentní technikou, skvělým pohybem bez míče i silou v hlavičkových soubojích. Góly střílel oběma nohama z jakéhokoli místa na hřišti. Dokázal perfektně číst hru a předvídal, co se na hřišti stane v příštích vteřinách, takže byl téměř vždycky o krok před soupeřovými obránci. Navíc byl považován za vzor fair-play chování. 10 statečných. Nejlepší borci, kteří kdy hráli v dresu dvou největších městských fotbalových rivalů na světě Diego Maradona o něm prohlásil, že byl nejlepším útočníkem, jakého kdy viděl hrát. Naneštěstí byl poměrně náchylný ke zraněním, což dost zásadně poznamenalo, a nakonec i zkrátilo, jeho fotbalovou kariéru. I tak ale během ní stačil získat cenu pro nejlepšího argentinského hráče roku (1998), vyhrát italskou Serii A (AS Řím - 2001) i tamní pohár (Fiorentina - 1996), dvakrát triumfovat na mistrovství Jižní Ameriky (1991 a 1993) a zahrál si v barvách obou největších rivalů z Buenos Aires, přičemž v River Plate pomohl v roce 1990 k zisku mistrovského titulu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 9 1. Lionel Messi – 103 branek Lionel Messi se dostal do fotbalové akademie La Masia v Barceloně když mu bylo 13 let. Od té doby byl až do chvíle, než zamířil v roce 2021 do Paris Saint-Germain, hráčem katalánského velkoklubu a stal jeho největší hvězdou v historii i živoucí legendou. Nyní je mu 36 let a na klubové úrovni už vyhrál všechno, co vyhrát mohl - desetkrát se stal šampionem španělské La Ligy, sedmkrát triumfoval v poháru Copa del Rey a čtyřikrát zvedl nad hlavu pohár pro vítěze Ligy mistrů. Třikrát se radoval z vítězství na mistrovství světa klubů a loni v zimě se konečně v Kataru dočkal i titulu mistra světa. 10 sportovců, které sleduje na Instagramu nejvíc lidí. Jako krysy za krysařovou flétnou táhnou hlavně za fotbalisty Výčet individuálních ocenění, jež získal, nemá téměř konce, a za všechny stačí zmínit sedm Zlatých míčů pro nejlepšího fotbalistu světa. Řadu rekordů, které ustanovil, už zřejmě nikdy nikdo nepřekoná. Podle většiny fotbalových expertů je Messi nejlepším fotbalistou, jaký kdy spatřil světlo světa. Foto: Profimedia.cz